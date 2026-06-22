/Obsessive Partner: પાર્ટનરને હોય ઓબ્સેસિવ લવ ડિસઓર્ડર તો પ્રેમ બની જાય માનસિક બીમારી, જાણો ઓબ્સેસિવ પાર્ટનર શું કરે ?

Obsessive Partner: પ્રેમમાં માણસ હોય એટલે મોટાભાગે સારા કે ખરાબ વિશે વધારે વિચારે નહીં. ખાસ કરીને શરુઆતના સમયમાં વ્યક્તિ 24 કલાક જેને પ્રેમ કરતાં હોય તેના વિશે જ વિચારે છે. પાર્ટનરની નાની-નાની વાતોને પણ નોટિસ કરવી, તેના ફોન, મેસેજની રાહ જોવી વગેરે. પણ ઘણીવાર પ્રેમ ઓબ્સેસન બની જાય છે. એક પ્રકારનું ઝનૂન. જો તમારા પાર્ટનરના મનમાં તમારા માટે પ્રેમને બદલે ઝનૂન છે તો તે સંબંધને ટોક્સિક બનાવી દેશે. પાર્ટનર તમને લઈને ઝનૂની તો નથી ને તે તેના લક્ષણો પરથી જાણી શકો છો.
ઓબ્સેસિવ લવ ડિસઓર્ડર
પ્રેમ અને ઝનૂન વચ્ચે એટલી નાની ભેદરેખા હોય છે કે ઘણીવાર વ્યક્તિ પોતે પણ એ વાત સમજતી નથી કે તે સામેની વ્યક્તિ પ્રત્યે ઝનૂની બની ગઈ છે. જે વ્યક્તિ માટે પ્રેમ ઝનૂન બની જાય તેને ઓબ્સેસિવ લવ ડિસઓર્ડર કહેવામાં આવે છે. જેમાં પ્રેમ નથી હોતો. વ્યક્તિ પાર્ટનરને લઈને અસુરક્ષિત અનુભવ કરે છે અને ધીરેધીરે તેની દરેક એક્ટિવિટીને કંટ્રોલ કરવાનું શરુ કરે છે. તેના પર નજર રાખવાનું શરુ કરે છે.
ઓબ્સેસિવ લવ ડિસઓર્ડરના લક્ષણો
જો તમારો પાર્ટનર તમને દરેક વાત માટે કંટ્રોલ કરે તો તે ઓબ્સેસિવ લવ ડિસઓર્ડરનું લક્ષણ હોય છે. 24 કલાક વ્યક્તિ તમારા વિશે જ વિચારે, તમારી કેર કરવાના બહાને સતત તમારી આસપાસ જ રહે. તમારા માટે નોકરી, મિત્ર, પરિવાર બધાને છોડી દેવા તૈયાર હોય એટલે કે જેને બસ તમારી સાથે જ રહેવું હોય તે વ્યક્તિ માનસિક રીતે બીમાર એટલે કે ઓબ્સેસિવ લવ ડિસઓર્ડરનો શિકાર હોય છે. આ સમસ્યામાં જ્યારે પોતાના પાર્ટનર નજીક ન હોય ત્યારે વ્યક્તિને ગભરામણ થવા લાગે છે, બેચેન થઈ જાય છે. જો પોતાનો પાર્ટનર બીજા સાથે વાત પણ કરે તો તેને સહન ન કરી શકે.
ઓબ્સેસિવ લવ ડિસઓર્ડરનો શિકાર હોય તે વ્યક્તિ એવું જ માને છે કે તે કરે છે પ્રેમ છે. પરંતુ હકીકતમાં તે પોતાના પાર્ટનરને કંટ્રોલ કરવા લાગે છે. જ્યારે પાર્ટનર કંટ્રોલ ન થાય તો તે આક્રમક પણ થઈ જાય છે. જો પાર્ટરના વર્તનમાં આવા લક્ષણ જણાતા હોય તો એક્સપર્ટની મદદ લેવી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)