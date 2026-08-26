/એકથી વધુ પાર્ટનર સાથે સંબંધ માનસિક સ્વાસ્થ્ય ખરાબ કરે, રાજકોટની આ ઘટના ઓપન રિલેશનશીપની ઘેલછાનું ઉદાહરણ

Open Relationship Side Effects: રાજકોટ શહેરમાં એક ચકચારી ઘટના બની જેમાં 25 ઓગસ્ટના રોજ એક આધેડ સોસાયટીના 12 માં માળે આવેલા ફ્લેટમાંથી નીચે પટકાયા. આ ઘટના ચર્ચાનો વિષય બનતા એવી હકીકત સામે આવી જે આધેડના જીવનમાં ત્રણ સ્ત્રીઓ હતી. જાણીને નવાઈ લાગશે પણ મૃત્યુ પામનાર વ્યક્તિ પરિણીત હતો. પત્ની સાથે છૂટાછેડા લીધા વિના અન્ય સ્ત્રી સાથે મૈત્રીકરાર કરી રહેતો હતો અને જેના ફ્લેટમાંથી તે નીચે પટકાયો તે તેની લિવ ઈન રિલેશનશીપ પાર્ટનરની ખાસ મિત્ર હતી. જેના ઘરે તે રાત્રે 12 વાગ્યે પાર્ટી કરવા પહોંચ્યો હતો. આ ઘટનામાં ધ્યાન ખેંચે તેવી વાત છે એક કરતાં વધુ પાર્ટનર સાથે સંબંધો.
મોર્ડન લાઈફસ્ટાઈલના પ્રભાવના કારણે લોકો એક કરતાં વધુ પાર્ટનર સાથે સંબંધો હોવાની વાતને સામાન્ય માનવા લાગે છે પરંતુ આવી લાઈફસ્ટાઈલના અંતે માનસિક તણાવ સિવાય કંઈ જ મળતું નથી. સોશિયલ મીડિયા અને બદલાતી માનસિકતાના કારણે લોકો એક કરતાં વધુ પાર્ટનર સાથે રોમાંટિક સંબંધો રાખે છે. પરંતુ આવા સંબંધો માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે. મલ્ટીપલ પાર્ટનર ડેટિંગની આડઅસરો પણ હોય છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે રાજકોટની ઘટના મલ્ટીપલ પાર્ટનર સાથેના સંબંધોના કારણે બની તે વાતની પુષ્ટિ કરવામાં આવતી નથી. રાજકોટમાં બનેલી ઘટના પાછળ સાચું કારણ શું છે તે અંગે તો તપાસ ચાલી રહી છે. પણ અહીં મલ્ટીપલ પાર્ટનર સાથે સંબંધોથી જીવન પર થતી અસરો વિશે જણાવેલું છે.
અશાંતિ અને સ્ટ્રેસ
મલ્ટીપલ પાર્ટનર હોવાથી વ્યક્તિના જીવનમાં અશાંતિ અને સ્ટ્રેસ વધે છે. એક કરતાં વધુ લોકો સાથે જોડાયેલા રહેવાથી લાગણી, વિચાર અને કામ બધું જ પ્રભાવિત થાય છે. સંબંધોમાં બેલેન્સ બનાવવાના પ્રયત્નમાં માનસિક થાક અને સ્ટ્રેસ વધે છે. સંબંધ દરમિયાન કોઈ એક માટે સાચી લાગણી બંધાય તો મનમાં ગ્લાનિ ઉત્પન્ન થઈ શકે છે.
આત્મવિશ્વાસ તુટી જવો
એક સમયે એક કરતાં વધુ લોકો સાથે સંબંધ હોય તો વ્યક્તિની સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ અને આત્મવિશ્વાસને પણ અસર થાય છે. સમય જતાં વ્યક્તિને પોતાની જાત પર પણ શંકા થવા લાગે છે. કોઈ એક સાથે સંબંધ તુટે તો તેની અસર તેના આત્મવિશ્વાસને પણ થઈ શકે છે.
એકલતા
ઓપન રિલેશનશીપમાં મલ્ટીપલ પાર્ટનર હોવા છતાં વ્યક્તિ અંદરથી એકલતા અનુભવે છે. જ્યારે વ્યક્તિ સંપૂર્ણ રીતે ઈમાનદાર ન હોય તો એક સમયે વ્યક્તિ એકલતા અનુભવવા લાગે છે. કારણ કે તે કોઈપણ વ્યક્તિને મુક્તમને પોતાના મનની વાત કરી શકતા નથી.
માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર અસર
એક કરતાં વધુ પાર્ટનર સાથે સંબંધ હોય તો વ્યક્તિને સામાજિક પ્રેશર પણ ફીલ થાય છે, એકલતા, વિશ્વાસનો અભાવ, સ્ટ્રેસ સહિતની લાગણી લાંબા સમયે વ્યક્તિના માનસિક સ્વાસ્થ્યને ખરાબ કરી નાખે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)