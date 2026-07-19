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Relationship Tips: ખાસ ફ્રેન્ડ હોય તો પણ તેને ન પુછવા આ 4 પ્રશ્ન, એક ઝાટકે સંબંધ થઈ જશે ખરાબ

Relationship Tips: કેટલાક એવા પ્રશ્નો છે જે ક્યારેય કોઈને પુછવા નહીં. ખાસમાં ખાસ ફ્રેન્ડ હોય તો પણ આ પ્રશ્ન પુછવાથી તમારા સંબંધો બગડી શકે છે. સાથે જ આ પ્રશ્ન પુછ્યા પછી તમારી ઈમ્પ્રેશન ખરાબ થઈ જશે. આ પ્રશ્નો કયા છે ચાલો તમને જણાવી દઈએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 19, 2026, 09:24 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 09:24 AM IST
Relationship Tips: ખાસ ફ્રેન્ડ હોય તો પણ તેને ન પુછવા આ 4 પ્રશ્ન, એક ઝાટકે સંબંધ થઈ જશે ખરાબ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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