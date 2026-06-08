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ઓફિસમાં સહકર્મચારી સાથે આ 4 વાતો શેર કરો એટલે કામ અને નામ બગડે જ, આ ભુલ ક્યારેય ન કરવી

Never share 4 things In Office: સારી અને સફળ પ્રોફેશનલ લાઈફ માટે કેટલીક વાતોનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી હોય છે. ખાસ કરીને તમે ઓફિસમાં કઈ વાતો શેર કરો છો તેને લઈને સભાન રહેવું જોઈએ. વર્ષોથી સાથે કામ કરતાં હોય અને મિત્રતાના સંબંધ હોય તો પણ આ 4 વાતો ઓફિસમાં કોઈ સાથે શેર કરવી નહીં.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 08, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:59 AM IST
ઓફિસમાં સહકર્મચારી સાથે આ 4 વાતો શેર કરો એટલે કામ અને નામ બગડે જ, આ ભુલ ક્યારેય ન કરવી

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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