Relationship Tips: આલિયા ભટ્ટ અને વરુણ ધવન એ શેર કર્યું સુખી લગ્નજીવનનું સીક્રેટ, જણાવ્યું સંબંધમાં કઈ વસ્તુ સૌથી જરૂરી
Relationship Tips: લગ્નજીવન સુખી રહે તે માટે પતિ-પત્ની બંનેએ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આજે તમને બોલીવુડના આઈકોનિક સ્ટાર આલિયા ભટ્ટ અને વરુણ ધવનના સુખી લગ્નજીવનનું સીક્રેટ શું છે તે જણાવીએ.
Trending Photos
Relationship Tips: બોલીવુડ અભિનેત્રી આલિયા ભટ્ટ અને વરુણ ધવન તાજેતરમાં જ કાજલ અને ટ્વિંકલ ખન્નાના શો ટુ મચ વિથ કાજલમાં પહોંચ્યા હતા. અહીં તેમણે કેટલાક પ્રશ્નોના જવાબમાં જણાવ્યું હતું કે તેમનું લગ્ન જીવન કેવું ચાલી રહ્યું છે. શો દરમિયાન જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે લગ્ન જીવનમાં પ્રેમ યથાવત રહે અને સંબંધ મજબૂત રહે તે માટે શું જરૂરી છે ?
આ પ્રશ્નના જવાબમાં આલિયા અને વરુણ કે હેલ્ધી રિલેશનશિપ કેવી રીતે મેન્ટેન કરવું તેની જાણકારી આપી હતી. સાથે જ જણાવ્યું હતું કે તેઓ પોતાના લગ્નજીવનને કેવી રીતે ખુશહાલ રાખી રહ્યા છે.
આલિયા ભટ્ટના લગ્ન રણબીર કપૂર સાથે થયા છે અને તેમની એક દીકરી પણ છે જેનું નામ રાહા છે. આ બોલીવુડ કપલ જ્યારે પણ જાહેરમાં જોવા મળે છે ત્યારે તેઓ ખુશ દેખાય છે. જ્યારે શો દરમિયાન ટ્વિંકલ ખન્નાએ આલિયા ભટ્ટને લગ્ન અને પ્રેમ વિશે પ્રશ્ન કર્યો હતો તો આલિયાએ જણાવ્યું કે, કોઈપણ સંબંધમાં રિસ્પેક્ટ ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. સૌથી પહેલા રિસ્પેક્ટ આવે છે અને બાકી બધું પછી.
જ્યારે વરુણ ધવનને પણ આ જ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો તો વરુણ ધવન એ જણાવ્યું કે સંબંધ માટે બદલવાની શક્તિ હોવી પણ જરૂરી છે. કારણકે પરિસ્થિતિ અને લોકો સતત બદલતા રહે છે તેવામાં તમારામાં પણ તેમને અનુકૂળ થઈ બદલવાની શક્તિ હોવી જોઈએ જેથી તમે નવી વસ્તુને એક્સેપ્ટ કરી શકો. જો સમયની સાથે બદલાવને એક્સેપ્ટ કરવામાં આવે તો સંબંધ પણ મજબૂત થતાં જાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે