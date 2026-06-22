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  • /Obsessive Partner: પાર્ટનરને હોય ઓબ્સેસિવ લવ ડિસઓર્ડર તો પ્રેમ બની જાય માનસિક બીમારી, જાણો ઓબ્સેસિવ પાર્ટનર શું કરે ?

Obsessive Partner: પાર્ટનરને હોય ઓબ્સેસિવ લવ ડિસઓર્ડર તો પ્રેમ બની જાય માનસિક બીમારી, જાણો ઓબ્સેસિવ પાર્ટનર શું કરે ?

Obsessive Partner: પ્રેમ અને ઓબ્સેસન માં પાતળી ભેદરેખા હોય છે. પ્રેમ એક લેવલ પછી ઓબ્સેસન બની જાય છે. જો પાર્ટનરના મનમાં પ્રેમને બદલે તમારા માટે ઓબ્સેસેન વધી જાય તો તે કેવી હરકતો કરે છે ચાલો તમને જણાવીએ. જો તમારો પાર્ટનર પણ આવા કામ કરતો હોય તો તે ઓબ્સેસિવ લવ ડિસઓર્ડરનો શિકાર હોય શકે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 22, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:41 PM IST
Obsessive Partner: પાર્ટનરને હોય ઓબ્સેસિવ લવ ડિસઓર્ડર તો પ્રેમ બની જાય માનસિક બીમારી, જાણો ઓબ્સેસિવ પાર્ટનર શું કરે ?

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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