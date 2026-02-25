Relationship Mistakes: સંબંધોમાં કરેલી આ 5 ભુલો તમારું મહત્વ કરી નાખશે ખતમ, સમય રહેતા સુધારી લેજો
Relationship Mistakes: જ્યારે વ્યક્તિ આ 5 કામ કરે છે ત્યારે રિલેશનશીપમાં તેની વેલ્યું એટલે કે મહત્વ ખતમ થઈ જાય છે. જો સંબંધમાં પોતાનું મહત્વ, માન, સન્માન જાળવી રાખવું હોય તો આ 5 વાતોને ઈગ્નોર કરવાનું ટાળો.
- વ્યક્તિને સંબંધમાં કેટલું માન સન્માન મળશે તેનો આધાર તે વ્યક્તિના વ્યવહાર અને વાતો પર હોય છે.
- વ્યક્તિના સ્વભાવની 5 ભૂલના કારણે સંબંધમાં તેનું મહત્વ અને માન બંને ઘટી જાય છે.
- સંબંધમાં તમારી કદર અને વેલ્યુ ત્યારે જ થશે જ્યારે તમે પોતે તમારી વેલ્યુ કરશો.
Relationship Mistakes: આચાર્ય ચાણક્ય એ ચાણક્ય નીતિમાં સંબંધો વિશે મહત્વપૂર્ણ વાતો જણાવી છે. ચાણક્ય નીતિ અનુસાર કોઈપણ સંબંધ હોય તેમાં વ્યક્તિનું માન,સન્માન અને ઈજ્જત જળવાઈ રહે તે જરૂરી હોય છે. કોઈ બીજી વ્યક્તિ તમારી ઈજ્જત કે માન સન્માનને હાનિ પહોંચાડી ન શકે. વ્યક્તિને સંબંધમાં કેટલું માન સન્માન મળશે તેનો આધાર તે વ્યક્તિના વ્યવહાર અને વાતો પર હોય છે. એટલે કે સંબંધમાં તમને કેટલું માન મળશે અને તમારી કેટલી વેલ્યુ રહેશે તે તમારા વર્તન પરથી જ નક્કી થાય છે.
ચાણક્ય નીતિ અનુસાર વ્યક્તિના સ્વભાવની 5 એવી ભૂલ હોય છે જેના કારણે સંબંધમાં તેનું મહત્વ અને માન બંને ઘટી જાય છે. સંબંધમાં જો વ્યક્તિને પોતાનું મહત્વ અને માન જાળવી રાખવું હોય અને પ્રેમ તેમજ વિશ્વાસ વધારવો હોય તો આ ભૂલ કરવાથી બચવું જોઈએ. વ્યક્તિની આ 5 ભૂલના કારણે તે સંબંધોની સાથે પોતાની આબરૂ પણ ગુમાવે છે. તો ચાલો જાણીએ એવી પાંચ ભૂલ કઈ છે જેનાથી બચીને રહેવું જોઈએ.
વધારે પડતું બોલવું
આચાર્ય ચાણક્ય અનુસાર સંબંધમાં હોવાનો અર્થ એવો નથી કે તમે સામેની વ્યક્તિને મનમાં આવે તેવી વાત કહી દો. આવેશમાં આવીને સમજ્યા વિચાર્યા વિના વધારે પડતું બોલી દેવાથી વ્યક્તિની પોતાની વેલ્યુ ઘટી જાય છે. વધારે પડતું બોલી દેતા વ્યક્તિની વાતોને ધીરે ધીરે લોકો ગંભીરતાથી લેવાનું બંધ કરી દે છે. એટલે કે તે વ્યક્તિની વાતનું કોઈ મહત્વ રહેતું નથી. તેથી સંબંધમાં સમજી વિચારીને અને જરૂર જણાય ત્યારે જ પોતાનો મત વ્યક્ત કરવો જોઈએ અને વધારે પડતું બોલી દેવાની આદતથી બચવું જોઈએ.
દરેક વાતમાં ફરિયાદ કરવી
આચાર્ય ચાણક્ય અનુસાર ઘણા લોકોને સંબંધમાં નાની-નાની વાતોની ફરિયાદ કરવાની આદત હોય છે. દરેક વાતમાં ફરિયાદ કરવાની આદત પણ વ્યક્તિના પોતાના માટે ખરાબ છે. જે વ્યક્તિ દરેક વાતમાં ફરિયાદ કરે છે તેનાથી લોકો દૂર રહેવાનું શરૂ કરવા લાગે છે. તમારી પોતાની નજીકની વ્યક્તિને પણ આ આદત લાંબા સમય સુધી ગમશે નહીં. જો સંબંધમાં પોતાની વેલ્યુ જાળવી રાખવી હોય તો નાની નાની વાતોમાં ફરિયાદ કરવાનું છોડી દેવું અને જે મળે છે તેની કદર કરવી.
સ્વાર્થી વર્તન
રિલેશનશિપમાં વ્યક્તિની વેલ્યુ ત્યારે પણ ઘટી જાય છે જ્યારે તે સ્વાર્થી વ્યવહાર કરે છે. આચાર્ય ચાણક્ય અનુસાર સંબંધ ફક્ત પોતાના સ્વાર્થ માટે હોય તો લાંબો સમય ટકતો નથી. ઘણા લોકો સંબંધમાં બસ પોતાના ફાયદા વિશે જ વિચારે છે. તે સામેની વ્યક્તિના ઈમોશન્સની કદર પણ કરતા નથી. જે લોકો આવું વર્તન કરે છે તેમની વેલ્યુ ખતમ થઈ જાય છે અને સંબંધ પણ ધીરે ધીરે તૂટવા લાગે છે.
વચન આપી પૂરું ન કરવું
રિલેશનશિપમાં વ્યક્તિની વેલ્યુ ઘટાડતી આદતમાં આ પણ એક આદત છે. ઘણા લોકો ઈમોશનલ થઈને મોટા મોટા વાયદા કરી દે છે પરંતુ વાત જ્યારે વાયદા પુરા કરવાની હોય તો પાછળ હટી જાય છે. જે વ્યક્તિ વારંવાર વચન આપી તેને તોડે છે તેની અને તેની વાતોની કાંઈ જ વેલ્યુ રહેતી નથી.
અપમાનને સહન કરવું
આચાર્ય ચાણક્ય અનુસાર સંબંધોમાં એવા વ્યક્તિની વેલ્યુ પણ રહેતી નથી. જે પોતાના અપમાન ને વારંવાર સહન કરે. સંબંધમાં તમારી કદર અને વેલ્યુ ત્યારે જ થશે જ્યારે તમે પોતે તમારી વેલ્યુ કરશો. જો કોઈ જગ્યાએ તમારી વેલ્યુ નથી અથવા તો તમને મહત્વ મળતું નથી તો ત્યાંથી હટી જવું જોઈએ. અપમાન થયા પછી પણ તે જગ્યાએ રહેવું તમારી પોતાની જરૂરિયાત અને વેલ્યુને ખતમ કરનાર પગલું સાબિત થશે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
