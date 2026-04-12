Parenting Tips: બાળકને જ્યારે સ્કુલમાં વેકેશન હોય ત્યારે મોટાભાગના બાળકોનો સ્ક્રીન ટાઈમ વધી જાય છે. બાળકોને સ્ક્રીનથી દુર રાખવા હોય અને તેમને સારી આદતો શીખવાડવી હોય તો વેકેશનમાં માતાપિતાએ આ 5 કામ કરવા જોઈએ. આ 5 કામ બાળકની પર્સનાલિટી બદલી દેશે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 12, 2026, 06:24 PM IST
  • ઉનાળામાં બાળકો પાસે કરાવવા જેવી 5 એક્ટિવિટી.
  • બાળકો માટે માતાપિતાએ પણ સ્ક્રીનથી રહેવું દુર
  • બાળકને સમય આપો અને સાથે રાખો.

Parenting Tips: સમર વેકેશનમાં બાળકો પાસે કરાવવા જેવા 5 કામ, 1 મહિનામાં બાળકની પર્સનાલિટીમાં દેખાશે સારો ફેરફાર

Parenting Tips: ઉનાળાનું વેકેશન શરૂ થાય એટલે માતા પિતાનું ટેન્શન વધી જાય છે. કારણકે વેકેશનમાં બાળકોનો સ્ક્રીન ટાઈમ વધી જાય છે. બાળકો કલાકો સુધી વિડીયો જોવામાં, ગેમ રમવામાં સમય પસાર કરે છે. વધારે પડતો સ્ક્રીન ટાઈમ બાળકોની આંખોની સાથે તેમના શારીરિક અને માનસિક વિકાસમાં પણ બાધા બને છે. બાળકોને ખીજાઈને સ્ક્રીનથી દૂર રાખવા પણ મુશ્કેલ હોય છે. તેવામાં માતા-પિતાને મૂંઝવણ વધી જાય છે કે ઉનાળાના વેકેશનમાં બાળકોને સ્ક્રીનથી દૂર કેવી રીતે રાખવા ?

આ સમસ્યાનું સમાધાન આજે તમને જણાવીએ. ઘરમાં જો બાળકને વેકેશન પડી ગયું હોય અથવા તો પડવાનું હોય તો માતા પિતાએ વેકેશન દરમિયાન બાળક પાસે આ 5 કામ કરાવવા જોઈએ. આ 5 કામ એવા છે જેની શીખ બાળકોને જીવનભર ઉપયોગી થશે અને આ કામ કરવાથી બાળકને મજા પણ આવશે. અને બાળકો જાતે જ સ્ક્રીનથી દૂર રહેવા લાગશે. પરંતુ તેના માટે માતા-પિતાએ બાળકના વેકેશનને રસપ્રદ બનાવવું જરૂરી છે.

પોતાનું કામ જાતે કરવાનું

સૌથી પહેલું છે કે બાળકને પોતાનું કામ જાતે કરવાનું શીખવાડો. જેમકે રમી લીધા પછી પોતાના રમકડા જાતે જગ્યાએ મૂકવા, પોતાના પુસ્તકો કે કપડાને યોગ્ય રીતે સેટ કરવા, જમ્યા પછી પોતાની પ્લેટ જાતે રસોડામાં મૂકવી. જે વસ્તુ જ્યાંથી લીધી હોય ત્યાં જ ફરી મુકવી વગેરે. આવા કામ બાળકો પાસે કરાવો. આ આદતથી બાળકને જીવનભર ઉપયોગી થશે.

રોજ સાથે બેસી પુસ્તક વાંચો અને વંચાવો

વેકેશન પડે એટલે માતા પિતાએ પણ સ્ક્રીન ટાઈમ ઘટાડીને બાળકને વધારે સમય આપવો જોઈએ. જ્યારે બાળક આસપાસ હોય ત્યારે ફોનમાં વ્યસ્ત રહેવાને બદલે બાળકની સાથે બેસીને કોઈ સારું પુસ્તક વાંચો. બાળકોને ગમે તેવા પુસ્તકો લઈ આવો અને તેને પોતાની પાસે બેસાડી પુસ્તકો વાંચો. સારા પુસ્તકોને બાળકોને જીવન જીવવાની કળા વિશે ખબર પણ પડશે અને તેમને પુસ્તકો વાંચવામાં રસ પણ પડશે. 

આઉટડોર રમતો રમાડો

બાળકોને દિવસમાં થોડો સમય અન્ય બાળકો સાથે રમવા મોકલો. બાળક માટે આઉટડોર રમતો ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. સ્ક્રીન પર ગેમ રમવાને બદલે બાળકો સાથે મળીને રમતો રમે તેનાથી શારીરિક અને માનસિક વિકાસ સારો થાય છે. તેથી વેકેશનમાં બાળકોને રોજ આઉટડોર રમતો રમવા દો. 

સમય અને પૈસાની વેલ્યુ કરતાં શીખવાડો

બાળકોને વેકેશનમાં સમય અને પૈસાનું મૂલ્ય કરતાં શીખવાડો. બાળકને મહત્વના કામ કરતી વખતે સાથે રાખો અને તેને સરળ ભાષામાં સમજાવો કે સમય અને પૈસાની જીવનમાં શું કિંમત હોય છે. જે કામ યોગ્ય સમયે થાય તે જ મહત્વનું હોય છે. તેથી દરેક કામને સમયસર કરવું જોઈએ. 

અલગ અલગ એક્ટિવિટી કરાવો

છેલ્લું અને સૌથી મહત્વનું કામ છે બાળકને તેમને ગમતી એક્ટિવિટી વેકેશનમાં શીખવાડો. જેમકે ડાન્સ, સ્વિમિંગ, સ્કેટિંગ, પેઇન્ટિંગ વગેરે. સ્કૂલ શરૂ થાય પછી બાળકોને આવી એક્ટિવિટી માટે સમય રહેતો નથી તેથી વેકેશન દરમિયાન બાળકને જે નવી એક્ટિવિટી શીખવી હોય તે શીખવાડો આમ કરવાથી તે સ્માર્ટફોનથી દૂર રહેશે અને તેનો શારીરિક માનસિક વિકાસ પણ સારી રીતે થશે

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

