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  • /Girlfriend Day 2026: રીસાયેલી ગર્લફ્રેન્ડ 5 મિનિટમાં માની જશે, આ ટ્રિક્સ અપનાવશો તો તુરંત સારો થઈ જશે મૂડ

Girlfriend Day 2026: રીસાયેલી ગર્લફ્રેન્ડ 5 મિનિટમાં માની જશે, આ ટ્રિક્સ અપનાવશો તો તુરંત સારો થઈ જશે મૂડ

Girlfriend Day 2026: 1 ઓગસ્ટ 2026 અને શનિવારે ગર્લફ્રેન્ડ ડેની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે. આ દિવસે જો તમારી ગર્લફ્રેન્ડ તમારાથી રીસાયેલી છે તો તેને ખાસ અનુભવ કરાવવા અને તેને 4 મિનિટમાં મનાવવા માટે શું કરી શકાય ચાલો તમને જણાવી દઈએ.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 01, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 11:30 AM IST
Girlfriend Day 2026: રીસાયેલી ગર્લફ્રેન્ડ 5 મિનિટમાં માની જશે, આ ટ્રિક્સ અપનાવશો તો તુરંત સારો થઈ જશે મૂડ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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