Positive Impact of a Hug: ગળે લગાડવાથી શરીરમાં તુરંત થાય છે આ 5 પોઝિટિવ અસરો, જાણી લેશો તો લાઈફ પાર્ટનરને રોજ ગળે લગાડશો
Positive Impact of a Hug: જ્યારે તમે તમારા પાર્ટનરને ગળે લગાડો છો તો તેનાથી શરીરમાં 5 પોઝિટિવ ફેરફાર તુરંત જોવા મળે છે. આ પોઝિટિવ ફેરફાર શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સુધારે છે. આ વાત જાણી લેશો તો દિવસમાં અનેકવાર તમે તમારા પાર્ટનરને હગ કરવા લાગશો.
Positive Impact of a Hug: આજની દોડધામ ભરેલી જીંદગીમાં સ્ટ્રેસ દરેક વ્યક્તિને રહે છે. કામનું પ્રેશર, સંબંધોની સમસ્યા, ભવિષ્યની ચિંતા, જવાબદારીઓ વગેરેના કારણે માનસિક થાક વધી જાય છે. આ સ્થિતિમાં ઘણીવાર આપણે એવા ઉપાય શોધતા હોય છે જે કરવામાં સરળ હોય અને તુરંત અસર કરે એટલે કે મનની ચિંતાને દુર કરે અને મનમાં ખુશી વધારે.
જો તમે પણ આવું કરવા ઈચ્છતા હોય તો તમને તેનો રસ્તો જણાવીએ. આ ઉપાય અપનાવી લેશો તો તમારા ચહેરા પર તુરંત સ્માઈલ આવશે અને મનમાંથી ચિંતા હટી જશે. આ ઉપાય છે પોતાના જીવનસાથીને આલિંગન એટલે કે ગળે લગાડવા. હગ કરવાથી જીવનસાથી સાથે સંબંધ મજબૂત થાય છે અને તેનાથી મનને શાંતિ અને ખુશી પણ મળે છે. એક્સપર્ટ અનુસાર જ્યારે પતિ-પત્ની એકબીજાને 20 સેકન્ડ માટે પણ હદ કરે છે તો તેમનું દિલ અને મગજ શાંત થાય છે.
પાર્ટનરને ગળે લગાડવાથી સ્ટ્રેસ દુર થાય
જ્યારે તમે તમારા પાર્ટનરને ગળે લગાડો છો તો શરીરમાં ઓક્સીટોસિન નામનું હોર્મોન રિલીઝ થાય છે. જેને લવ હોર્મોન પણ કહેવાય છે. આ હોર્મોન સ્ટ્રેસ વધારતા કોર્ટિસોલને ઓછું કરે છે. તેનાથી મનને શાંતિ મળે છે. પાર્ટનરને ગળે લગાડવાથી સિક્યોર અને રિલેક્સ ફીલ થાય છે. એક્સપર્ટ અનુસાર જો દિવસની શરુઆતમાં કે કામ પર જતા પહેલા તમે પાર્ટનરને હગ કરો છો તો તેનાથી પોઝિટિવીટી વધે છે અને દિવસ ખુશી ખુશી પસાર થાય છે.
ગળે લગાડવું ફક્ત શારીરિક સ્વાસ્થ્ય માટે જ નહીં માનસિક સ્વાસ્થ્ય માટે પણ જરૂરી છે. હગ કરવાથી ચિંતા અને ડિપ્રેશનના લક્ષણો ઓછા થાય છે. જ્યારે પાર્ટનરને ગળે લગાડો છો તો તમને અનુભવ થાય છે કે તમે એકલા નથી. તેનાથી આત્મવિશ્વાસ વધે છે અને નેગેટિવ વિચાર મનમાંથી દુર થવા લાગે છે.
પાર્ટનરને રોજ હગ કરવાથી સંબંધો પણ સુધરે છે અને પતિ-પત્ની એકબીજાની વધારે નજીક આવે છે. સંબંધમાં વિશ્વાસ અને મજબૂતી વધે છે. જ્યારે તમે જીવનસાથીને હગ કરો છો તો કંઈ વાત કરવાની પણ જરૂર પડતી નથી. રિલેશનશીપ એક્સપર્ટ અનુસાર પત્નીને રોજ હગ કરવાથી વિશ્વાસ અને પ્રેમ વધે છે. નાની-મોટી ગેરસમજ પણ દુર થઈ જાય છે. સવારે કામ પર જતી વખતે અને રાત્રે સૂતા પહેલા 20 સેકન્ડની એક હગ કરવાથી સંબંધમાં અને લાઈફસ્ટાઈલમાં પોઝિટિવ ફેરફાર આવવા લાગે છે.
