Live-in Relationship: લિવ ઈન રિલેશનશીપમાં આવતા પહેલા પાર્ટનર સાથે આ 7 વાતો ક્લીયર કરવી સૌથી જરૂરી

Dec 22, 2025

Live in Relationship: લિવ ઈન રિલેશનશીપનો કોનસેપ્ટ ભારતમાં પણ ટ્રેંડમાં છે. તાજેતરમાં જ આ મુદ્દે કોર્ટ દ્વારા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. કોર્ટે તેના આદેશમાં જણાવ્યું છે કે લિવ ઈન રિલેશનશીપ ગેરકાનુની નથી પરંતુ રિલેશનશીપમાં આવતા પહેલા કપલે કેટલીક વાતો ક્લીયર કરી લેવી જોઈએ. ભારતના બંધારણ અનુસાર દરેક નાગરિકને જીવન જીવવાની સ્વતંત્રતા છે પરંતુ લિવ ઈન રિલેશનશીપ છે શું અને તેમાં પાર્ટનર સાથે કઈ કઈ વાતો પર સ્પષ્ટતા કરવી જરૂરી છે તે જાણવું જરૂરી છે. 

લિવ ઈન રિલેશનશીપ શું છે ?

લિવ ઈન રિલેશનશીપ એક પ્રકારની વ્યવસ્થા છે જેમાં લગ્ન વિના કપલ સાથે રહે છે. લિવ ઈન રિલેશનશીપમાં કપલ એવી રીતે જ સાથે રહે છે જે રીતે લગ્ન પછી પતિ-પત્ની રહેતા હોય. ફરક એટલો હોય છે કે તેમણે લગ્ન કર્યા નથી હોતા. ભારતમાં આ રીતે ઘણા લોકો લગ્ન વિના સાથે રહે પણ છે. 

લિવ ઈન રિલેશનશીપમાં આવતા પહેલા 7 વાતો ક્લીયર કરી લેવી

1. સૌથી પહેલા સ્પષ્ટ કરી લો કે ઘરની આર્થિક જવાબદારી કેવી રીતે ડિવાઈડ થશે. જેમકે ઘરનું ભાડુ, ખાવાપીવાનો ખર્ચ, લોન્ડ્રી વગેરેના ખર્ચ કોણ કેવી રીતે કરશે તે અંગે સ્પષ્ટતા કરી લેવી. જેથી ખર્ચને લઈને ભવિષ્યમાં સમસ્યા ન સર્જાય.

2. લિવ ઈન રિલેશનશ પછી લગ્નની વાત આવે જ છે તેથી આ બાબતે પણ પહેલાથી ચર્ચા કરી લેવી જોઈએ. કારણ કે ઘણા કિસ્સામાં એવું બને છે કે બે માંથી એક પાર્ટનર લિવ ઈનમાં એટલા માટે જ આવે છે કે તેને થોડા વર્ષમાં લગ્ન થશે તેવી આશ હોય છે જ્યારે બીજાના મનમાં લગ્નનો વિચાર જ નથી હોતો. તેથી આ બાબતે ચર્ચા કરી લેવી. 

3. લિવ ઈનમાં અનવોન્ટેડ પ્રેગ્નેન્સી જેવી સ્થિતિ સર્જાય તો શું કરવાનું તે અંગે પણ લિવ ઈનમાં રહેવાનું શરુ કરો તે પહેલા જ ચર્ચા કરી લેવી. કેમકે બાળકનું નામ આવતા જ સંબંધોના સમીકરણો બદલી જતા હોય છે. 

4. એકબીજાની સ્પેસ અંગે પણ લિવ ઈન રિલેશનશમાં આવતા પહેલા જ ચર્ચા કરી લેવી. સાથે રહેવાનો અર્થ નથી કે મી ટાઈમ માટે સ્ટ્રગલ કરવી પડે. તેથી પાર્ટનર સાથે પર્સનલ સ્પેસને લઈને ચર્ચા કરી લેવી. 

5. લિવ ઈનમાં રહેતા કપલ વચ્ચે પણ ઝઘડા થવાના જ હોય છે. આ સ્થિતિમાં પાર્ટનર સાથે નક્કી કરી લેવું કે જો ઝઘડા પછી જો કોઈ ઘર છોડીની જાય તો ઘરની જવાબદારીનું શું થશે. કેમકે કોઈ એક જતું રહે તો બધી જ જવાબદારી બીજા પર આવી જાય છે. તેથી પહેલા આ વાત નક્કી કરી લેવી.

6. મિત્રો ઘરે આવે, પાર્ટી કરે, વધારાનો ખર્ચ થાય તેનું શું કરવાનું તે સહિતની બાબતો પર પણ પહેલાથી ચર્ચા કરી લેવી. 

7. લિવ ઈનમાં આવ્યા પછી કોઈ એક પાર્ટનરની નોકરી જતી રહે, કોઈ એક પાર્ટનરની ટ્રાંસફર થઈ જાય તે કોઈપણ કારણસર શહેર છોડીને જવાનું થાય તો શું કરવાનું તે પણ પહેલાથી જ નક્કી કરી લેવું. 

આ વાતો એવી છે જેના વિશે પાર્ટનર એવું વિચારે છે કે થશે ત્યારે જોયું જશે. પરંતુ જ્યારે અચાનક આમાંથી કોઈ એક સ્થિતિ સર્જાય છે ત્યારે કપલ વચ્ચે મોટી સમસ્યા સર્જાઈ જાય છે. તેથી પહેલાથી જ આ બાબતે સ્પષ્ટતા કરી લેવી. જો આ 7 મુદ્દા પર સ્પષ્ટતા થઈ ગઈ હોય તો કપલ વચ્ચે મોટા ભાગે ગંભીર સમસ્યા સર્જાતી નથી.


 

