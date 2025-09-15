Relationship Tips: દીકરા-વહુની લાઈફમાં સાસુ એ ક્યારે ઈન્વોલ્વ થવું અને કયા સમયે તેમની મેટરથી દુર રહેવું જાણો
Relationship Tips: દીકરાના લગ્ન થઈ જાય પછી માં એ દીકરા વહુની લાઈફમાં જરૂર પડે ત્યારે જ ઈન્વોલ્વ થવું જોઈએ. સંબંધોને પ્રેમભર્યા રાખવા હોય તો એ જાણવું જરૂરી છે કે સાસુ બન્યા પછી દીકરા વહુના જીવનમાં ક્યારે રસ લેવો અને કયા સમયે વાતને તેમની અંગત સમજીને સાસુએ રસ લેવાનું છોડી દેવું જોઈએ આજે જાણીએ.
Trending Photos
Relationship Tips: ભારતીય સમાજમાં સંયુક્ત પરિવારની પરંપરા છે. ભારતમાં લગ્ન ફક્ત 2 લોકો વચ્ચે નથી થતા પરંતુ બે પરિવારો એકબીજા સાથે જોડાય છે. આ પરિવારમાં અલગ અલગ સંબંધો હોય છે જેની સાથે તાલમેલ બનાવી ચાલવું પડે છે. ખાસ કરીને આપણે ત્યાં સાસુ-વહુના સંબંધોને નેગેટિવ દ્રષ્ટિથી જોવામાં આવે છે. જો કે વર્તમાન સમયમાં ઘણા ઘર એવા હોય છે જ્યાં સાસુ વહુ આદર્શ સંબંધો ધરાવે છે. પરંતુ તેમ છતાં ઘણા ઘરમાં સાસુ વહુ વચ્ચે સમસ્યા જોવા મળે છે. તેના કારણે અલગ અલગ હોય શકે છે.
આજે તમને એક સામાન્ય કારણ વિશે જણાવીએ જે છે લગ્ન પછી દીકરાના જીવનમાં વધારે પડતું ઈન્વોલ્વ થવું. એક્સપર્ટ જણાવે છે કે જ્યારે દીકરાના લગ્ન થઈ જાય તો તેની માતાએ કેટલીક બાબતોને સમજવી જરૂરી છે. જેમકે પોતાના દીકરા અને વહુના જીવનમાં ઈન્વોલ્વ થવાની વાતને લઈને સજાગ રહેવું જોઈએ. જો આ વાતને ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે તો ઘરમાં ખુશીઓ બની રહે છે. જ્યારે કોઈ ઘરમાં સાસુ દરેક વાતમાં દીકરા વહુ વચ્ચે દખલગીરી કરે છે ત્યારે ઝઘડા થાય તે સ્વાભાવિક થઈ જાય છે. તો પ્રશ્ન એ થાય તે સાસુ તરીકે કઈ કઈ વાતમાં દખલ કરવી અને કઈ વાતોથી દુર રહેવું એ જાણવું કઈ રીતે ? તો ચાલો આજે તમને આ પ્રશ્નનો જવાબ શું છે જણાવીએ.
અનુભવ શેર કરો
સાસુ બનતા પહેલા દરેક સ્ત્રી પોતે પણ વહુ રહી હોય છે. પરિવાર સંભાળવાનો અનુભવ તેમનો વધારે હોય છે તેથી સાસુ તરીકે તમે વહુને ઘર પરિવાર અને સંબંધોને સંભાળવાને લઈને ગાઈડ કરી શકો છો. પોતાના અનુભવો શેર કરી તમે તમારી ફરજ નીભાવો છો. જ્યારે વહુ ઘરમાં આવે અને ગૃહસ્થી સંભાળે ત્યારે માં બની માર્ગદર્શન કરો.
પરેશાનીમાં મદદ કરો
જો દીકરો અને વહુ કોઈ પરેશાનીમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હોય જેમકે હેલ્થ ઈસ્યુ, આર્થિક સંકટ કે સંબંધોને લઈને કોઈ સમસ્યા હોય તો તેમને સપોર્ટ કરો અને તેમની સાથે મદદ માટે ઊભા રહો.
ઘરની પરંપરાની જાણકારી
લગ્ન પછી નવી આવેલી વહુને ઘરની પરંપરા, ઘરના લોકોની આદતોને સમજવામાં મદદ કરો. ઘરની પરંપરાની જાણકારી આપવી દખલગીરી નથી તેથી યોગ્ય માર્ગદર્શન આપો.
દીકરા વહુની આ બાબતોથી સાસુએ રહેવું દુર
- દીકરા વહુના દરેક નિર્ણયમાં દખલગીરી કરવી નહીં. જેમકે ફરવા જવું, ખર્ચ કરવાને લઈને નિર્ણય કે પછી નોકરી સંબંધિત બાબતોમાં ટોકાટાકી કરવાથી સંબંધ ખરાબ થઈ શકે છે.
- લગ્ન પછી દીકરા અને વહુ વચ્ચે સંબંધોની નવી શરુઆત હોય છે. આ સમયે માં સતત તેમની સાથે રહે તો તેમની વચ્ચે ઝઘડા થઈ શકે છે. તેથી દીકરા અને વહુને પર્સનલ સ્પેસ આપવી.
- વહુ તરીકે તમને થયેલી સમસ્યાની વાત કરી નવી આવેલી વહુને નિયંત્રણમાં રાખવાનો પ્રયત્ન ન કરો. લગ્ન પછી દીકરો અને વહુ કોઈ નિર્ણય જાતે લેવા માંગે છે તો સાસુએ તેમની વચ્ચે આવવું જોઈએ નહી.
- જો ઘરની પરંપરા અને સંબંધોને સમજી વહુ ઘર પોતાની રીતે સંભાળવાનો પ્રયત્ન કરે તો સાસુ એ પરિવર્તનને અપનાવવું જોઈએ. અને વહુને ઘર સંભાળવા દેવું જોઈએ.
- સૌથી મહત્વનું છે કે બાળકોને લઈને દીકરા અને વહુનો જે નિર્ણય હોય તેને માન આપવું. પોતાની મરજી કોઈપણ બાબતમાં દીકરા વહુ પર થોપવી નહીં. અંગત જીવનને લઈને પણ જ્યારે દીકરો કે વહુ સલાહ માંગે તો જ સલાહ આપવી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે