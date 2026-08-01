/Girlfriend Day 2026: રીસાયેલી ગર્લફ્રેન્ડ 5 મિનિટમાં માની જશે, આ ટ્રિક્સ અપનાવશો તો તુરંત સારો થઈ જશે મૂડ

Girlfriend Day 2026: દર વર્ષે 1 ઓગસ્ટે નેશનલ ગર્લફ્રેન્ડ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસે બોયફ્રેન્ડ પોતાની ગર્લફ્રેન્ડને સ્પેશિયલ ફિલ કરાવવા અલગ અલગ સરપ્રાઈઝ આપતા હોય છે. આજના દિવસે જો તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમારાથી રિસાઈ ગઈ છે તો તેને મનાવવા માટે શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ. ગર્લફ્રેન્ડને મનાવવાની પાંચ સૌથી સરળ રીત તમને જણાવીએ આ રીત અપનાવશો એટલે ગર્લફ્રેન્ડ પાંચ મિનિટમાં માની જશે.
સૌથી પહેલી વાત કે જો ગર્લફ્રેન્ડ તમારાથી રિસાય છે તો તેનું કોઈને કોઈ કારણ હશે. પહેલા તે કારણ વિશે જાણી લો અને પછી તેને મનાવવા માટે આ પાંચ ટીપ્સ ફોલો કરો. આ પાંચ ટીપ ફોલો કરશો એટલે તમારી ગર્લફ્રેન્ડ માની જશે.
ભુલ સ્વીકારો
નેશનલ ગર્લફ્રેન્ડ ડેના દિવસે તમારાથી તમારી ગર્લફ્રેન્ડ રિસાયેલી હોય તો તેને મનાવવા માટે સૌથી પહેલા તો પોતાની ભૂલ સ્વીકારી લો. ખરેખર તમારી ભૂલ ન પણ હોય તો પણ આ દિવસે ગર્લફ્રેન્ડને મનાવવા માટે સોરી કહી દો અથવા તો તેના માટે ચોકલેટ કે બુકે સાથે સોરી કાર્ડ મોકલાવો. સોરી કાર્ડ જોઈને તમારી ગર્લફ્રેન્ડ પીગળી જશે.
સરપ્રાઈઝ આપો
ગર્લફ્રેન્ડ તમારી સાથે વાત ન કરતી હોય અને તમને મળતી પણ ન હોય તો તેને તમે સરપ્રાઈઝ આપો. તેને સરપ્રાઈઝ આપવા માટે તેને ગમતા ફૂલોનો બુકે બનાવીને મોકલી શકો છો તેને ભાવતી વસ્તુઓ તેને મોકલાવી શકો છો અથવા તો તેના માટે એક લેટર લખીને તેને મોકલાવો.
તેની વાત સાંભળો
રિસાયેલી ગર્લફ્રેન્ડ સાથે જ્યારે તમે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરશો તો 100% તે પોતાનો ગુસ્સો ઠાલવવા માટે ઘણું બધું બોલશે. આ સમયે ધીરજ રાખી તેની વાતને સાંભળી લો. જ્યારે તેના મનમાં રહેલી બધી જ વાત તે કરી દેશે તો તે શાંત થઈ જશે. તેથી ગર્લફ્રેન્ડના મનમાં શું છે તે ધીરજ રાખીને સાંભળી લો.
ડેટ પ્લાન કરો
ગર્લફ્રેન્ડ ડે દિવસની ઉજવણીના બહાને એક સ્પેશિયલ ડેટ પ્લાન કરો અને ગર્લફ્રેન્ડને કોઈપણ રીતે બોલાવો. તને ગમતું મ્યુઝિક પ્લે કરો તેને ગમતી ફૂડ આઈટમ ઓર્ડર કરો. આ રીતે સ્પેશિયલ ડેટ થી પણ ગર્લફ્રેન્ડ તુરત મારી જશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)