Relationship Tips: પત્ની હંમેશા રહેશે ખુશ, બસ યાદ રાખી લો પ્રેમાનંદ મહારાજે જણાવેલી આ 3 વાતો
Relationship Tips: પ્રેમાનંદ મહારાજ કે જેમની પાસે વિરાટ કોહલી અને અનુષ્કા શર્મા પણ અવારનવાર પહોંચે છે તેમણે જણાવ્યું છે કે પતિનું પત્ની માટે કર્તવ્ય શું છે અને પતિએ પત્નીને ખુશ કેવી રીતે રાખવી જોઈએ. જો દરેક પુરુષ આ 3 વાતને યાદ રાખી લે તો તેનું જીવન સુખી રહે છે.
Relationship Tips: આજના સમયમાં પતિ પત્નીના સંબંધમાં પ્રેમ વિશ્વાસ અને ખુશી જાળવી રાખવી એ મોટો પડકાર બની ગયો છે. ઘણા લોકો એ પ્રશ્નોનો જવાબ શોધતા હોય કે પત્નીને હંમેશા ખુશ કેવી રીતે રાખવી? મોટાભાગના પુરુષોને આ કામ મુશ્કેલ લાગે છે કારણ કે તેમના મનમાં એક માન્યતા હોય છે કે સ્ત્રી માટે કંઈ પણ કરો તે ખુશ થઈ શકતી નથી. પરંતુ એવું નથી. સ્ત્રીને ખુશ કરવી સરળ છે.
સંત અને આધ્યાત્મિક ગુરુ પ્રેમાનંદજી મહારાજ જેના પ્રવચન સાંભળવા અનુષ્કા શર્મા અને વિરાટ કોહલી પણ પહોંચે છે તેમને પણ તેમના અનુયાયીઓએ આ અંગે પ્રશ્ન કર્યો હતો. જેના જવાબમાં પ્રેમાનંદ મહારાજ એ સરળ અને પ્રભાવી માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. પ્રેમાનંદ મહારાજના પ્રવચન લાખો લોકોને જાગૃત કરે છે તેમના કરોડો ફોલોવર્સ છે. તેમની પાસે આવતા અનેક દંપત્તિ પણ લગ્નજીવનને લઈને પ્રશ્ન કરતા હોય છે જેમનો સરળ જવાબ પ્રેમાનંદ મહારાજ આપતા હોય છે.
પત્નીને ખુશ રાખવા સંબંધિત પ્રશ્નમાં પ્રેમાનંદ મહારાજે કહ્યું હતું કે તેઓ ગૃહસ્થ નથી પરંતુ તેમ છતાં પ્રેમ અને નિષ્ઠા પર આધારિત કેટલાક સરળ નિયમ તે જણાવે છે. શાસ્ત્રો અનુસાર આ નિયમ કોઈ પણ સંબંધનો આધાર હોય છે. તેમણે જણાવ્યું કે આ નિયમ ભૌતિક ઉપાયોથી પ્રભાવિ છે અને તેનાથી સંબંધમાં શાંતિ અને મધુરતા આવે છે.
પ્રેમાનંદ મહારાજે જણાવ્યું હતું કે પત્નીને ખુશ કરવા માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ નિયમ છે કે તેની ઈચ્છાઓને પૂરી કરવી. દરેક પતિનો ધર્મ છે કે તે પોતાની અર્ધાંગિનીની ઈચ્છા પૂરી કરે અને તેની મરજી વિરુદ્ધ કોઈપણ કામ ન કરે. પત્નીને નાનામાં નાની ઈચ્છાને પૂરી કરવી પણ પતિનો કર્તવ્ય હોય છે. સાથે જ પતિએ પોતાની પત્ની પ્રત્યે સન્માન દર્શાવવું જોઈએ અને તેની ઈચ્છા અનુસાર કાર્ય કરવા જોઈએ. કોઈપણ કામ કરતા પહેલા પત્ની સાથે વાત કરી તેનું મંતવ્ય પણ જાણવું જોઈએ.
પ્રેમાનંદ મહારાજ અનુસાર પત્ની સૌથી વધુ વિશ્વાસ પતિ પર કરે છે અને પ્રેમ પણ તેને કરે છે સંબંધમાં પ્રેમ અને ખુશી જાળવી રાખવા માટે પત્નીની ખુશીને પતિએ પ્રાથમિકતા દેવી જોઈએ.
પ્રેમાનંદ મહારાજે એવું પણ કહ્યું કે બધા જ નિયમોમાં વફાદારીનો સિદ્ધાંત સર્વોચ્ચ છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર તમે પત્નીને દરેક ઈચ્છા પૂરી કરો તેને ખુશ રાખો પરંતુ જો તમે અન્ય સ્ત્રી સાથે સંબંધ રાખો છો તો તે કોઈ સ્ત્રી સહન કરી શકે નહીં. જો અન્ય સાથે સંબંધ રાખીને તમે પત્નીનો વિશ્વાસ તોડો છો તો જીવનમાં શાંતિ રહેશે નહીં. જીવનમાં પત્નીને ખુશ રાખવી હોય અને શાંતિ રાખવી હોય તો સૌથી મોટો નિયમ છે કે તમે પત્ની પ્રત્યે વફાદાર રહો અને વ્યભિચારથી દૂર રહો. પત્ની પ્રત્યે પતિએ પણ સમર્પિત રહેવું જોઈએ અને ક્યારેય ક્રોધ કરે તો તે વાતની જતી કરવી જોઈએ કારણ કે લગ્ન સમયે પાણીગ્રહણ પતિએ કર્યું હોય છે.
