Relationship Tips: ખુશહાલ પતિ-પત્નીની સવાર હોય આવી, મોટાભાગના કપલ્સ આ આદતોને કરે છે ઈગ્નોર અને રહે છે દુ:ખી

Relationship Tips: ઘણા કપલને તમે જોયા હશે જેઓ એકબીજા માટે જ બન્યા છે તેવું લાગે. આવી લાઈફ કોઈપણ કપલ જીવી શકે છે. બસ તેમણે પોતાના દિવસની શરુઆત આ કામ કરીને કરવી જોઈએ. આ કામ સવારે કરવાથી સંબંધોમાં તુરંત ફેરફાર જોવા મળે છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 18, 2026, 07:50 AM IST

Relationship Tips: આજની દોડધામ ભરેલી જિંદગીમાં સવારનો સમય એક રેસ જેવો લાગે છે. તેમાં પણ પતિ,પત્ની બંને જો નોકરી કરતા હોય તો સવારે જાગે ત્યારથી જ ઘરની જવાબદારી અને નોકરી બંને વચ્ચે તાલમેલ જાળવી રાખવા દોડધામ શરૂ કરી દેતા હોય છે. આંખ ખૂલે ત્યારથી જ ફોન આખા દિવસની તૈયારી અને ઘરના નાના-મોટા કામ શરૂ થઈ જાય છે. આ બધી જ વસ્તુઓ કરવા પાછળ લોકો પોતાના પાર્ટનરને પણ સમય આપતા નથી. મોટાભાગના ઘરમાં કપલ વચ્ચે સવારના સમયે જરૂરી અને ઔપચારિક વાતચીત જ થતી હોય છે. કારણ કે બંને વ્યક્તિ દિવસ એ જાણતા જ નથી કે સવારના સમયે એકબીજા સાથે સમય પસાર કરવો જરૂરી છે. 

રિસર્ચ અનુસાર ખુશહાલ કપલ સવારે જાગીને વધારે પડતી તૈયારીઓ કે લાંબો સમય વાતચીતમાં પસાર કરતા નથી તેઓ સવારે કેટલીક સામાન્ય આદતોનું નિયમિત પાલન કરે છે. આ નાના-નાના વ્યવહાર સંબંધને મજબૂત બનાવે છે અને સુરક્ષાની ભાવના ઉત્પન્ન કરે છે. 

મીનિંગફુલ ટચ 

સવારે જાગીને પત્ની કે પતિને બાય કહીને ઘરેથી નીકળી જવું યોગ્ય નથી. જે કપલ ભાવનાત્મક રીતે મજબૂત હોય તેઓ મિનિંગ ફુલ ટચને મહત્વ આપે છે. થોડી સેકન્ડ માટે કરેલી હગ કે પછી થોડી સેકન્ડ એકબીજાની પાસે બેસવું દિવસની શરૂઆતને સકારાત્મક બનાવે છે.. જ્યારે પતિ કે પત્ની નજીક આવીને બેસે છે અને ફક્ત હાથ પણ પકડે તો તે સ્પર્શથી ઓક્સિટોસિન નામનું હોર્મોન રિલીઝ થાય છે. જે શાંતિ અને ખુશીની ભાવના વધારે છે. 

થોડી ધીરજ 

સવારે કરવાના કામ વધારે હોય તેમ છતાં જે કપલ પરફેક્ટ લાઈફ જીવતા હોય તેઓ એકબીજાને ઇગ્નોર કરતા નથી. મનોવિજ્ઞાનિકોનું પણ કહેવું છે કે સવારે જાગીને પોતાના પાર્ટનરને ગુડ મોર્નિંગ કહેવું તેની સાથે બેસીને ચા પીવી કે થોડી સેકન્ડ એકબીજાને ખુશીથી જોવાથી પણ દિવસની શરૂઆત સારી થાય છે. 

વાતચીત  

અનેક લોકો એવા હોય જે કહેતા હોય છે કે સવારે શ્વાસ લેવાનો પણ સમય નથી હોતો. આવા કપલ બસ જીવન જીવતા હોય છે તેમની વચ્ચે ભાવનાત્મક સંબંધો બચતા નથી. આવા કપલ વચ્ચે સવારે પણ ફરિયાદો, વિવાદ થતા હોય છે. તેનાથી વિરુદ્ધ ખુશહાલ કપલ થોડી મિનિટ એકબીજા સાથે બેસે છે અને વાતચીત કરે છે તેનાથી તેઓ માનસિક રીતે શાંત રહે છે. 

જવાબદારીઓનું શેરિંગ 

ઘણી વખત સવાર પડે એટલે એક પાર્ટનર બધી જ જવાબદારી પૂરી કરવા દોડધામ કરવા લાગે છે. આવું મોટાભાગે પત્નીઓ કરતી હોય છે. જ્યારે બીજી વ્યક્તિ આરામથી જાગીને બસ પોતાના કામ પર ધ્યાન આપે છે. પરંતુ જે કપલ પરફેક્ટ લાઈફ જીવતા હોય તેવો બધા જ કામમાં સવારે એકબીજાની મદદ કરે છે. જવાબદારીઓનું શેરિંગ કરીને કામ પુરા કરે છે. તેનાથી કપલને એકબીજા સાથે રહેવાનો સમય પણ મળે છે અને તેઓ એકબીજાને મદદ પણ કરે છે જેના કારણે એક વ્યક્તિ પર કામનો બોજ વધતો નથી.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

Relationship Tipscouple goallifestylemorning habitsરિલેશનશીપ ટીપ્સ

