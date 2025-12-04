Relationship Tips: ટોક્સિક નહીં હેલ્ધી રિલેશનશીપ જોઈએ તો પાર્ટનરમાં આ 5 Green Flags છે કે નહીં તે પહેલા જોજો
Relationship Tips: સંબંધમાં રેડ ફ્લેગની ચર્ચા તો થતી હોય છે પરંતુ આજે તમને જણાવીએ પાર્ટનરના 5 ગ્રીન ફ્લેગ વિશે. એક્ટર વિકી કૌશલને ગ્રીન ફ્લેગ પાર્ટનર કહેવામાં આવે છે. જો પાર્ટનરમાં આવા ગ્રીન ફ્લેગ હોય તો સંબંધોમાં ક્યારેય સમસ્યા આવતી નથી. તો તમે પણ પાર્ટનર શોધી રહ્યા છો તો આ બીજી વાતો પર નહીં આ 5 ગુણ પર ધ્યાન આપજો.
Relationship Tips: કોઈપણ સંબંધ લાંબો સમય ટકે અને બે વ્યક્તિ સંબંધમાં ખુશ હોય તેના માટે જરૂરી છે બંને વ્યક્તિને એકબીજા પ્રત્યે પ્રેમ, વિશ્વાસ હોય અને તેમનામાં સામંજસ્ય હોય, સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો બંને પાર્ટીનું મન મળવું જરૂરી છે. અને મન તેવા વ્યક્તિ સાથે જ મળે છે જેનામાં આ 5 ગુણ હોય.
સારા અને ખરાબ બંને સમયમાં વ્યક્તિના વ્યવહારમાં કેટલાક ફેરફાર જોવા મળે છે. આ ફેરફાર રેડ ફ્લેગ પણ હોય શકે છે અને ગ્રીન ફ્લેગ પણ હોય શકે છે. જે વ્યક્તિમાં 5 ગ્રીન ફ્લેગ જોવા મળે તેની સાથે આગળ વધવાથી એક હેલ્ધી રિલેશનશીપ મળી શકે છે. નહીં તો વ્યક્તિ ટોક્સિક રિલેશનશમાં ફસાઈ જાય છે.
તમારામાં ખામીઓ ન કાઢનાર
દરેક વ્યક્તિમાં ખુબીની સાથે ખામી પણ હોય છે. કોઈ વ્યક્તિ પરિપૂર્ણ નથી હોતી. પરંતુ સારો પાર્ટનર એ ગણાય જે તમારી ખામીઓને લઈને તમને વાતો ન સંભળાવે. સારો પાર્ટનર એ હોય જે તમને તમારી ખામી સાથે સ્વીકાર કરે. જો તમારા પાર્ટનરમાં આ ગુણ છે તો તે ગ્રીન ફ્લેગ છે.
તમારી વાત સાંભળે
જો તમારો પાર્ટનર તમારા ઈમોશનલ બ્રેક ડાઉનની સ્થિતિમાં તમારી સાથે હોય અને તમારી વાતો સાંભળે તો તે ગ્રીન ફ્લેગ હોવાનો સંકેત છે.
તમારી લાઈફમાં દખલગીરી ન કરનાર
જો તમારો પાર્ટનર તમારી લાઈફમાં દખલ ન કરતો હોય, તમને તમારી સ્પેસ આપે અને કારણ વિના રોક-ટોક ન કરે તો તે ગ્રીન ફ્લેગ વ્યક્તિ છે.
પોતાની વાતો જણાવે
જો તમારો પાર્ટનર પોતાની સારી-ખરાબ દરેક વાત તમને જણાવે છે, કોઈ વાત છુપાવતો નથી તો સમજી લેજો તે સાચા દિલની વ્યક્તિ છે અને સંબંધમાં તે ઈમાનદાર છે.
ગુસ્સા પર કાબુ
ગુસ્સો દરેક વ્યક્તિને આવે છે. પરંતુ જો તમારો પાર્ટનર ગુસ્સા પર કંટ્રોલ કરવાનું જાણે છે તો તે ગ્રીન ફ્લેગ છે. બીજાનો ગુસ્સો તમારા પર ન ઉતારે તે વ્યક્તિ હેલ્ધી રિલેશન નિભાવી શકે છે. ઘણીવાર લોકોનું સાચું રુપ ગુસ્સામાં જ સામે આવે છે. જો તમારો પાર્ટનર ગુસ્સામાં પણ બદલતો નથી તો તે ગ્રીન ફ્લેગ છે.
