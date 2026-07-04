/Phubbing: શું તમારા પાર્ટનરને વારંવાર ફોન ચેક કરવાની કુટેવ છે? જાણો શા માટે વ્યક્તિ વારંવાર ચેક કરે છે ફોન

What Is Phubbing: સ્માર્ટફોન લોકોના જીવનનો સૌથી મહત્વનો ભાગ બની ગયા છે. એક સમયે પતિને પત્ની વિના ચાલે પણ ફોન વિના ન ચાલે. ઉલટાનું આજે તો એવું થઈ ગયું છે કે પુરુષો પોતાની પત્ની સાથે ખાલી નામ માટે બેઠા હોય તેમનું ધ્યાન તો ફોનમાં જ હોય છે. દરેક સ્ત્રી આ વાતનો અનુભવ કરતી હશે. જ્યારે પણ જુઓ ત્યારે પતિ ફોન ચેક કરતો જ જોવા મળતો હોય તો તેનું કારણ ફબિંગ હોય શકે છે.
ફબિંગનો શિકાર લોકો પોતાની સાથે બેઠેલા વ્યક્તિને ઈગ્નોર કરીને પણ ફોન જોવા લાગે છે કે પછી વારંવાર ફોન ચેક કરે રાખે છે. આ મામલે તાજેતરમાં એક રિસર્ચ થઈ હતી જેમાં જણાવવામાં આવ્યું કે જે લોકો પોતાના પાર્ટનરને છોડીને પણ સતત ફોનમાં બીઝી રહેતા હોય તેમને ગંભીર ગણાતી ફબિંગની સમસ્યા હોય શકે છે.
ફબિંગ એટલે શું ?
સાઈકોલોજી અનુસાર જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પોતાની સાથે બેઠેલા લોકોને ઈગ્નોર કરી ફોનમાં વ્યસ્ત રહે છે તો તે વર્તન નહીં સમસ્યા હોય છે. આ સમસ્યાને ફબિંગ કહેવામાં આવે છે. જેમાં વ્યક્તિ પોતાના પાર્ટનર સાથે બેસીને પણ સતત ફોન સ્ક્રોલ કરે રાખે. આવું થાય તેનો મતલબ છે કે તેના માટે સ્માર્ટફોન સંબંધ કરતાં પણ વધારે મહત્વનો છે. કારણ કે તે ફબિંગનો શિકાર થઈ ગયો છે.
ફોન પર એક્ટિવ રહેવાના મુખ્ય કારણો
1. ફબિંગ એટલે કે ફોન પર સતત એક્ટિવ રહેવાનું કામ લોકો એટલા માટે કરતાં હોય છે કે તેમના મનમાં ડર હોય છે કે તે બીજા કરતાં પાછળ છુટી જશે, નેટવર્ક તુટી જશે. આ ચિંતામાં તે પણ ફોન પર એક્ટિવ રહે છે.
2. ફબિંગનું એક કારણ ફોમો પણ છે. ફોમો એટલે ફિયર ઓફ મિસિંગ આઉટ. દુનિયાની કોઈ વાત છુટી જશે તે વાતના ડરથી પાર્ટનર વર્ચુઅલ દુનિયામાં સતત ખોવાયેલો રહે છે.
3. ફબિંગ વધવાનું બીજું કારણ ડોપામાઈન પણ છે. જ્યારે કોઈ પોસ્ટ પર લાઈક મળે, કોઈ કોમેન્ટ કરે કે વ્યુ વધે ત્યારે ખુશી થાય છે અને તેના કારણે ડોપામાઈન વધે છે. ધીરે ધીરે વ્યક્તિનું મગજ વારંવાર ડોપામાઈન માંગે છે. તેના માટે વ્યક્તિ વધુને વધુ ફોનમાં એક્ટિવ રહે છે.
ફબિંગના કારણે સંબંધ પર થતી ખરાબ અસર
કેંટ યુનિવર્સિટીની રિસર્ચ અનુસાર જે લોકો સોશિયલ મીડિયા અને સ્માર્ટફોન વિના રહી શકતા ન હોય તેમના અંગત જીવનમાં સમસ્યા વધારે રહે છે. આવા લોકો સોશિયલ મીડિયા પર જ એક્ટિવ હોય છે. તેમની પર્સનલ લાઈફમાં પાર્ટનર સાથે ખુલીને વાત પણ કરતા નથી. જેના કારણે ધીરે ધીરે સંબંધ ખરાબ થતા જાય છે.
ફબિંગથી બચવા શું કરવું ?
ફબિંગ એટલે કે ફોનની લતથી બચવા માટે ઘરમાં એક નિયમ બનાવો કે દિવસમાં અમુક સમયે ફોનનો ઉપયોગ ન કરવો. જેમકે જમતી વખતે, બેડરુમમાં ફોન સાયલન્ટ કરી મુકી દેવો. આમ કરવું શરુઆતમાં મુશ્કેલ લાગશે પરંતુ ધીરે ધીરે માનસિક શાંતિનો અનુભવ થશે અને સંબંધમાં વાતચીત અને પ્રેમ પણ વધશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)