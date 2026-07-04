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Phubbing: શું તમારા પાર્ટનરને વારંવાર ફોન ચેક કરવાની કુટેવ છે? જાણો શા માટે વ્યક્તિ વારંવાર ચેક કરે છે ફોન

What Is Phubbing: ઘણા લોકોને ફોન વારંવાર ચેક કરવાની કુટેવ હોય છે. આ કુટેવથી વ્યક્તિના પાર્ટનર સૌથી વધુ કંટાળી જાય છે. ફોન ચેક કરવાની આ કુટેવને ફબિંગ કહેવાય છે. ચાલો જાણીએ વ્યક્તિને ફબિંગ શા માટે થાય છે ?
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 04, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:27 PM IST
Phubbing: શું તમારા પાર્ટનરને વારંવાર ફોન ચેક કરવાની કુટેવ છે? જાણો શા માટે વ્યક્તિ વારંવાર ચેક કરે છે ફોન
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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તમારા પાર્ટનરને વારંવાર ફોન ચેક કરવાની ટેવ છે? શા માટે વ્યક્તિ વારંવાર ચેક કરે ફોન ?
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