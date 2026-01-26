Prev
Breakup: ઝઘડા પછી થયેલા બ્રેકઅપ કરતાં મ્યુચલ બ્રેકઅપ વધારે પેઈનફુલ હોય, કારણ જાણીને થશે આશ્ચર્ય

Breakup: બ્રેકઅપનું નામ આવતા જ મનમાં વિચાર આવે છે લડાઈ, ઝઘડા પછી આવેલો સંબંધનો અંત પરંતુ દરેક બ્રેકઅપ આવું નથી હોતું. ઘણા કપલ એકબીજાથી અલગ શાંતિથી પણ થતા હોય છે જો કે જે લોકો એકબીજાથી અલગ શાંતિપૂર્ણ રીતે થાય છે તેમના માટે બ્રેકઅપનું દુ:ખ સહન કરવું વધારે મુશ્કેલ હોય છે. 
 

Written By  Krupa Shah

Breakup: બ્રેકઅપ શબ્દ આવે એટલે મગજમાં એક જ સીન ફરતો હોય જેમાં કપલ એકબીજા સાથે લડાઈ ઝઘડા કરતા હોય, એકબીજા પર દોશ ઢોળતા હોય અને પછી સંબંધ તોડવાનો નિર્ણય કરી લેતા હોય. મોટાભાગે બ્રેકઅપનું કારણ લડાઈ ઝઘડા હોય તેવું જ માનવામાં આવે છે. પરંતુ કેટલાક કપલ મ્યુચ્યુઅલ અન્ડર સ્ટેન્ડિંગથી પણ બ્રેકઅપનો નિર્ણય કરતા હોય છે. એટલે કે કપલ રાજી ખુશીથી અલગ થવાનું નક્કી કરે છે અને તેમાં લડાઈ ઝઘડાને કોઈ સ્થાન હોતું નથી. રિલેશનશિપ એક્સપર્ટ અનુસાર આ રીતે કરેલા બ્રેકઅપમાં કપલને વધારે તકલીફમાંથી પસાર થવું પડે છે. લડાઈ ઝઘડા પછી અલગ થયેલા કપલ બ્રેકઅપને સરળતાથી હેન્ડલ પણ કરી શકે છે. પરંતુ જે કપલ રાજી ખુશીથી એકબીજાથી અલગ થયા હોય તેમના મનમાં ઊંડો આઘાત રહી જતો હોય છે. મ્યુચ્યુઅલ બ્રેકઅપ સમજદાર લોકો કરતા હોય છે તો પછી પ્રશ્ન એવો પણ થાય કે જે લોકો સમજદારીથી અલગ થવાનું નક્કી કરે છે તેમને તકલીફ શા માટે વધારે થાય છે? તો ચાલો તમને જણાવીએ મ્યુચ્યુઅલ બ્રેકઅપ વધારે તકલીફ શા માટે આપે છે ?

પાર્ટનર પર ગુસ્સો ન હોવો 

એક્સપર્ટ અનુસાર જ્યારે તમારો પાર્ટનર સાથે ઝઘડો થયો હોય, પાર્ટનરે તમને ચીટ કર્યા હોય કે તમારી સાથે ખરાબ વર્તન કર્યું હોય અને તમે તેનાથી અલગ થાવ તો તમને પાર્ટનર પર ગુસ્સો હોય છે. આ ગુસ્સો તમારા માટે ઢાલનું કામ કરે છે અને તમે સરળતાથી મુવ ઓન કરી જાવ છો એ વિચાર સાથે કે તે વ્યક્તિ તમને લાયક ન હતી અથવા તો તે વ્યક્તિ સારી ન હતી. પરંતુ જ્યારે તમે કોઈ સાથે ઝઘડા વિના અલગ થાવ છો તો તમારી પાસે કોઈ રિઝન હોતું નથી જે તમને હિલ કરવામાં મદદ કરે. કારણ કે આ સ્થિતિમાં તમે સામેની વ્યક્તિ પર ગુસ્સે પણ નથી અને તેને નફરત પણ નથી કરી શકતા તેથી તેને ભૂલવી મુશ્કેલ કામ હોય છે. 

