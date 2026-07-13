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Second Marriage: બીજા લગ્નને સફળ બનાવવાની 5 ટીપ્સ, સુખી લગ્નજીવન માટે કઈ ભુલો ન કરવી એ પણ જાણો

Second Marriage: એકવાર લગ્ન તુટે પછી યુવક હોય કે યુવતી બીજા લગ્નને લઈને મનમાં મુંજવણ હોય છે. સૌથી પહેલો ડર તો એ વાતનો જ હોય છે કે બીજું લગ્નજીવન સફળ થશે કે નહીં. એક વખતના કડવા અનુભવ પછી જ્યારે નવી શરુઆત કરો ત્યારે આ 5 વાત ધ્યાનમાં રાખવી. આ 5 વાતોને ધ્યાનમાં રાખશો તો બીજા લગ્ન સુખમય જીવનની નવી શરુઆત બની જશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 13, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 12:33 PM IST
Second Marriage: બીજા લગ્નને સફળ બનાવવાની 5 ટીપ્સ, સુખી લગ્નજીવન માટે કઈ ભુલો ન કરવી એ પણ જાણો
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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