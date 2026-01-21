Relationship Tips: વધતી ઉંમરે પણ લગ્નજીવનમાં પહેલા જેવો સ્પાર્ક અને ઈંટરેસ્ટ વધારે તેવી ટ્રિક્સ
Relationship Tips: લગ્નજીવનમાં શરુઆતના સમયમાં તો કપલ વચ્ચે બધું બરાબર હોય છે પરંતુ ધીરેધીરે કપલ વચ્ચે રોમાંચ ઘટી જાય છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે દંપતિ 40 વર્ષની ઉંમર વટાવે. આ ઉંમર પછી પણ લગ્નજીવનમાં સ્પાર્ક અને ઉત્સાહ યથાવત રહે તે માટે કપલ શું કરી શકે ચાલો તમને જણાવીએ.
Relationship Tips: લગ્ન જીવનનો સૌથી અમૂલ્ય અને સુંદર સંબંધ હોય છે. પરંતુ જેમ જેમ લગ્નને થોડા વર્ષો થાય અને પતિ-પત્નીની ઉંમર વધતી જાય તેમ લગ્નજીવન કંટાળાજનક થઈ ગયાની ફરિયાદો વધી જાય છે. લગ્નની શરુઆતમાં દાંપત્યજીવનમાં જે સ્પાર્ક, ઉત્સાહ અને રોમાંચ હોય છે તે લગ્નના થોડા વર્ષો પછી ટકતો નથી. આવું થવાનું કારણ શું હોય છે અને કપલ આ સમસ્યાને દુર કેવી રીતે કરી શકે ચાલો તમને જણાવીએ.
દંપતિ જ્યારે 40 વર્ષથી વધુની વયના થઈ જાય એટલે તેમના પર ઘર, પરિવારની, બાળકોની, કામની જવાબદારીઓ વધતી હોય છે. જવાબદારીઓના કારણે તેઓ એકબીજાને સમય આપવાનું ઓછું કરી નાખે છે. દંપતિ વચ્ચે અમુક સમય પછી વાતચીત પણ બાળકોની, ઘરની જરૂરીયાતોની જ થતી હોય છે. જેના કારણે લગ્નજીવન બોરિંગ થયાનો અનુભવ થાય છે. જે કપલ આવો અનુભવ કરે તેણે જીવનમાં કેટલાક નાના-નાના ફેરફાર કરવા જોઈએ જેનાથી લગ્નજીવનનો સ્પાર્ક ફરીથી આવી શકે છે. આ ફેરફારો કયા છે ચાલો જાણીએ.
એકબીજા સાથે ડેટ પર જવું
રિલેશનશીપમાં પ્રેમ અને ઉત્સાહ જાળવી રાખવા માટે લગ્ન પછી પણ એકબીજા સાથે ડેટ પર જવાનું રાખો. સપ્તાહમાં એક દિવસ કે પછી મહિનામાં 2 દિવસ નક્કી રાખો જ્યારે તમે બધી જ જવાબદારીઓની ચિંતા છોડી એકબીજા સાથે સમય પસાર કરો. એકબીજાને સરપ્રાઈઝ આપો અને ઈમ્પ્રેસ કરવાનું છોડવું નહીં.
દિવસનો કેટલોક સમય સાથે જ પસાર કરવો
તમે નક્કી કરી લો કે દિવસનો આ સમય સાથે જ પસાર કરવો છે. અને જ્યારે તમે સાથે હોવ ત્યારે એકબીજા વિશે જ વાત કરો. તે સમયમાં ફોન પણ સાઈડમાં રાખો. જેમકે તમે સવારનો ચા-નાસ્તો સાથે કરી શકો છો. સાંજના સમયે સાથે ચા-કોફી પી શકો છો. વીકેન્ડ પર બહાર જઈ શકો છો. તેનાથી સંબંધ મજબૂત બનશે.
ઈંટીમસી પર ધ્યાન આપો
કપલ વચ્ચે ઈંટીમસી શારીરિક સુખની જરૂરીયાત પુરી થાય એ માટે ન હોય. કપલ વચ્ચે ભાવનાત્મક જોડાણ માટે પણ ઈંટીમસી જરૂરી છે. પતિએ પત્નીની અને પત્નીએ પતિની પ્રેમની જરૂરીયાતનું હંમેશા ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ઈંટીમસીમાં પણ નવીનતા લાવી શકાય છે. તેનાથી એકબીજા વચ્ચેના સંબંધ હંમેશા મજબૂત રહે છે.
નાની નાની ખુશીઓને માણો
પોતાના જીવનની નાની નાની ખુશીઓને માણવાનું ન ભુલો. પતિનું પ્રમોશન હોય, પ્રોજેક્ટમાં સકસેસ હોય, પત્નીની સફળતા હોય, તેની અચીવમેન્ટ હોય તેને સાથે મળીને માણો અને સેલીબ્રેટ કરો. તેનાથી સંબંધ હેલ્ધી બને છે.
એકબીજા સાથે વાત કરતા રહો
આ વાતને લોકો મહત્વ આપતા નથી પરંતુ જો કામના પ્રેશર અને ટેન્સન વચ્ચે પત્નીનો પ્રેમભર્યો મેસેજ આવે કે પતિ જમ્યું કે નહીં એટલું પણ પુછી લે તો દિવસનો થાક અને ચિંતા બધું દુર થઈ જાય છે. તેથી લાઈફમાં વધારે પડતા સીરીયસ ન થઈ જવું અને એકબીજાને પ્રેમભર્યા મેસેજ સમયે સમયે કરતાં રહેવું.
