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Anxiety: સંબંધો માટે સૌથી ખરાબ છે રિલેશનશિપ એન્ઝાયટી, 4 લક્ષણો જણાવી દેશે પાર્ટનર છે એન્ઝાયટીનો શિકાર

Relationship Anxiety: રિલેશનશીપમાં અફેર કરતાં પણ ખરાબ સ્થિતિ ત્યારે સર્જાય છે જ્યારે બે માંથી કોઈ એક વ્યક્તિ રિલેશનશીપ એન્ઝાયટીનો ભોગ બની હોય. આ સમસ્યામાં વ્યક્તિને એવી પરિસ્થિતિ દેખાય છે જે ખરેખર હોતી નથી. લાંબા સમય સુધી આ સ્થિતિ રહે તો સંબંધનો અંત ખરાબ રીતે આવી શકે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 11, 2026, 08:31 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:31 PM IST
Anxiety: સંબંધો માટે સૌથી ખરાબ છે રિલેશનશિપ એન્ઝાયટી, 4 લક્ષણો જણાવી દેશે પાર્ટનર છે એન્ઝાયટીનો શિકાર

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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