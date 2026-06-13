/Radhika Merchant: શા માટે મહિલાઓએ આર્થિક રીતે મજબૂત રહેવું જરૂરી ? રાધિકા મર્ચન્ટે જણાવ્યા કારણો

Radhika Merchant: અંબાણી પરિવારની નાની વહુ રાધિકા મર્ચન્ટનું નામ આવે એટલે દરેક યુવતીના મનમાં એવું થાય કે નસીબદાર છે, તેની લાઈફમાં કોઈ ખામી નથી, લક્ઝરી લાઈફ જીવે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે રાધિકા મર્ચન્ટ અંબાણી પરિવારની વહુ હોવા છતાં એ વાતમાં માને છે કે સ્ત્રીએ આર્થિક રીતે આત્મનિર્ભર હોવું જરૂરી છે ?
તાજેતરમાં આઈઆઈએમયુએનના એક સેશન દરમિયાન વાત કરતી વખતે રાધિકા મર્ચન્ટે આ અંગે ખુલીને ચર્ચા કરી હતી. તેણે કહ્યું હતું કે એ વાતથી કોઈ ફરક ન પડવો જોઈએ કે તમે કોના દીકરી છો, કોના પત્ની છો કે કોની પુત્રવધુ છો. તમારી લાઈફ આરામદાયક હોય તો પણ સ્ત્રી માટે જરૂરી છે તેની આર્થિક આઝાદી. જો સ્ત્રી આર્થિક રીતે આઝાદ હોય, પગભર હોય તો તેની લાઈફ કેવી હોય ચાલો તે પણ તમને જણાવીએ.
નિર્ણય લેવાની આઝાદી
આર્થિક રીતે પગભર હોવું એટલે લાખોનું બેન્ક બેલેન્સ હોય તેવું જરૂરી નથી. સરળ ભાષામાં સમજીએ તો તમે પગભર હોય તો તમે તમારી નાની-મોટી દરેક ઈચ્છા પુરી કરી શકો. એ ઈચ્છા પુરી કરવા માટે તમારે પિતા, પતિ કે અન્ય કોઈ પર આધારિત રહેવું પડતું નથી. પોતાના નાના-મોટા ખર્ચ તમે તમારી રીતે કરી શકો છો.
જીવનની ખરાબ સ્થિતિ મજબૂરી ન બને
રાધિકા મર્ચન્ટનું કહેવું છે કે જો યુવતી આર્થિક રીતે સક્ષમ હોય, પગભર હોય તો તેના માટે જીવનની ખરાબ સ્થિતિમાંથી બહાર નીકળવું સરળ થઈ જાય છે. લાઈફમાં કેવો રસ્તો પસંદ કરવો છે તે નક્કી કરી શકે છે. તેને આર્થિક મજબૂરીના કારણે ન ગમતું જીવન જીવવું પડતું નથી. તે જીવનની મુશ્કેલ સ્થિતિમાંથી જાતે બહાર આવી શકે છે.
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સમાજમાં બરાબરીથી જીવવાનો અધિકાર
મહિલાઓ માટે આત્મનિર્ભર હોય તો તેમણે પોતાની સેલ્ફ રિસ્પેક્ટ સાથે સમજૂતી કરવી પડતી નથી. તે સમાજમાં અધિકાર સાથે અને બરાબરી સાથે જીવન જીવી શકે છે. જ્યાં સુધી મહિલા આર્થિક રીતે કોઈ પર નિર્ભર હોય છે ત્યાં સુધી તેને સમાજમાં અસલી બરાબર આપવામાં આવતી નથી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)