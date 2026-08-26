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એકથી વધુ પાર્ટનર સાથે સંબંધ માનસિક સ્વાસ્થ્ય ખરાબ કરે, રાજકોટની આ ઘટના ઓપન રિલેશનશીપની ઘેલછાનું ઉદાહરણ

Open Relationship Side Effects: ઓપન રિલેશનશીપ કે મલ્ટીપલ પાર્ટનર સાથે સંબંધ રાખવાનો અંજામ શું આવી શકે તે રાજકોટમાં બનેલી ઘટના પરથી સમજી શકાય છે. એક કરતાં વધુ પાર્ટનર સાથે સંબંધ કઈ હદે વ્યક્તિને પરેશાન કરી શકે ચાલો જાણીએ. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Aug 26, 2026, 02:47 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 02:47 PM IST
એકથી વધુ પાર્ટનર સાથે સંબંધ માનસિક સ્વાસ્થ્ય ખરાબ કરે, રાજકોટની આ ઘટના ઓપન રિલેશનશીપની ઘેલછાનું ઉદાહરણ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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