Couple Goal: નિક જોનસે શેર કર્યા રિલેશનશીપના સીક્રેટ, દરેક પુરુષે સમજવા જેવી વાતો કરી શેર

Quality of Good Husband: દેશી ગર્લના ગળાડૂબ પ્રેમમાં પડેલા નિક જીજુ સોશિયલ મીડિયા પર છવાઈ ગયા છે. વેલેન્ટાઈન વીક પહેલા તેમણે રિલેશનશીપને લઈને જે વિચારો રજૂ કર્યા છે તેના કારણે લોકો તેમના વખાણ કરી રહ્યા છે. તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ નિક જોનસે રિલેશનશીપ વિશે કઈ વાતો શેર કરી છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 06, 2026, 12:10 PM IST

Couple Goal: નિક જોનસે શેર કર્યા રિલેશનશીપના સીક્રેટ, દરેક પુરુષે સમજવા જેવી વાતો કરી શેર

Quality of Good Husband:  પ્રિયંકા ચોપડા અને નિક જોનસની જોડી ફક્ત ભારતમાં જ નહીં પરંતુ વિદેશમાં પણ લોકપ્રિય છે. આંતરરાષ્ટ્રીય એવોર્ડ ફંક્શનમાં પણ પ્રિયંકા અને નિક જોનસ દર વખતે નવા કપલ ગોલ સેટ કરતા દેખાય છે. આજે પ્રિયંકા ચોપડા અને નિક જોનસની જોડીની વાત એટલા માટે થઈ રહી છે કે નિક જોનસ એ તાજેતરમાં એક પોડકાસ્ટ દરમ્યાન રિલેશનશિપ, આદર્શ પતિ તેમજ આદર્શ પિતાના કેટલાક ગુણ વિશે મહત્વપૂર્ણ વાત શેર કરી હતી. નિક જોનસનો પોડકાસ્ટ ઓન એર થયા પછી સંબંધોને લઈને તેની સમજદારીને લોકો વખાણી રહ્યા છે. આ પોડકાસ્ટની અલગ અલગ ક્લિપ પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ છે. નિક જોનસ અને પ્રિયંકા ચોપડાને પાવર કપલ કહેવામાં આવે છે. આ પોડકાસ્ટમાં નિક જોનસ એવી વાત પણ કરી હતી કે પાવર કપલ હોય તેમની વચ્ચે પણ નાની-મોટી સમસ્યાઓ આવતી જ હોય છે. સાથે જ તેણે રિલેશનશિપને લઈને કેટલીક એવી વાતો પણ કહી છે જેનું અનુકરણ કરવા જેવું છે. 

તાજેતરમાં જ ઓન પર્પઝ નામના પોડકાસ્ટમાં નિક જોનસ મહેમાન બનીને પહોંચ્યો હતો. આ પોડકાસ્ટમાં તેણે પ્રિયંકા ચોપડા સાથેની લવ સ્ટોરી, તેની સાથે લગ્ન, પ્રિયંકા સાથે તેના લગ્નજીવન સંબંધિત અને તેની દીકરી માલતી મેરીના જન્મ સંબંધિત કેટલીક મહત્વપૂર્ણ વાતો પહેલીવાર શેર કરી છે. નિક જોનસે રિલેશનશિપને લઈને કહેલી કેટલીક વાતો નોર્મલ કપલ માટે પણ સમજવા જેવી છે. 

સારો પતિ કેવો હોય ? 

નિક જોનસના જણાવ્યા અનુસાર સારા પતિના ગુણ એ નથી હોતા કે તે પત્નીને મોંઘી ગિફ્ટસ આપે કે પછી લક્ઝરી વેકેશનની મજા કરાવે. સારો પતિ બનવા માટે વિશ્વાસપાત્ર અને વફાદાર બનવું જરૂરી છે. એટલે કે એવી વ્યક્તિ જેના પર પત્ની આંખ બંધ કરીને વિશ્વાસ કરી શકે. જણાવ્યા અનુસાર દરેક વ્યક્તિનું જીવન ઉતાર ચઢાવમાંથી પસાર થાય છે. ઘણી વખત જીવનમાં વધુ જ મુશ્કેલ લાગે છે. આવા સમયે જો તમારો પાર્ટનર એવો હોય જેના પર તમે આંખ બંધ કરીને ભરોસો કરી શકો તો જીવન સરળ થઈ જાય છે. 

