Relationship Tips: લગ્નજીવનમાં પ્રેમ, રોમાંચ જાળવી રાખવા પ્રિયંકા-નિક જોનસ ફોલો કરે આ રુલ્સ, તમે પણ જાણો

Priyanka Chopra Relationship Tips: પ્રિયંકા ચોપડા અને નિક જોનસ એકબીજાથી અલગ હોવા છતાં પ્રેમથી ભરપુર લગ્નજીવન જીવી રહ્યા છે. પ્રિયંકા ચોપડા પણ યંગ કપલ્પને રિલેશનશીપ ટીપ્સ આપી ચુકી છે. આજે તમને પણ પ્રિયંકાના લવ લાઈફના રુલ્સ વિશે જણાવીએ. આ વાતો કોઈપણ દંપત્તિના બોરિંગ લગ્નજીવનને ખુશહાલ બનાવી શકે છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 23, 2026, 01:22 PM IST

Priyanka Chopra Relationship Tips: દેશી ગર્લ પ્રિયંકા ચોપડાએ એ સાબિત કરી દીધું છે કે તે દરેક મામલે પરફેક્ટ છે. તેનું કરિયર હોય, પર્સનલ લાઈફ હોય, મધર હુડ હોય કે પછી નિક જોનસની પત્ની તરીકેના સંબંધ.. વર્ષો પછી પણ પ્રિયંકા અને નીક જોનસના સંબંધો મજબૂત છે અને તેમની વચ્ચે પ્રેમ સતત વધી રહ્યો છે. એકબીજાથી બિલકુલ અલગ હોવા છતાં એકબીજાના પ્રેમમાં પાગલ જોવા મળે છે. પ્રિયંકા ચોપડા અને નિક જોનસ લગ્ન જીવનમાં પ્રેમ જાળવી રાખવા માટે સતત પ્રયત્ન કરે છે. તાજેતરમાં જ પ્રિયંકા ચોપડાએ કપિલ શર્માના શોમાં એક વાત કહી હતી કે જ્યારે પ્રિયંકા ચોપડાએ નિક માટે કરવાચોથનું વ્રત કર્યું હતું તો તેનું વ્રત તોડાવવા માટે નિક જોનસે તેને પ્રાઇવેટ જેટમાં તેને બેસાડી ચાંદ દેખાડ્યો હતો. આવો પતિ મળે તેવી ઈચ્છા દરેકે યુવતીની હોય છે. જે તેના માટે મુશ્કેલમાં મુશ્કેલ કામ પણ કરી બતાવે. પ્રિયંકા ચોપડા ઘણી વખત કહી ચૂકી છે કે નિક અને તે પોતાના સંબંધને ખુશહાલ રાખવા માટે પ્રયત્ન કરતા હોય છે. પ્રિયંકા ચોપડાએ યંગ કપલ્સને એવી ટિપ્સ પણ આપી છે જેને ફોલો કરીને કોઈપણ દંપતિ પોતાના સંબંધ મજબૂત કરી શકે છે. 

પ્રિયંકા ચોપડાની રિલેશનશિપ ટિપ્સ 

નવી વસ્તુઓ કરો 

પોતાના પાર્ટનર માટે હંમેશા કંઈક નવું કરો અને નવું વિચારતા રહો જેથી તેને વધારે ખુશી મળે અને તેને સરપ્રાઈઝ પણ મળે. પ્રિયંકાના જણાવ્યા અનુસાર જ્યારે તમે તમારા પાર્ટનર માટે પ્રયત્ન કરશો ત્યારે જ તમને પ્રેમ અને સન્માન મળશે.. પોતાના પાર્ટનર માટે કંઈક ખાસ પ્લાન કરો અથવા તેના માટે કંઈક નવું કરો. લગ્નજીવનમાં નવી વસ્તુ કરવાથી ગભરાવું નહીં. 

દરેક આદતને પ્રેમ કરો 

જો તમે ખરેખર તમારા પાર્ટનરને પ્રેમ કરતા હોય તો તેની દરેક આદતને પણ અપનાવો અને તેને પણ પ્રેમ કરો.. તમારો પાર્ટનર જેવો છે તેવો તેને અપનાવો અને પ્રેમ કરો તો પ્રેમ મજબૂત થશે. જ્યારે તમે કોઈ વ્યક્તિને બદલવાનો પ્રયત્ન કરો છો તો સંબંધમાં અંતર આવી જાય છે. 

સપોર્ટ કરો 

પ્રિયંકા ચોપડા જણાવે છે કે એકબીજા માટે ચીયરલીડર બનવું જોઈએ. પતિ-પત્ની હોય કે ગર્લફ્રેન્ડ-બોયફ્રેન્ડ બંને એકબીજા માટે સપોર્ટ સિસ્ટમ બની રહેવું જોઈએ. કારણ કે તમારા પાર્ટનરને તમારી પાસેથી જ સૌથી વધુ અપેક્ષા હોય છે. તેથી પોતાના પાર્ટનરને દરેક વાતમાં સપોર્ટ કરો. 

સેલિબ્રેટ કરો 

એકબીજાની જીત હોય કે હાર બંનેમાં સાથે રહો. પાર્ટનરની નાનામાં નાની ખુશીને પણ સેલિબ્રેટ કરો અને જ્યારે તે દુઃખી હોય ત્યારે તેનો સાથ નિભાવો. આ કામ કરવાથી સંબંધમાં પ્રેમ વધશે અને સંબંધ મજબૂત પણ થશે સાથે જ તમે ઈમોશનલી કનેક્ટ રહેશો. 

હંમેશા હસતા રહો 

પ્રિયંકા ચોપડા જણાવે છે કે તે અને નિક જોનસ ઘણી વખત ફાલતુ વાતો યાદ કરીને પણ હસતા હોય છે, એકબીજાને ચિડાવે છે અને એકબીજાની મજાક-મસ્તી કરે છે. જ્યારે તમે તમારા પાર્ટનર સાથે ખુલીને મજાક મસ્તી કરી હસો છો ત્યારે તે સંબંધ પર પોઝિટિવ અસર કરે છે અને તેનાથી સંબંધ મજબૂત બને છે. 

એડવેન્ચર શોધો 

પાર્ટનર સાથે એડવેન્ચર કે મસ્તી કરો. લગ્નના અમુક વર્ષો પછી જ્યારે કપલ એક જેવી બોરિંગ લાઇફ જીવે છે તો તેની અસર સંબંધો પર પણ થાય છે અને સંબંધ પણ બોરિંગ લાગે છે. તેવામાં પાર્ટનર સાથે કરવા માટે એડવેન્ચર એક્ટિવિટી શોધતા રહો. નવી જગ્યાએ ફરવા જાઓ અને ત્યાં પણ કંઈક અલગ એડવેન્ચરસ કામ કરો જેનાથી તમે એકબીજાની સાથે ખુશી અને રોમાંચનો અનુભવ કરી શકો.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

