Relationship Tips: આ 3 આદત જણાવી દેશે કે તમારો પાર્ટનર તમને Loyal છે કે બહાર ચલાવી રહ્યો છે ચક્કર
Relationship Tips: આજના સમયમાં લગ્નના વર્ષો પછી પણ પાર્ટનરનો પગ લપસી શકે છે. પાર્ટનર સંબંધમાં ઈમાનદાર છે કે નહીં તે તેની 3 આદતો પરથી જાણી શકાય છે. જો પાર્ટનરના વર્તનમાં અચાનક આ 3 ફેરફાર જોવા મળે તો દાળમાં કંઈક કાળુ હોય શકે છે.
Relationship Tips: સંબંધમાં પ્રેમ સાથે ઈમાનદારી પણ મહત્વની હોય છે. પાર્ટનર એવો હોય કે જેના પર આંખ બંધ કરીને વિશ્વાસ કરી શકાય તો જીવન સ્વર્ગ જેવું સુંદર બની જાય છે. પરંતુ જો જીવનભર સાથ નિભાવનાર સાથીનો જ પગ લપસી જાય તો પછી સંબંધમાં રહેવું મુશ્કેલ થઈ જાય છે. આમ તો જ્યારે બે માંથી એક વ્યક્તિનું મન ઘરની બહાર બીજી વ્યક્તિમાં ભટકતું હોય તો તેની સાથે રહેતા વ્યક્તિને અંદાજ તો આવી જ જાય છે. જો કે પાર્ટનર લોયલ છે કે નહીં તે વાત તેની બદલાયેલી 3 આદતો પરથી પણ જાણી શકાય છે.
જ્યારે પાર્ટનરના વર્તનમાં આ 3 ફેરફાર અચાનક જોવા મળે તો સમજી લેવું કે કંઈક તો ગડબડ છે. આવું કંઈ અનુભવાય તો સૌથી પહેલા પોતાના પાર્ટનર સાથે ખુલીને વાત કરી લેવી જેથી દરેક વાતનો ખુલાસો થઈ જાય.
પાર્ટનર અચાનક ઈગ્નોર કરવા લાગે
જો તમારો પાર્ટનર પહેલા તમને બરાબર મહત્વ આપતો હોય પણ અચાનક તેના વર્તનમાં ફેરફાર થઈ જાય અને તમને ઈગ્નોર કરવા લાગે તો સમજી જવું કે તેના મનમાં કંઈ બીજું જ ચાલી રહ્યું છે. પાર્ટનર પહેલા દરેક વાત સાંભળતો હોય, સમસ્યામાં મદદ કરતો હોય પછી અચાનક તમારા કામમાં, તમારી વાતોમાં રસ લેવાનું છોડી દે અને તમારી સાથે વાત કરવાનું પણ ટાળે તો તેનો અર્થ એવો હોય શકે છે કે તેનું ધ્યાન તમારા પર નહીં બીજે ક્યાંય છે.
પર્સનલ ટાઈમ ન આપવો
પાર્ટનર એકબીજા સાથે પોતાના મનની વાતો શેર કરતાં હોય છે. ઘર-પરિવારની જવાબદારી પછી જ્યારે પતિ પત્ની સાથે હોય ત્યારે તેઓ એકબીજાને સમય આપે છે અને વાતો કરે છે. પણ જ્યારે પતિનું મન બહાર ભટકવા લાગે ત્યારે તેને પત્ની સાથે પર્સનલ ટાઈમ પસાર કરવામાં રસ નથી હોતો. તે આવો સમય આપવાનું ટાળે છે. જો કે પતિ પર્સનલ ટાઈમ ન આપે ત્યારે દર વખતે અફેર જવાબદાર નથી હોતું. ઘણીવાર ટેન્શન, વર્ક લોડના કારણે પણ આવું થઈ શકે છે. તેથી ધ્યાન આપવું કે પતિનું વર્તન બસ તમારા માટે બદલ્યું છે કે તેનો મૂડ કોઈ અન્ય કારણસર ખરાબ રહે છે.
બીજા સાથે સરખામણી
જો પાર્ટનરનું મન બીજે ભટકતું હોય તો તે પોતાની પત્નીની તુલના બીજા સાથે કરવા લાગે છે. જે પત્ની પહેલા પરફેક્ટ લાગતી હોય તેમાં ખામી ત્યારે જ દેખાય છે જ્યારે પતિની નજરમાં અન્ય કોઈ વધારે ખાસ બની જાય. જો પતિ અચાનક અન્ય સાથે દરેક બાબતમાં સરખામણી કરે તો સમજવું કે તેના વિચાર બદલી ગયા છે.
જો કે પતિના વર્તનમાં આ 3 ફેરફાર અફેરના કારણે જ આવે તેવું પણ જરૂરી નથી. પતિના વર્તનમાં થતા ફેરફાર પાછળ અન્ય કારણ પણ જવાબદાર હોય શકે છે તેથી કોઈપણ નિર્ણય પર આવતાં પહેલા પોતાના પાર્ટનર સાથે ખુલીને વાત કરી લેવી. ઉતાવળ અને ગુસ્સામાં કોઈ નિર્ણય ન લેવો જેથી પાછળથી પસ્તાવું ન પડે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
