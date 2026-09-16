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Relationship Tips: આ 5 વાતોમાં બાંધછોડ ક્યારેય ન કરવી, સંબંધ બચાવવાના ચક્કરમાં આ ભુલ કરવી નહીં

Relationship Tips: સંબંધ બચાવવાના ચક્કરમાં યુવતીઓ ઘણી બાંધછોડ કરી લેતી હોય છે. એવું કહેવામાં આવે છે કે એડજસ્ટ તો છોકરીઓ એ જ કરવું પડે.. પરંતુ સંબંધ બચાવવા માટે પણ લાઈફની 5 વાતોમાં સમાધાન કરવું નહીં. આ ભુલ પર જીવનભર પસ્તાવો કરવો પડી શકે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 16, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 02:29 PM IST
Relationship Tips: આ 5 વાતોમાં બાંધછોડ ક્યારેય ન કરવી, સંબંધ બચાવવાના ચક્કરમાં આ ભુલ કરવી નહીં

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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