મનમાં પ્રેમ હોય છે 

મ્યુચ્યુઅલ બ્રેકઅપ થાય તેમાં મોટાભાગે પરિસ્થિતિ અથવા તો લાચારી જવાબદાર હોય છે. બે લોકો વચ્ચે પ્રેમ તો હોય છે પરંતુ તેમની પરિસ્થિતિ એવી હોતી નથી કે તેઓ સાથે રહી શકે અથવા તો કોઈ મજબૂરીના કારણે તેઓ અલગ થવાનો નિર્ણય કરતા હોય છે. આ સ્થિતિમાં તે વ્યક્તિથી દૂર તો થઈ જાય છે પરંતુ એકબીજા પ્રત્યે પ્રેમ મનમાં રહી જાય છે. જે વ્યક્તિને પ્રેમ કરતા હોય તેને ભૂલીને આગળ વધવું વધારે મુશ્કેલ હોય છે. જો તમારો ઝઘડો થાય તો તમે સામેની વ્યક્તિને નફરત કરવા લાગો છો અને આ સ્થિતિમાં મુવ ઓન કરવું ઇઝી થઈ જાય છે. 

મનમાં રહેલો અફસોસ 

જો સંબંધમાં લડાઈ ઝઘડા પછી બ્રેકઅપ થાય તો એક ક્લોઝર મળી જાય છે. આ સ્થિતિમાં લોકોને ખબર હોય છે કે બ્રેકઅપ સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો ન હતો. પરંતુ જ્યારે બે લોકો પરિસ્થિતિના કારણે અલગ થયા હોય તો તેમના મનમાં હંમેશા એક અફસોસ રહે છે કે કાશ આવું ન થયું હોત તો તમે સાથે હોત. જેમકે નોકરીના કારણે કોઈ એક વ્યક્તિને શહેર છોડીને જવું પડે, પરિવારના કારણે સંબંધ તોડવા પડે ત્યારે જે અફસોસ થાય છે તે સરળતાથી મનમાંથી જતો નથી. 

સૌથી સારા મિત્રને ગુમાવવાનું દુઃખ 

રિલેશનશિપમાં એક લાંબો સમય સુધી રહ્યા પછી બે લોકો એકબીજાના ખાસ મિત્ર બની જતા હોય છે. જો લડાઈ ઝઘડા પછી સંબંધ તૂટે તો તે વ્યક્તિ પ્રત્યેની લાગણી પહેલાથી જ ઓછી થવા લાગી હોય છે. પરંતુ કોઈ મજબૂરીના કારણે સંબંધ તોડવા પડે ત્યારે તે વ્યક્તિ પ્રત્યેનો પ્રેમ અને લાગણી મનમાં હોય છે અને તમારે મજબૂરીમાં અલગ થવું પડે છે. જે વ્યક્તિને તમે ચાહતા હોય તેને ભૂલી જવું સરળ હોતું નથી. 

આ કારણો એવા છે જેના કારણે મ્યુચ્યુઅલ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગથી કરેલું બ્રેકઅપ વધારે પેઈનફુલ બની જાય છે. બે મેચ્યોર વ્યક્તિ જ્યારે પોતાના જીવનની પરિસ્થિતિને સમજીને રાજી ખુશીથી અલગ થવાનો નક્કી કરે તો તેમના માટે આ બ્રેકઅપ હેન્ડલ કરવું મુશ્કેલ હોય છે. કારણ કે આવા બ્રેકઅપમાં કોઈ વિલન હોતું નથી. આવા બ્રેકઅપમાં એકબીજા પર દોષ પણ ઢોળી શકાતો નથી. અને તેમણે સાથે સારો સમય જ પસાર કર્યો હોય છે તેથી તેને ભૂલીને આગળ વધવું વધારે મુશ્કેલ લાગે છે.

