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Red Flags: મંગેતરનું અન્ય કોઈ સાથે અફેર ચાલે છે કે નહીં કંફર્મ કરો આ 5 સંકેતો પરથી

Red Flags: સગાઈ પછી મંગેતરના વર્તનમાં આ 4 લક્ષણો જોવા મળે તો બની શકે કે તેને અન્ય સાથે પ્રેમ છે. આવા સંકેતોને ઈગ્નોર કરવાની ભુલ કરવી નહીં. જો કોઈ યુવતી તમારા માટે નથી અને તમને પસંદ નથી કરતી તો તેની સાથે લગ્ન ન કરવા. આવી ભુલ તમને અને તમારા પરિવારને મુસીબતમાં મુકી શકે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 28, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 03:42 PM IST
Red Flags: મંગેતરનું અન્ય કોઈ સાથે અફેર ચાલે છે કે નહીં કંફર્મ કરો આ 5 સંકેતો પરથી
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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