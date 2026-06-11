/Anxiety: સંબંધો માટે સૌથી ખરાબ છે રિલેશનશિપ એન્ઝાયટી, 4 લક્ષણો જણાવી દેશે પાર્ટનર છે એન્ઝાયટીનો શિકાર

Relationship Anxiety: રિલેશનશિપમાં એન્ઝાયટી એટલે કે ચિંતાનો અનુભવ થાય તે સામાન્ય વાત છે પરંતુ એક હદ કરતાં વધારે એન્ઝાયટીનો અનુભવ રિલેશનશિપને ખરાબ પણ કરે છે અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય પણ બગાડે છે. રિલેશનશિપમાં ક્યારેક એવો સમય હોય જ્યારે ચિંતા અને બેચેની થાય તે સ્વાભાવિક છે પરંતુ જો કોઈ વ્યક્તિને સંબંધમાં કંઈક બરાબર નથી, પાર્ટનર કંઈક ખોટું કરી રહ્યો છે, પાર્ટનર છોડીને જતો રહેશે.. તેવા વિચારોને લઈને સતત ચિંતા થતી હોય તો તેને રિલેશનશિપ એન્ઝાઈટી કહેવામાં આવે છે. રિલેશનશિપ એન્ઝાયટી વ્યક્તિને એવી સમસ્યાઓ હોવાનો અનુભવ કરાવે છે જે ખરેખર હોતી નથી વ્યક્તિની માત્ર કલ્પના હોય છે.. આવી કાલ્પનિક વાતો સંબંધો માટે ખરાબ છે અને વ્યક્તિ માટે પણ હાનિકારક છે.
રિલેશનશિપ એન્ઝાયટી અંગે એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે રિલેશનશિપ દરમ્યાન કપલ અલગ અલગ અનુભવોમાંથી પસાર થાય છે જેમાંથી એક એન્ઝાઈટી પણ છે.. સંબંધ દરમિયાન ઘણી વખત એવા ઉતાર ચડાવ આવે છે જેને કારણે મનમાં રિલેશનશિપને લઈને ડર ઉભો થાય છે. સંબંધ તૂટી જવાનો ડર, પાર્ટનર છોડી દેશે તેવો ડર વગેરે. ડરના કારણે માનસિક ચિંતા વધી જાય છે. આ ચિંતા હદ કરતાં વધી જાય તો તેને રિલેશનશિપ એન્ઝાઈટી કહેવાય છે. રિલેશનશિપ એન્ઝાઇટી સૌથી વધારે મહિલાઓમાં જોવા મળે છે. રિલેશનશિપ એનસાયટીને આ લક્ષણો દ્વારા સરળ રીતે સમજી શકાય છે.
રિલેશનશિપ એનસાયટીના લક્ષણો
એ મને હવે પ્રેમ નથી કરતો
જે વ્યક્તિને રિલેશનશિપ એન્ઝાઇટી વધી ગઈ હોય તે વ્યક્તિના મનમાં અવારનવાર વિચાર આવે છે કે તેનો પાર્ટનર હવે તેને પ્રેમ નથી કરતો. મનમાં સતત આવો વિચાર હોય ત્યાર પછી તેને પાર્ટનરના વર્તનમાં પણ ફેરફાર દેખાવા લાગે છે ભલે તે ફેરફાર તેના માટે નહીં પરંતુ અન્ય માટે હોય તો પણ તેના મનમાં ચિંતા વધી જાય છે અને અનુભવવા લાગે છે કે તેનો પાર્ટનર તેને પ્રેમ નથી કરતો.
હું પહેલા જેવી સારી નથી
રિલેશનશિપ એન્ઝાયટીનું બીજું લક્ષણ છે કે વ્યક્તિ પોતાની જાતને નબળી આંકવા લાગે છે. જે વ્યક્તિ એન્ઝાયટી થી પરેશાન હોય તે સતત તેવું વિચારે છે કે તેના પાર્ટનરની સરખામણીમાં તે સારી નથી. એટલા માટે તેનો પાર્ટનર પણ તેને હવે પ્રેમ કરતો નથી. ટૂંકમાં એન્ઝાયટી દરમિયાન વ્યક્તિ પોતાને લઈને નેગેટિવ વિચારવા લાગે છે.
મારું મહત્વ નથી રહ્યું
રિલેશનશિપ એન્ઝાઈટીનું ત્રીજું લક્ષણ છે કે વ્યક્તિને એવું લાગવા લાગે છે કે તેના પાર્ટનરના જીવનમાં તેનું મહત્વ નથી. આ વાતના કારણે તે સતત અસુરક્ષિત અનુભવ કરે છે અને મનમાં હંમેશા ડર રહે છે કે તેના પાર્ટનરની લાઇફમાં બીજું કોઈ આવી જશે. રિલેશનશિપ એન્ઝાયટી દરમિયાન વ્યક્તિ એવું માનવા લાગે છે કે તેના પાર્ટનરના જીવનમાં પ્રાથમિકતા બદલી ગઈ છે અને કોઈપણ સમયે અન્ય કોઈ તેની જગ્યા લઈ લેશે.
અજાણ્યા ભયના કારણે ઝઘડા
જે વ્યક્તિને રિલેશનશિપ એન્ઝાયટી હોય તે વ્યક્તિ જ્યારે પોતાના પાર્ટનરથી દૂર હોય ત્યારે તેને યાદ કરે છે અને દુ:ખી રહે છે. પરંતુ તેનાથી વિપરીત જ્યારે તેનો પાર્ટનર તેની સાથે હોય તો તે સતત તેના વર્તનને નોટિસ કરે છે અને નાની મોટી વાતને લઈને ડરના કારણે ઝઘડા કરી બેસે છે. ટૂંકમાં પાર્ટનર દૂર હોય તો તેને મિસ કરે છે અને નજીક હોય તો અજાણ્યા ભયના કારણે તેની સાથે ઝઘડો કરી બેસે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)