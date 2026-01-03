Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝRelationship

Relationship Tips: પાર્ટનરને પોતાની આ 3 વાતો ક્યારેય ન કહેવી, જાણીને તમને કરવા લાગશે જજ

Relationship Tips: એવી કેટલીક વાતો હોય છે જે દરેક વ્યક્તિ પોતાના સુધી જ રાખવી જોઈએ. આ વાતો રિલેશનશીપમાં હોય તે પાર્ટનરને પણ કહેવી નહીં. પાર્ટનર સાથે બધી જ વાતો શેર કરી શકો છો પરંતુ આ વાતો ક્યારેય શેર કરવી નહીં. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 03, 2026, 12:42 PM IST

Trending Photos

Relationship Tips: પાર્ટનરને પોતાની આ 3 વાતો ક્યારેય ન કહેવી, જાણીને તમને કરવા લાગશે જજ

Relationship Tips: જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ રિલેશનશિપમાં આવે તો શરૂઆતમાં પોતાના પાર્ટનર સાથે વાતચીત કરવાના ઉત્સાહમાં હોય છે. યુવક કે યુવતી પોતાના પાર્ટનર સાથે પોતાના જીવનની બધી જ મહત્વની વાતો શેર કરવા લાગે છે. પ્રેમના ઉત્સાહમાં લોકો સમજી શકતા નથી કે પાર્ટનરને કઈ વાત કહેવી જોઈએ અને કઈ વાત નહીં. આમ તો પોતાના પાર્ટનરથી જરૂરી હોય તેવી કોઈ વાત છુપાવવી નહીં બધી જ વાત સ્પષ્ટતા સાથે કરવી જોઈએ પરંતુ તેમ છતાં કેટલીક વાતો એવી છે જે પાર્ટનરને કહેવામાં આવે તો સંબંધ કોમ્પ્લીકેટેડ થઈ શકે છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

આ 3 વાતો એવી છે જેને તમારો પાર્ટનર જો સારી રીતે સમજી ન શકે તો તેના કારણે સંબંધમાં ખટરાગ પણ ઉભો થઈ શકે છે. તેથી જ રિલેશનશિપ એક્સપર્ટ પણ સલાહ આપતા હોય છે કે પોતાના પાર્ટનર સાથે કેટલીક વાતો ક્યારેય શેર કરવી નહીં. આવી વાતો શેર કર્યા પછી તમારો પાર્ટનર તમને જજ કરવા લાગે છે.

પાર્ટનરને કઈ 3 વાતો ન કરવી 

પોતાના એક્સ સંબંધિત બધી વાતો 

જ્યારે તમે કોઈ વ્યક્તિ સાથે નવા સંબંધની શરૂઆત કરો છો અને તેની પહેલા તમારા જીવનમાં કોઈ હતું તો તેના વિશે તમારા પાર્ટનરને વાત કરી દો પરંતુ ગર્લફ્રેન્ડ કે બોયફ્રેન્ડ વિશે બધી જ વાતો ડિસ્કસ ન કરો. કોઈ એક વ્યક્તિ તમારો પાર્ટનર હતો અને તેની સાથે તમારા સંબંધ કેટલો સમય ચાલ્યા એટલી વાત કરવી પૂરતી છે. ત્યાર પછી તમે એક્સ સાથે કેટલા આગળ વધ્યા, એવો સમય પસાર કર્યો, બ્રેકઅપ શા માટે થયું તે બધી જ વિગતો કહેવી નહીં. તમારા પાર્ટનરની પર્સનાલીટી કેવી હતી, તે કેવો વ્યક્તિ હતો તે બધી જ વાતો પાર્ટનર સાથે ડિસ્કસ કરવી નહીં 

માતા-પિતા સાથે સંબંધ 

નિષ્ણાંતના જણાવ્યા અનુસાર પોતાના પાર્ટનરને એ ક્યારેય ન જણાવો કે તમારા સંબંધ તમારા માતા-પિતા કે પરિવારના લોકો સાથે કહેવા છે. જો તમારા સંબંધ કોઈ સાથે સારા નહીં હોય અને તે વાત તમે તમારા પાર્ટનરને કરશો તો તેના પરથી તમારો પાર્ટનર તમારા માટે ઓપિનિયન બનાવી શકે છે. તેથી પરિવારિક સંબંધોની વાત સમજી વિચારીને કહેવી. 

આર્થિક સ્થિતિ 

તમારી આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કેવી હતી અને અત્યારે કેવી છે તેના વિશેની માહિતી પણ પાર્ટનર સાથે શેર ન કરો. ખાસ કરીને જ્યારે સંબંધની શરૂઆત હોય ત્યારે પોતાના કે પોતાના પરિવારની આર્થિક સ્થિતિ કેવી છે તેના વિશે પાર્ટનર સાથે ચર્ચા ન કરવી. એક્સપર્ટ અનુસાર આર્થિક બાબતો જાણીને ઘણા લોકો ફ્રોડ પણ કરતાં હોય છે. 

આ વાતોનું પણ રાખો ધ્યાન 

પાર્ટનર સાથે પોતાની ઇન્સ્યોરિટી સંબંધિત વાતો શેર કરવાનું ટાળો. 

પાર્ટનરને એ ક્યારેય ન જણાવો કે તમે તમારા મિત્રો વિશે શું વિચારો છો અને તમારી મિત્રતા લોકો સાથે કેવી છે. 

પરિવારમાં જો કોઈ સમસ્યાઓ ચાલતી હોય તો તે વિષય પાર્ટનર સાથે ડિસ્કસ ન કરો.

જો સંબંધની શરૂઆતમાં તમને કોઈ વાતને લઈને શંકા જાય તો તેના વિશે પાર્ટનર સાથે ખુલીને ચર્ચા ન કરો.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Relationship Tipsrelationshipરિલેશનશીપ ટીપ્સcouple goal

Trending news