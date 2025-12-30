Prev
પત્નીને કેવી રીતે ખુશ રાખવી? પ્રેમાનંદજી મહારાજે આપી ટિપ્સ, દરેક પતિએ અજમાવવી જોઈએ

નારાજ પત્નીને કઈ રીતે મનાવવી? જો તમે પણ આ પરેશાનીનો હલ શોધી રહ્યાં છો તો પ્રેમાનંદ મહારાજે એક સરળ ઉપાય જણાવ્યો છે, જે દરેકે અજમાવવો જોઈએ.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Dec 30, 2025, 05:19 PM IST

Wife ignore kare to kya kare : લગ્ન જીવનમાં વિવાદ અને નારાજગી સામાન્ય વાત છે. ઘણીવાર મજાકમાં સવાલ પૂછવામાં આવે છે કે પત્નીઓને ખુશ કરવાની કોઈ પદ્ધતિ છે. પરંતુ તેનો હલ પ્રેમાનંદ જી મહારાજે જણાવ્યો છે. તે પણ સરળ અને પ્રેક્ટિકલ. તેમના અનુસાર પત્નીને ખુશ કરવા માટે ન કોઈ વિશેષ મંત્રની જરૂર છે ન કોઈ દેખાવાની. પછી પત્નીને કઈ રીતે પ્રસન્ન કરી શકાય છે કે ગુસ્સો થવાથી કઈ રીતે બચાવી શકાય છે. આવો જાણીએ.

પત્નીની ભાવના સમજવી સૌથી જરૂરી (Understanding Your Wife's Feelings)
પ્રેમાનંદ જી મહારાજ કહે છે કે પત્નીને ખુશ કરવાની શરૂઆત તેની ભાવનાને સમજવાથી થાય છે. જ્યારે પત્ની નારાજ હોય તો પહેલા તે જાણવાનો પ્રયાસ કરો કે તેની સમસ્યા શું છે? તેને ટોકવા કે સાચી-ખોટી સાબિત કરવાની જગ્યાએ શાંત થઈ તેની વાત સાંભળો. જ્યારે તેને લાગશે કે તેની ભાવનાનું સન્માન થઈ રહ્યું છે. તો અડધી નારાજગી સમાપ્ત થઈ જશે.

મન, વચન અને કર્મથી પ્રતિકૂળ આચરણ ન કરો (Avoid Opposing Behavior in Thoughts, Words and Actions)
મહારાજ અનુસાર જો પતિ પોતાના મન અને કામ દ્વારા એવું કોઈ કામ નથી કરતો જેનાથી પત્નીને ખરાબ લાગે. ત્યારે પત્ની હંમેશા પ્રસન્ન રહે છે.

અન્ય સ્ત્રી સાથે સંબંધ ન બનાવો (Avoid Relationships with Other Women)
પ્રેમાનંદ જી મહારાજ સ્પષ્ટ કહે છે કે પત્નીને દુખી કરવાનું સૌથી મોટું કારણ પતિનું કોઈ અન્ય સ્ત્રી તરફ આકર્ષિત થવું છે.આ ન માત્ર વિશ્વાસ તોડે છે પરંતુ લગ્ન જીવનને નબળું પાડે છે.

પત્નીમાં ભગવાનના દર્શન કરો (See God in Your Wife)
મહારાજજીનો આ વિચાર ખુબ ઉંડો છે. તેઓ કહે છે કે પત્નીમાં ભગવાનના દર્શન કરતા તેને પ્રેમ કરો. જ્યારે પતિ પત્નીને માત્ર અધિકારની વસ્તુ નહીં, પરંતુ ઈશ્વરનું રૂપ માની સન્માન આપે છે તો સંબંધ મધુર થઈ જાય છે.

પ્રતિકૂળ વ્યવહારમાં શાંત રહો (Stay Calm During Conflicts)
જો પત્ની ગુસ્સામાં હોય કે પ્રતિકૂળ વ્યવહાર કરો તો તે સમયે પતિએ શાંત રહેવું જોઈએ. જવાબમાં ગુસ્સો કરવાથી સંબંધ બગડી શકે છે.

કોઈ મંત્ર નહીં, માત્ર સાચી દ્રષ્ટિ (No Mantra, Just the Right Attitude)
પ્રેમાનંદ મહારાજ અનુસાર પતિ જ્યારે પોતાનું આચરણ સુધારે છે તો પત્ની ખુશ અને પ્રસન્ન થઈ જાય છે.
 

