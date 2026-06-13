Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /રિલેશનશીપ
  • /Radhika Merchant: શા માટે મહિલાઓએ આર્થિક રીતે મજબૂત રહેવું જરૂરી ? રાધિકા મર્ચન્ટે જણાવ્યા કારણો

Radhika Merchant: શા માટે મહિલાઓએ આર્થિક રીતે મજબૂત રહેવું જરૂરી ? રાધિકા મર્ચન્ટે જણાવ્યા કારણો

Radhika Merchant: અંબાણી પરિવારની નાની વહુ રાધિકા મર્ચન્ટે તાજેતરમાં મહિલાઓને ખાસ મેસેજ આપ્યો હતો. તેણે જણાવ્યું હતું કે આજના સમયમાં શા માટે મહિલાઓ માટે આર્થિક રીતે પગભર થવું જરૂરી છે. તો ચાલો તમને વિસ્તારપૂર્વક જણાવીએ એક સ્ત્રી આત્મનિર્ભર હોય તો તેની લાઈફમાં કેવા ફેરફાર થઈ શકે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 13, 2026, 12:00 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:00 PM IST
Radhika Merchant: શા માટે મહિલાઓએ આર્થિક રીતે મજબૂત રહેવું જરૂરી ? રાધિકા મર્ચન્ટે જણાવ્યા કારણો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Skin Care: બદલતા વાતાવરણમાં આ રીતે કરો સ્કિન કેર, ચહેરો નહીં દેખાય ચીપચીપો
સ્કિન કેર29 min ago
2
ambalal patel prediction30 min ago
3
Air Force Plane Crash34 min ago
4
Ahmedabad airport1 hr ago
5
soda1 hr ago