Prev
Next
હોમRelationshipRelationship Mistakes: મેરિડ લાઈફમાં એક નહીં આ 5 સુખની ખામી હોય તો પતિ-પત્નીના આડાસંબંધો શરુ થવાનું રિસ્ક વધે

Relationship Mistakes: મેરિડ લાઈફમાં એક નહીં આ 5 સુખની ખામી હોય તો પતિ-પત્નીના આડાસંબંધો શરુ થવાનું રિસ્ક વધે

Relationship Mistakes: એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર પતિ કરે કે પત્ની કરે તેની પાછળ કેટલાક કોમન કારણો જવાબદાર હોય છે. જેમકે લગ્નજીવનમાં પતિ કે પત્ની તરફથી આ 5 સુખની ખામી રહેતી હોય તો તેના કારણે એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર શરુ થવાનું રિસ્ક વધી જાય છે. જાણી લો આ 5 સુખ કયા છે.
 

Last Updated: May 13, 2026, 12:28 PM IST

Trending Photos

Relationship Mistakes: મેરિડ લાઈફમાં એક નહીં આ 5 સુખની ખામી હોય તો પતિ-પત્નીના આડાસંબંધો શરુ થવાનું રિસ્ક વધે

Relationship Mistakes: પતિ પત્નીના સંબંધોમાં ત્રીજા વ્યક્તિની એન્ટ્રી ન થાય તે માટે લગ્ન જીવનમાં આ 5 વાતોનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. એક્સ્ટ્રા મેરિટલ અફેર પતિ કરે કે પત્ની કરે તેની પાછળ કેટલાક કારણો જવાબદાર હોય છે.. રિલેશનશિપ એક્સપર્ટ અનુસાર ખાસ તો લગ્નજીવનમાં 5 ખામી કે સમસ્યા હોય ત્યારે અફેર થવાનું રિસ્ક વધી જતું હોય છે. લગ્નજીવનમાં આ 5 વાતો પર મહિલા અને પુરુષ બંનેએ ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. જો આ 5 ખામીઓ કોઈપણના લગ્નજીવનમાં લાંબા સમય સુધી રહે તો તેના કારણે લગ્નજીવન જોખમમાં મુકાઈ શકે છે. કારણ કે આ 5 સુખ દરેક વ્યક્તિ તેના લગ્ન જીવનમાં ઈચ્છે છે. જ્યારે આ સુખ તેને લગ્નજીવનમાં ન મળે તો તેનુ મન બહાર ભટકી શકે છે.

કઈ ખામીના કારણે અફેર થવાનું રિસ્ક વધે 

Add Zee News as a Preferred Source

ખરાબ ફિઝિકલ લાઇફ 

રિલેશનશિપ એક્સપર્ટ અનુસાર અફેર થવાનું સૌથી મુખ્ય અને પહેલું કારણ હોય છે ખરાબ ફિઝિકલ રિલેશનશિપ. લગ્નજીવનમાં ઈન્ટીમસી મહત્વની હોય છે.. જો સ્ત્રી કે પુરુષ પોતાની ઈન્ટીમેટ લાઇફ ને લઈને સિરિયસ ન હોય તો આ અસંતોષના કારણે અફેર થવાનું જોખમ વધી જાય છે.. મોટાભાગે પુરુષોના અફેર થવાનું મુખ્ય કારણ શારીરિક જરૂરિયાતો હોય છે. તેથી પત્નીએ ફિઝિકલ ઈન્ટીમસીને ફાલતુ વસ્તુ સમજવાની ભૂલ ન કરવી.

રોજના લડાઈ ઝઘડા 

પતિ પત્ની વચ્ચે કોઈપણ કારણસર જો રોજ રોજ ઝગડા થવા લાગે તો તેના કારણે પણ અફેરનું રિસ્ક વધી જાય છે. એવું નથી કે ઝઘડા થતા હોય એટલે વ્યક્તિ બહાર અફેર કરી લે પરંતુ ઘરમાં સુખ-શાંતિનો અભાવ હોય અને એ સમયે પતિ કે પત્નીને એવી વ્યક્તિ મળે જેની સાથે તેને શાંતિનો અનુભવ થતો હોય તો આવી સ્થિતિમાં ત્રીજા વ્યક્તિ તરફ પતિ કે પત્ની આકર્ષિત થવા લાગે છે. 

ઈચ્છા વિરુદ્ધ લગ્ન 

એક્સ્ટ્રા મેરિટલ ઓફિસ થવાનું ત્રીજું કારણ અનિચ્છાએ થયેલા લગ્ન પણ હોઈ શકે છે. યુવક કે યુવતી ના લગ્ન તેની મરજી વિરુદ્ધ કરવામાં આવ્યા હોય તો તે લગ્નજીવનમાં સુખી રહેતા નથી. મરજી વિના લગ્ન થયા હોય તેમની વચ્ચે સ્નેહ અને પ્રેમ રહેતો નથી. આવા સમયે લગ્નપછી પણ એક્સ સાથે સંબંધ વધારવા જેવું રિસ્ક વધી જાય છે. 

વધતી ઉંમરે રોમાન્સની ખામી 

ઘણા કપલ એવા હોય છે જેમના લગ્નના વર્ષો પછી તેઓ અફેરના ચક્કરમાં પડી જાય. તેનું મુખ્ય કારણ લગ્નજીવનમાં સર્જાયેલી રોમાન્સની ખામી હોય છે. ઘણી વખત પતિ કે પત્ની પોતાની જવાબદારીઓમાં એટલા વ્યસ્ત થઈ જાય છે કે પર્સનલ લાઇફ પર ધ્યાન આપવાનું છોડી દે છે.. આવા સમયે જો કોઈ ગમતી વ્યક્તિ નજીક આવી જાય તો અફેર શરૂ થઈ શકે છે. 

ઈમોશનલ કનેક્શન ન હોવું 

ઘણા કપલ વચ્ચે ઈમોશનલ કનેક્શન ખૂબ જ મજબૂત હોય છે અને ઘણા કપલ એવા હોય છે જેમની વચ્ચે માત્ર નામના સંબંધ હોય છે તેઓ ઈમોશનલી એકબીજાથી કનેક્ટ હોતા નથી. આવી સ્થિતિમાં રહેતા કપલ એકબીજાની સાથે હોવા છતાં એકલતા અનુભવે છે. આવી એકલતામાં તેમને બહારથી કોઈનો ઈમોશનલ સપોર્ટ મળે તો તેમનું મન ડગમગી જાય છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતીસામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Trending news