Relationship Tips: પાર્ટનરને લઈને ઓવર પઝેસિવ રહેશો તો એકલા પડી જશો, આ 5 ટીપ્સ ફોલો કરી બદલો પોતાનો નેચર
Over Possessive Nature side Effects: જો તમે પણ તમારા પાર્ટનરને કંટ્રોલ કરો છો કે તેને લઈને વધારે પડતા પઝેસિવ છો તો તમારા સંબંધો ખરાબ થઈ જાય તે પહેલા આ 5 ટીપ્સ ફોલો કરી પોતાના નેચરમાં ફેરફાર કરો. આ ફેરફાર કરવાથી તમે સુખી જીવન જીવી શકશો.
Over Possessive Nature side Effects: ઘણા લોકો પોતાના પાર્ટનરને લઈને ઓવર પઝેસિવ હોય છે. એટલે કે તે પોતાના પતિ કે પોતાની પત્નીને લઈને કંટ્રોલિંગ નેચરના અથવા તો વધારે પડતા હક જતાવનાર હોય છે. જેમનો નેચર ઓવર પઝેસીવ હોય તેઓ એ સહન કરી શકતા નથી કે તેમના પાર્ટનર અન્ય કોઈ સાથે વધારે સમય પસાર કરે કે અન્ય કોઈ સાથે વાતો કરે. પાર્ટનર માટે ઓવર કેરિંગ નેચર ક્યારેક સંબંધ માટે હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે દરેક વ્યક્તિને પોતાની પર્સનલ લાઇફમાં પર્સનલ સ્પેસની જરૂર હોય છે. જો એક પાર્ટનર બીજા પાર્ટનરને સતત કંટ્રોલ કરે, દરેક વાત માટે ટોકે તો પછી સામેની વ્યક્તિ પણ થોડા સમયમાં પરેશાન થવા લાગે છે.
જેનો નેચર ઓવર પઝેસિવ હોય તે પોતાના પાર્ટનરની દરેક એક્ટિવિટી પર ધ્યાન રાખે છે અને ઓવર કેરિંગ વ્યવહાર કરે છે.. આવો વ્યવહાર સામેની વ્યક્તિને ઘણી વખત પસંદ આવતો નથી. આવા નેચરના કારણે સંબંધમાં વિશ્વાસની ખામી, સ્ટ્રેસ અને ઝઘડા પણ વધી શકે છે. જો તમારો નેચર પણ આવો હોય અને તમે પણ પોતાના પાર્ટનરને લઈને પઝેસીવ હોય તો આજે તમને જણાવીએ કે આદતને તમે કેવી રીતે કંટ્રોલ કરી શકો છો.
પોતાની જાતને પ્રશ્ન પૂછો
સૌથી પહેલા પોતાની જાતને પ્રશ્ન પૂછો કે તમારો કંટ્રોલિંગ વ્યવહાર પાર્ટનર પર વિશ્વાસ ન હોવાના કારણે છે કે પછી અન્ય કોઈ કારણે ? સાથે જ એ જાણવાનો પ્રયત્ન કરો કે જો તમારો પાર્ટનર તમારા પર સતત નજર રાખે કે તમને કંટ્રોલ કરે તો તમને તે વાત પસંદ આવશે ? જો તમે પોતાની જાતને આ પ્રશ્ન કરશો તો તમને સમજાઈ જશે કે તમારા કંટ્રોલિંગ નેચરનું કારણ શું છે અને તેનું સમાધાન શું છે.
વિશ્વાસ રાખો
વિશ્વાસ દરેક સંબંધનો પાયો હોય છે. પોતાના પાર્ટનર સાથે તમારા મનમાં જે ડર છે તેના વિશે વાત કરી લો. સાથે જ પોતાના પાર્ટનર પર શંકા કર્યા વિના વિશ્વાસ રાખતા શીખો. જો તમે દરેક વાત પર વધારે પડતું વિચારતા હોય અથવા શંકા કરતા હોય તો પછી આ આદતને સુધારો. મનમાં જ્યારે પણ કોઈ શંકા જાગે તો પાર્ટનર સાથે વાત કરી લો.
પાર્ટનરને સ્પેસ આપો
દરેક વ્યક્તિને પોતાની પર્સનલ સ્પેસની જરૂર હોય છે. તેનો મતલબ એ નથી કે તે તમને પ્રેમ નથી કરતા. પોતાના પાર્ટનરને પણ સ્પેસ આપવાનું શીખો. સતત કોલ કે મેસેજ કરવાથી બચો. તેને તેના મિત્રો અને પરિવાર સાથે સમય પસાર કરવા દો. એવું નથી કે તમારો પાર્ટનર અન્ય કોઈ સાથે સમય પસાર કરશે તો તે તમને ભૂલી જશે. આવો ડર મનમાંથી કાઢી નાખો.
ખુલીને વાત કરો
જો તમને કોઈ વાતને લઈને પાર્ટનર પર શંકા ગઈ હોય કે પછી કોઈ વસ્તુના કારણે તમે પરેશાન છો તો પાર્ટનર સાથે ડાયરેક્ટ વાત કરી લો. શક્ય છે કે તમારી શંકા અકારણ હોય. જો ખુલીને વાત કરી લેશો તો તે મુદ્દો પૂરો થઈ જશે. તેથી કોઈ વાતને લઈને મનમાં ચિંતા હોય તો તેને ઇગ્નોર કરવાને બદલે તેના વિશે ખુલીને વાત કરી લો. વાતચીત કરી લેવાથી મોટામાં મોટી સમસ્યાનું સમાધાન પણ નીકળે છે.
