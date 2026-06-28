/Red Flags: મંગેતરનું અન્ય કોઈ સાથે અફેર ચાલે છે કે નહીં કંફર્મ કરો આ 5 સંકેતો પરથી

Red Flags: છેલ્લા કેટલાક સમય દરમિયાન દેશમાં એવી ઘટનાઓ બની છે જેના પછી પ્રેમ અને સંબંધ પરથી વિશ્વાસ ઊઠી જાય. કેતન અગ્રવાલ પહેલા પણ રાજા રઘુવંશી સહિતના યુવકોએ જીવ અફેરના કારણે ગયો. દરેક સંબંધ ખરાબ હોય તેવું નથી પણ જો કોઈ યુવતીના વર્તનમાં આ 4 ફેરફાર સગાઈ પછી પણ જોવા મળે તો તેને ઈગ્નોર ન કરવા. જો કે દરેક યુવતી પર શંકા કરવાની પણ જરૂર નથી.
સગાઈ પછી વધારે પ્રાઈવસી રાખે
સગાઈ થયા પછી પણ યુવતી વધારે પડતી પ્રાઈવસી રાખે. પોતાનો ફોન સતત પોતાની નજર સામે રાખે. અને કોલ આવે ત્યારે બધાથી અલગ જતી રહે તો આ સંકેત નોર્મલ નથી. દરેક વ્યક્તિને સ્પેસ અને પ્રાઈવસીની જરૂર હોય છે. પણ જો પ્રાઈવસીના કારણે શંકા થવા લાગે તો તે નોર્મલ નથી.
રુટીન રોજ બદલતું રહે
સગાઈ પછી યુવતી રોજ અલગ અલગ રુટીન જણાવે તો તેનું વર્તન શંકાશીલ હોય શકે છે. જો તે ક્લીયર રીઝન આપ્યા વિના દિવસો સુધી ગાયબ રહે. વાત કરવા માટે સમય ન હોવાની વાત કરે અને કામમાં વ્યસ્ત હોવાનું કહેતી હોય તો તે નોર્મલ ન હોય.
ફ્યુચર પ્લાન ન કરે
સામાન્ય રીતે યુવતીઓ સગાઈ પછી ફ્યુચર અંગે વાત કરવામાં રસ ધરાવે છે પણ જે યુવતીને સંબંધમાં રસ ન હોય અને તેનું મન અન્ય સાથે હોય તો તેને ફ્યુચર પ્લાન કરવામાં રસ હોતો નથી. બની શકે કે તેનું અન્ય સાથ અફેર ચાલતું હોય.
ખોટું બોલે
સંબંધમાં જો યુવતી વાત વાતમાં ખોટું બોલતી હોય તો શક્ય છે કે તે અફેર જેવી વાત છુપાવે છે. સંબંધમાં ઈમાનદારી હોવી જરૂરી છે. જો યુવતી વારંવાર ખોટું બોલે છે તો બની શકે કે તે કોઈ વાત છુપાવવાના પ્રયત્ન કરે છે.
વાત કરવાનું અને મળવાનું ટાળે
જો યુવતી વાત કરવાનું ટાળે અને મળવાનું પણ ટાળે તો શક્ય છે કે તેનું કોઈ સાથે અફેર ચાલતું હોય. જ્યારે યુવતી અન્ય સાથે પ્રેમમાં હોય તો તેને લગ્ન થવાના હોય તેની સાથે વાત કરવી ગમતી નથી અને તેની સાથે મુલાકાત પણ ટાળે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)