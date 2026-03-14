Relationship Tips: છોકરા સાથે રિલેશન શરુ કરતાં પહેલા કઈ 3 વાતો જાણવી સૌથી જરૂરી ?

Relationship Tips: રિલેશનશીપ શરુ કરતાં પહેલા પોતાના પાર્ટનર વિશે કેટલીક વાતો જાણી લેવી જરૂરી છે. તેમાં પણ 3 વાતો એવી છે જે જાણ્યા પછી જ સંબંધોની શરુઆત કરવી જોઈએ. આ 3 વાતો કઈ છે ચાલો તમને જણાવીએ. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 14, 2026, 11:47 AM IST
  • રિલેશનશીપ શરુ કરતાં પહેલા શું જાણવું જરૂરી ?
  • રિલેશનશીપ શરુ કરતાં પહેલા જાણવાની 3 વાતો
  • આ વાતો જાણ્યા પછી જ વ્યક્તિએ સંબંધમાં આગળ વધવું જોઈએ

Relationship Tips: જો તમને કોઈ રિલેશનશીપ માટે પ્રપોઝ કરે તો તેની સાથે સંબંધ રાખી આગળ વધવું કે નહીં તે નિર્ણય લેતા પહેલા સામેની વ્યક્તિ વિશે કેટલીક વાતો જાણી લેવી જોઈએ. વ્યક્તિના સ્વભાવ અને સમજદારીની ચાર વાતો એવી હોય છે જેને જાણ્યા પછી જો સંબંધમાં આગળ વધો તો પાછળથી પસ્તાવું પડતું નથી. આ વાતો જાણ્યા પછી જ વ્યક્તિએ સંબંધમાં આગળ વધવું જોઈએ. આ 3 વાતો એવી છે જેના પરથી વ્યક્તિ કેવો હશે તેનો અંદાજ આવી જાય છે. 

જે વાત અહીં કરવામાં આવી છે તે બંને પક્ષે લાગુ પડે છે. એટલે કે યુવક હોય કે યુવતી તેની સાથે સંબંધમાં આગળ વધવું કે નહીં તે આ 3 વાત જાણ્યા પછી જ નક્કી કરવું. 

રિલેશનશીપ શરુ કરતાં પહેલા જાણવાની 4 વાતો

દ્રષ્ટિકોણ

છોકરો હોય કે છોકરી હોય તેની સાથે સંબંધ શરુ કરતાં પહેલા જે વાતો જાણવી જરૂરી છે તેમાંથી એક છે વ્યક્તિનો દ્રષ્ટિકોણ. લોકોને લઈને તેનું વર્તન કેવું છે, તમને લઈને તેના વિચારો કેવા છે તે વાતો પર ખાસ ધ્યાન આપો. પોતાના પરિવાર પ્રત્યે તે શું વિચારે છે તે બધું જ જાણી અને સંબંધોની શરુઆત કરવી કે નહીં નક્કી કરો. 

સંબંધો 

જો તમને કોઈ પ્રપોઝ કરે તો તેને હા કે ના કહેતા પહેલા તેનું રિલેશનશીપનું સ્ટેટસ શું છે તે જાણી લેવું. એ વાતની ખબર હોવી જોઈએ કે સામેની વ્યક્તિ સિંગલ છે, ભૂતકાળમાં તેના કોઈ સંબંધો હતા કે નહીં. કારણ કે આ વાત એવી છે જે રિલેશનશીપ શરુ થયા પછી ખબર પડે તો સમસ્યાનું કારણ બની શકે છે. 

રિલેશનશીપ માટે પ્રેશર

તમને પ્રપોઝ કરનાર વ્યક્તિ તમને હા કહેવા માટે કે પછી રિલેશનશીપ શરુ કરવા માટે પ્રેશર તો નથી કરતોને તે ખાસ ધ્યાનમાં લેવું. ઘણીવાર મિત્રતા પછી એક પક્ષે પ્રેમ શરુ થઈ જાય છે અને તેના કારણે તે સામેની વ્યક્તિ પર ઈમોશનલ બની રિલેશનશીપ માટે પ્રેશર કરવા લાગે છે. ખાસ ધ્યાનમાં લેવું કે વ્યક્તિને વાત વાત પર પોતાની વાત મનાવવા પ્રેશર કરવાની આદત તો નથી ને. 
 
જો તમને વ્યક્તિ વિશે વાતો જાણવામાં મુશ્કેલી થઈ રહી છે તો જવાબ આપવા માટે સમય માંગો અથવા તો તેની સાથે શરુઆતમાં મિત્રતા રાખો. મિત્રતા સાથે તેના વિશે જાણવાનો પ્રયત્ન કરો અને પછી સમયની સાથે તેને જાણી લો. આ વાતો જાણ્યા પછી જો તમે તેની સાથે સંબંધ શરુ કરશો તો પાછળથી પસ્તાવું નહીં પડે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

