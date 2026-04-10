Relationship Tips: અફેર જ નહીં સામાન્ય લાગતી આ 5 ભુલ પણ બની શકે ડિવોર્સનું કારણ
Relationship Tips: દર વખતે ડિવોર્સ થવા પાછળ પતિ કે પત્નીનું અફેર, શારીરિક-માનસિક ત્રાસ, પરિવારની સમસ્યાઓ જ જવાબદાર હોય છે તેવું નથી. લગ્ન તુટવાનું કારણ 5 સામાન્ય લાગતી વાતો પણ બને છે. આજે તમને 5 એવી વાતો વિશે જણાવીએ જેના કારણે લગ્નજીવન ઝડપથી તુટી શકે છે.
Relationship Tips: પતિ-પત્નીના ડિવોર્સ થવાનું કારણ અફેર, મન દુઃખ, પારિવારિક ઝઘડા જ હોય એવું નથી. ઘણી વખત લગ્ન તૂટવા પાછળ 5 સામાન્ય લાગતી વાતો પણ જવાબદાર હોઈ શકે છે. આજે તમને આવી જ 5 વાતો વિશે જણાવીએ. આ 5 કારણોને લીધે પણ વાત ડિવોર્સ સુધી પહોંચી શકે એવી તમે કલ્પના પણ કરી નહીં હોય. કોઈપણ પતિ પત્ની જો તેના લગ્ન જીવનમાં આ 5 ભૂલ કરી રહ્યા હોય તો તેણે સમય રહેતા જ ભૂલ સુધારી લેવી જોઈએ. કારણ કે આ 5 વાતો એવી છે જે લાંબા સમયે ડિવોર્સનું કારણ બની જાય છે.
વાતચીતનો અભાવ
લગ્ન તૂટવાનું સૌથી પહેલું કારણ વાતચીતનો અભાવ બની શકે છે. ઘણી વખત પતિ કામના થાકના કારણે પત્ની સાથે વાતચીત કરવાનું ટાળે છે. વાતચીતનો અભાવ સંબંધમાં ગેરસમજ ઊભી કરે છે અને સાથે જ પત્નીના મનમાં અસંતોષની લાગણી પણ વધારે છે. લગ્ન જીવનમાં લાંબા સમય સુધી વાતચીતનો અભાવ રહે તો તેના કારણે વાત ડિવોર્સ સુધી પણ પહોંચી શકે છે.
વિશ્વાસનો અભાવ
પતિ અને પત્નીએ લગ્ન પછી એકબીજા પ્રત્યે ઈમાનદારી જાળવી રાખવી જોઈએ. જો પતિ કે પત્નીનું વર્તન એવું હોય જેના કારણે શંકા ઉભી થાય તો તુરંત એ અંગે વાત કરીને સ્પષ્ટતા કરી લેવી જોઈએ. આ સિવાય પતિ કે પત્નીએ એકબીજા સાથે ખોટું બોલવાની ભૂલ પણ કરવી નહીં. વાતો છુપાવી, ખોટું બોલવા જેવા કારણોને લીધે સંબંધમાં વિશ્વાસ ઓછો થઈ જાય છે. આવી નાની નાની વાતો આગળ જઈને લગ્ન તૂટવાનું કારણ બની જાય છે.
આર્થિક બાબતો
પતિ-પત્નીના ડિવોર્સ થવા પાછળ આર્થિક કારણો પણ જવાબદાર હોય છે. ઘરમાં ખર્ચ, બચત, આવક જેવી બાબતોને લઈને અવારનવાર ઝઘડા થતા હોય અને તેનું સમાધાન પતિ પત્ની સાથે મળીને ન લાવે તો એકબીજાના મનમાં પૈસાને લઈને પ્રશ્નો ઊભા રહે છે. આવા પ્રશ્નોના કારણે ઘણી વખત પતિ પત્ની અલગ થઈ જવાનું પણ નક્કી કરી લેતા હોય છે..
એકબીજાને સમય ન આપવો
આ ભૂલ લાંબા ગાળે સમજાય છે. પતિ અને પત્ની થોડા સમય સુધી તો પ્રેમથી રહે છે પછી બંને પોતાની જવાબદારીઓમાં એટલા ગૂંચવાઈ જાય છે કે તેઓ એકબીજાને સમય આપવાનું બંધ કરી દે છે. એકબીજા સાથે ક્વોલિટી ટાઈમ પસાર ન કરવો તે પણ અસંતોષની લાગણી ઉભી કરે છે. થોડા સમય પછી પતિ પત્ની આ કારણોને લીધે અલગ થઈ જવાનું નક્કી કરી લે છે કારણ કે તેમને પહેલાથી જ ખબર હોઈ શકે આ વ્યક્તિ જીવનમાં નહીં હોય તો કોઈ ફરક નહીં પડે.
વારંવાર થતું અપમાન
સ્ત્રી કે પુરુષ જ્યારે પોતાના મિત્રો કે પરિવારની સામે પોતાના જીવનસાથીનું વારંવાર અપમાન કરે કે પછી તેની મજાક ઉડાવે તો આવી સ્થિતિ લગ્ન જીવન માટે હાનિકારક છે. જ્યારે પતિ અને પત્ની એકબીજાનું સન્માન કરતા નથી અને બીજાની સામે પણ પાર્ટનરનું અપમાન કરે કે સંબંધના મહત્વના ન દર્શાવે તો મતભેદ ઉભા થવા લાગે છે અને જેના કારણે ડિવોર્સ પણ થઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
