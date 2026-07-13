/Second Marriage: બીજા લગ્નને સફળ બનાવવાની 5 ટીપ્સ, સુખી લગ્નજીવન માટે કઈ ભુલો ન કરવી એ પણ જાણો

Second Marriage:ડિવોર્સ પછી નવી શરુઆત કરવી દરેકનો અધિકાર છે. જીવનના દરેક પડાવ દરમિયાન એક સાથીની જરૂર પડે છે. કોઈપણ કારણસર ડિવોર્સ થયા હોય તો પછી બીજા લગ્ન કરી નવી શરુઆત કરી શકાય છે. બસ બીજા લગ્ન કરી જીવનની નવી શરુઆત કરો તો કેટલીક ભુલો કરવાનું ટાળવું. બીજા લગ્ન સફળ રહે તે માટે કેટલીક વાતો ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ. આ વાતોને ધ્યાનમાં રાખો તો બીજા લગ્ન કરવાનો નિર્ણય જીવનનો સૌથી સારો નિર્ણય સાબિત થઈ શકે છે.
પહેલા લગ્ન ખરાબ અનુભવ પછી તુટ્યા હોય તો બીજા લગ્ન કરતી વખતે મનમાં ડર રાખવાને બદલે થોડી ક્લિયારિટી રાખવી. પહેલાના ખરાબ અનુભવના આધારે મનમાં શંકા, ડર, ચિંતા, ગુસ્સો સાથે રાખશો તો બીજા લગ્ન પણ ખરાબ થશે. આ લાગણીઓને કાબુમાં રાખવામાં અને બીજા લગ્નમાં એડજસ્ટ થવામાં તમને આ 5 ટીપ્સ મદદ કરશે.
પાર્ટનર સાથે સ્પષ્ટ વાત કરો અને ખોટું ન બોલો
જેની સાથે લાઈફની નવી શરુઆત કરવાના જઈ રહ્યા હોય તેનાથી કંઈ છુપાવવું નહીં. પહેલા લગ્નમાં પોતાનાથી થયેલી ભુલો વિશે પણ સ્પષ્ટતા કરી દેવી. પહેલા લગ્નની સમસ્યાની કોઈ વાત છુપાવવી નહીં. ઘણીવાર સેકન્ડ મેરેજ સમયે વ્યક્તિ પોતાની ભુલો વિશે જણાવતા નથી અને દોષ સામેની વ્યક્તિ પર ઢોળે છે. આવું ન કરવું. જે પણ સમસ્યા હોય તે સ્પષ્ટતા સાથે ઈમાનદારીથી જણાવી દેવી. કોઈપણ વાતને લઈને ખોટું બોલવું નહીં.
એકબીજાને સમય આપો
બીજા લગ્ન બંને પાર્ટનરના હોય કે કોઈ એક પાર્ટનરના તેને નવા સાથી સાથે એડજસ્ટ થવામાં સમય લાગે છે. તેથી એકબીજાને સમય આપવો પડશે તે વાત પહેલાથી ક્લીયર રાખો. બે વ્યક્તિ વચ્ચે વિશ્વાસ, પ્રેમ, લાગણી બધું વધતાં સમય લાગે છે. તેથી એકબીજાને સમય આપો.
માફ કરો
જ્યારે કોઈના લગ્ન તુટે છે તો અસહ્ય દુ:ખ થયું હોય છે. પરંતુ જરૂરી નથી કે આ દુ:ખનો ભાર આજીવન મન પર રાખવો. મનમાં ખરાબ થયેલા સંબંધની તકલીફ અને દુ:ખને દુર કરવાનો સરળ રસ્તો છે માફ કરો. પોતાની જાતને દોષ દેવાનું બંધ કરો અને સામેની વ્યક્તિ પ્રત્યે પણ દ્વેશ ન રાખો. આમ કરશો તો જ તમે નવા જીવનમાં ખુલા મનથી બધું જ સ્વીકારી ખુશ રહી શકશો.
અપેક્ષાઓ ઓછી રાખો
વધારે પડતી અપેક્ષાઓ કોઈપણ સંબંધને ખરાબ કરી શકે છે. બીજા લગ્ન હોય ત્યારે વ્યક્તિને પહેલાથી અપેક્ષા વધી જાય છે કે જે સુખ પહેલા લગ્નમાં ન મળ્યું તે બીજા લગ્નમાં મળશે. આવી અપેક્ષાઓ જ્યારે લગ્ન પછી તુરંત પુરી નથી થતી તો મનમાં નિરાશા જન્મ લે છે. જે બીજા સંબંધને પણ ખરાબ કરે છે. એટલે બીજા લગ્ન કરવા જઈ રહ્યા હોય તો પહેલાથી લગ્નજીવનને લઈને અને પાર્ટનર તમને કેમ રાખશે તેને લઈ વધારે પડતી અપેક્ષાઓ ન રાખો.
એડજસ્ટમેન્ટ કરવાની તૈયારી રાખો
બીજા લગ્નમાં પણ નાની-મોટી વાતોમાં એડજસ્ટમેન્ટ કરવા પડે તેવી તૈયારી રાખવી. નવા સંબંધને આગળ વધારવાથી લઈ ઘરના નિર્ણયોમાં પણ સમજૂતી કરવી પડી શકે છે. આવા સમયે પાર્ટનરને સપોર્ટ આપવા માટે નાની-મોટી વાતો જતી કરી દેવી. પ્રકૃતિનો નિયમ છે કે તમે કંઈ મેળવવા ઈચ્છતા હોય તો વસ્તુને છોડવાની ક્ષમતા પણ રાખવી. જો તમે બધું છોડી શકો છો તો તમે બધું મેળવી પણ શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)