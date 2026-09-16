/Relationship Tips: આ 5 વાતોમાં બાંધછોડ ક્યારેય ન કરવી, સંબંધ બચાવવાના ચક્કરમાં આ ભુલ કરવી નહીં

Relationship Tips: રિલેશનશીપ બચાવવા માટે કે લગ્ન બચાવવા માટે યુવતીઓ ઘણી વાતોમાં બાંધછોડ કરી લેતી હોય છે. બાંધછોડ તો કરવી પડે.. આ વાત યુવતીઓ સહજતાથી સ્વીકારી પણ લેતી હોય છે. પણ જે યુવતીઓ સંબંધમાં બાંધછોડ કરીને રહે છે તેઓ ખુશ રહી શકતી નથી. તેમને જીવનમાં બીજાને જોઈને પસ્તાવો કરવો પડે છે. લાઈફની 5 વાતો એવી છે જેમાં ક્યારેય બાંધછોડ કરવી નહીં.
જ્યારે તમે કોઈને અનહદ પ્રેમ કરો છો તો તેને પોતાની લાઈફમાં રાખવા કંઈપણ કરવા તૈયાર થઈ જાવ છો. તેની ઈચ્છા અનુસાર પોતાની લાઈફમાં ફેરફાર પણ કરી લેતા હોવ છો. પણ 5 વાતો એવી છે જેમાં સંબંધ બચાવવા માટે પણ બાંધછોડ કરવી નહીં. જો તમે આ 5 વાતો જતી કરો છો તો તમે તમારું બધું જ ગુમાવી બેસો છો. જેના કારણે જીવનમાં ખુશી પણ રહેતી નથી.
મિત્રો અને પરિવાર
લગ્ન પછી પતિ લાઈફમાં મહત્વનો હોય છે પણ તેના માટે પોતાના પરિવાર કે મિત્રોથી દુર ન થઈ જવું. કોઈ એક વ્યક્તિ તમારી દુનિયા બની જાય અને બીજાને છોડી દેશો તો આગળ જતા તમારી સાથે કોઈ નહીં રહે. પાર્ટનર તમને મિત્રો કે પરિવારથી દુર કરે તો તેની વાત માની ન લેવી. પરિવાર અને મિત્રોનું સ્થાન પણ જીવનમાં રાખવું.
પોતાની વાત કહેવાની આઝાદી
જો તમને કોઈ વાત પસંદ ન હોય તો તેના વિશે ખુલીને વાત કરવાની આઝાદીમાં બાંધછોડ ન કરવી. જો તમે કોઈ સંબંધમાં ખુલીને વાત કરો એટલી આઝાદી પણ ન હોય તો આવો સંબંધ ટોક્સિક છે. પોતાની પસંદ- ના પસંદ કહી શકો તેવી આઝાદી ન રહે તેવું એડજસ્ટમેન્ટ ન કરવું.
પોતાનું કરિયર કોઈ માટે છોડવું
પાર્ટનરની ઈચ્છાને મહત્વ આપવું પણ તેની સાથે પોતાના સપના, પોતાના કરિયરને જતું કરી દેવું યોગ્ય નથી. પોતાના સપના, પોતાના ટારગેટને લગ્ન કે રિલેશનશીપ પછી પણ મહત્વ આપો. લગ્ન થઈ ગયા એટલે ઘર અને પતિ જ બધું હોય તેવું ન રાખો. કોઈ તમને કરિયરને જતું કરવાનું કહે તો પણ ન કરો.
પોતાના અધિકારો
કોઈના કહેવાથી પોતાના અધિકારો જતા ન કરો. લગ્ન પછી પણ પર્સનલ સ્પેસ, પોતાના અધિકારોને મહત્વ આપો. લગ્ન થાય એટલે બીજાની ખુશી પોતાની ખુશી એવું માનીને લાંબો સમય ખુશ ન રહી શકો. જો તમે તમારા અધિકારોને જાળવી રાખો છો તો ખુશ રહેશો અને ખુશ રાખી શકશો.
પોતાની ઓળખ
લગ્ન પછી પતિ જ બધું હોય, પતિની ઓળખ જ મહત્વની હોય તેમ પોતાની ઓળખ, આવડત છોડી ન દો. શરુઆતમાં બધું પસંદ આવશે પછી ધીરે ધીરે પોતાની ઓળખ ગુમાવી દીધાનો અફસોસ થશે. તેથી પોતાના પતિની આસપાસ જ તમારી દિનચર્ચા ફરતી હોય તેવું ન કરો. પોતાની જાતને પણ મહત્વ આપો. પોતાની ઓળખની વાતમાં બાંધછોડ ન કરો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)