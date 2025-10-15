Relationship Tips: પાર્ટનરની એવી વાતો જે શરુઆતમાં મામૂલી લાગે પરંતુ આગળ જતા બને બ્રેકઅપનું કારણ
Relationship Tips: સંબંધોની શરુઆતમાં જે વાતો સામાન્ય લાગતી હોય તે આગળ જતા સંબંધ તુટવાનું કારણ બની શકે છે. આજે તમને આવી જ કેટલીક વાતો વિશે જણાવીએ જે સંબંધ તુટવાનું કારણ બની શકે છે. આ વાતોને લઈ પહેલાથી જ સાવધાની રાખવી જરૂરી છે.
Relationship Tips: કોઈ સાથે રિલેશનશીપની શરુઆત કરવી જેટલી ઈઝી છે એટલી જ મુશ્કેલી સંબંધને નિભાવવામાં આવે છે. બે વ્યક્તિ એકબીજાને પસંદ કરે છે તો શરુઆતમાં બધું સારું અને પરફેક્ટ લાગે છે. પરંતુ ધીરે ધીરે સમયની સાથે નાની નાની વાતો પણ મોટી પરેશાનીનું કારણ બની જાય છે. આ વાતોને શરુઆતમાં પાર્ટનર ઈગ્નોર પણ કરી દેતા હોય છે. જેના કારણે સંબંધમાં ધીરેધીરે તિરાડ પડવાનું શરુ થઈ જાય છે. આજે તમને એવી 3 સામાન્ય ભુલ વિશે જણાવીએ જે સંબંધોની શરુઆતમાં મામૂલી લાગે છે પરંતુ આગળ જઈને બ્રેકઅપનું કારણ બની શકે છે.
વાતચીતનો અભાવ
ઘણીવાર એવું જોવા મળે છે કે સંબંધો નવા નવા હોય ત્યારે કપલ કલાકો સુધી વાતો કરે છે પરંતુ ધીરે ધીરે વાતો ઓછી થવા લાગે છે. એક સમય એવો પણ આવે છે કે જરૂર વિના કે કામ વિના કપલ વાત પણ નથી કરતાં જેના કારણે કપલ વચ્ચે ગેરસમજ ઊભી થવા લાગે છે. વાતચીત ઓછી થઈ જવી સામાન્ય લાગે છે પરંતુ લાંબા સમય સુધી આ સ્થિતિ રહે તો કપલ વચ્ચે દુરી વધી જાય છે.
ઈગો
એક હેલ્ધી સંબંધમાં હું નહીં આપણે હોય છે. જો સંબંધમાં આવ્યા પછી પણ વચ્ચે હું વારંવાર આવે તો આ ઈગોના કારણે સંબંધ ખરાબ પણ થઈ શકે છે. હું જ શા માટે વાત કરું, હું જ શા માટે માફી માંગુ... જેવી વાતોમાં ઈગો સંબંધ ખરાબ કરે છે. જો બે માંથી કોઈ એક વ્યક્તિ પણ ઈગો રાખે તો સંબંધ ટકે નહીં. ઘણીવાર ઈગોના કારણે પણ સંબંધ તુટી જતા હોય છે.
શંકા કરવી
શંકા કોઈપણ સંબંધને ખતમ કરી શકે છે. નાની નાની વાતોમાં ઈર્ષા, પાર્ટનરને લઈને પઝેસિવ હોવું આ વાતો સંબંધોને ખરાબ કરે છે. શંકા સંબંધમાંથી વિશ્વાસ ખતમ કરી નાખે છે.
જો સંબંધોને લાંબા સમય સુધી ટકાવવા હોય તો એકબીજાને સમય આપો. એકબીજા સાથે વાત કરો અને સમયે સમયે પોતાના પાર્ટનરને સ્પેશિયલ ફીલ કરાવો. આમ કરવાથી સંબંધો ક્યારેય તુટશે નહીં.