પત્નીને ટ્રીટ કરવાની રીત 

નિક જોનસે આ પોડકાસ્ટમાં એક મહત્વપૂર્ણ વાત પણ કરી હતી. આ વાત પણ લોકોને ખૂબ જ પસંદ પડી હતી. લોકો આ મુદ્દા પર પણ નિક જોનસના વખાણ કરી રહ્યા છે. નિક જોનસના જણાવ્યા અનુસાર ઘરમાં તે પ્રિયંકા સાથે કેવી રીતે રહે છે અને પ્રિયંકાને કેવી રીતે ટ્રીટ કરે છે તે તેની દીકરી માલતી જોતી હોય છે. માલતી મોટી થઈ રહી છે અને આ બધું જોતી હોય છે. પ્રિયંકા પ્રત્યેના તેના વર્તન પરથી જ માલતી સમજશે કે ભવિષ્યમાં તેણે પોતાના માટે કેવો પાર્ટનર પસંદ કરવો જોઈએ. 

પત્નીને ખુશ રાખવાની જવાબદારી 

નિક જોનસ લગ્ન પછી પતિ તરીકેની જવાબદારી વિશે એવું માને છે કે તેની પત્ની એટલે કે પ્રિયંકાને ખુશ રાખવાની, હસાવવાની અને તેને ઘરમાં સુરક્ષિત અનુભવ થાય તેવી રીતે રાખવાની જવાબદારી તેની હોય છે. આ વાતને તે હંમેશા ધ્યાનમાં રાખે છે. 

કોઈ કપલ પર્ફેક્ટ નથી હોતા 

આ મુલાકાત દરમિયાન નિક જોનસે એવું પણ જણાવ્યું કે લોકો જેને પાવર કપલ તરીકે જોતા હોય છે તે પતિ પત્ની પણ પરફેક્ટ નથી હોતા. લોકોને એવું લાગતું હોય છે કે સમસ્યાઓ તેમના જીવનમાં જ છે. પરંતુ એવું નથી હોતું દરેક પતિ પત્ની વચ્ચે સમસ્યા થતી જ હોય છે. પરંતુ મહત્વનું એ હોય છે કે સંબંધમાં તમે એકબીજા સાથે ખુલીને વાત કરો, પોતાની ભૂલ હોય તો તેને સ્વીકારો અને પરિસ્થિતિ કોઈ પણ પ્રકારની હોય પોતાના પાર્ટનરનો સાથ આપો. પરફેક્ટ પાર્ટનર બનવા માટે પ્રેમની સાથે ધીરજ અને ઈમાનદારી ખૂબ જ જરૂરી છે. 

નિક જોનેસે આ મુલાકાતે દરમ્યાન પહેલી વખત તેમની દીકરી માલતી મેરીના જન્મ વિશે પણ ચર્ચા કરી હતી. દીકરીના જન્મ અને તેની તકલીફ વિશે વાત કરતા નિક જોનસ ઈમોશનલ થઈ ગયો હતો. નિક જોનસે પહેલી વખત શેર કર્યું હતું કે જ્યારે માલતી મેરી નો જન્મ થયો ત્યારે તેને કેવો અનુભવ થયો હતો. તેના જણાવ્યા અનુસાર માલતીનો જન્મ એપ્રિલ 2022 માં થવાનો હતો પરંતુ તેના બદલે જાન્યુઆરી 2022 માં થઈ ગયો. તે સમયે બધું અચાનક થઈ ગયું. જ્યારે તેઓ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા અને માલતીને જોઈ તો તે ફક્ત 765 ગ્રામની હતી અને તેનો રંગ બ્લુ જેવો થઈ ગયો હતો. નિક જોનસે જણાવ્યું કે તે સમયે પ્રિયંકા અને તેના માટે ખૂબ જ મુશ્કેલ હતો. તે બંનેએ સાડા ત્રણ મહિના સુધી હોસ્પિટલમાં બાર બાર કલાકની શિફ્ટમાં રહીને કામ કર્યું જેથી તે તેમની દીકરીનું ધ્યાન રાખી શકે. માલતી મેરી જન્મ પછી ખૂબ જ તકલીફમાંથી પસાર થઈને ધીરે ધીરે સ્વસ્થ થઈ છે. 

મહત્વપૂર્ણ છે કે નિક જોનસની આ સાઇડ જોયા પછી લોકો તેના વખાણ કરી રહ્યા છે. નિક જોનસની આ વાતો લોકોને ઈમ્પ્રેસ કરી રહી છે. નિક જોનસે પતિ અને પિતા તરીકેની જે વાતો શેર કરી હતી તેના પરથી લોકો કહી રહ્યા છે કે આજના સમયમાં નિક જોનસ આદર્શ પતિ અને આદર્શ પિતાનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે.

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

