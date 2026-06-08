/ઓફિસમાં સહકર્મચારી સાથે આ 4 વાતો શેર કરો એટલે કામ અને નામ બગડે જ, આ ભુલ ક્યારેય ન કરવી

Never share 4 things In Office: જે લોકો જોબ કરતા હોય તેઓ દિવસનો મોટાભાગનો સમય ઓફિસમાં કર્મચારીઓ સાથે પસાર કરતા હોય છે. વર્ષોથી એક જ જગ્યાએ સાથે કામ કરતા કર્મચારીઓ વચ્ચે મિત્રતા પણ બંધાઈ જાય છે અને લોકો એકબીજા પર ભરોસો કરવા લાગે છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પર વિશ્વાસ થઈ જાય તો લોકો પોતાની પર્સનલ વાતો પણ ઓફિસમાં કામ કરતા કર્મચારી સાથે શેર કરતા હોય છે. પરંતુ 4 વાતો એવી છે જેને ક્યારેય ઓફિસમાં શેર કરવી નહીં. આ 4 વાતો તમારી પ્રોફેશનલ લાઈફ માટે હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે.
ઓફિસમાં કઈ વાતો શેર ન કરવી ?
ફ્યુચર પ્લાન
અમુક વર્ષો સુધી નોકરી કર્યા પછી કર્મચારી ફ્યુચરમાં પોતાનું કંઈક કરવાનું વિચારતા હોય છે. જેથી એક સમય પછી તે નોકરી છોડીને પોતાનું સ્વતંત્ર કામ શરૂ કરી શકે. જો તમે પણ આવું કંઈ પ્લાનિંગ કરી રહ્યા હોય તો આવા જ તમારી સાથે કામ કરતા કર્મચારીને ન જણાવો. જો આ વાત ઉપરી અધિકારી સુધી પહોંચી જાય તો તમારા કામમાં સમસ્યા ઊભી થઈ શકે છે.
નોકરી બદલવાની વાત
તમારી નોકરી ચાલુ હોય અને એ જ સમય દરમિયાન તમે અન્ય જગ્યાએ ઇન્ટરવ્યૂ આપો અને ચાલુ નોકરી છોડી નવી નોકરી જોઈન કરવાના હોય તો આ વાત પણ સહ કર્મચારીને ન જણાવો. જ્યાં સુધી કન્ફર્મેશનના મળી જાય અને તમે તમારા ઉપરી અધિકારીને જાણ ન કરી દો ત્યાં સુધી નોકરી બદલવાની વાત સાથે કામ કરતા કર્મચારીઓને પણ ન જણાવો. તમે નોકરી બદલો છો તે વાત જો ઓફિસમાં ફેલાઈ જશે તો તે તમારા માટે જ હાનિકારક બની જશે.
બોસ રીલેટેડ ગોસિપ
દરેક ઓફિસમાં સાથે કામ કરતા કર્મચારીઓ પોતાના બોસ વિશે કેટલીક વાતોની ચર્ચા કરતા હોય છે. આવી ચર્ચામાં ભાગ લઈને બોસ વિશે કોઈ પણ પ્રકારની ગોસિપ કરવાનું ટાળો અને પોતાના સહ કર્મચારીને બોસ વિશે કોઈ પણ ખોટી વાત કરવાનું પણ ટાળો. જો તમને કોઈ વાતની ખબર પડી છે તો પણ તેના વિશે ગોસિપ ન કરો. બની શકે કે તમારી વાતનો ખોટો અર્થ કાઢીને આ વાતને બોસ સુધી પહોંચાડી દેવામાં આવે જેના કારણે તમારી રેપ્યુટેશન ખરાબ થઈ શકે છે.
અંગત જીવનની સમસ્યા
ઓફિસમાં તમારી સાથે કામ કરતા વ્યક્તિ સાથે તમારું કનેક્શન સારું હોય તો પણ પર્સનલ જીવનમાં ચાલતી સમસ્યાઓ અને ઉતાર ચઢાવ વિશે તેની સાથે ચર્ચા ન કરો. પારિવારિક મુદ્દાની ચર્ચા ઓફિસમાં ક્યારેય કરવી નહીં. આવી વાત જો એક કર્મચારી મારફતે બીજા સુધી પહોંચી જશે તો તમારી પર્સનલ લાઇફ ચર્ચાનો વિષય બની જશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)