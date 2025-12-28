Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝRelationship

Relationship Tips: સોશિયલ મીડિયા લગ્ન પહેલા યુવક-યુવતીએ કરી લેવું જોઈએ આ કામ

Relationship Tips: સોશિયલ મીડિયા પર યુવક યુવતીઓ એક્ટિવ હોય જ છે. સોશિયલ મીડિયા ઘણીવાર વ્યક્તિના સંબંધ તુટવાનું કારણ પણ બની જાય છે. તેથી જ યુવક અને યુવતીએ તેના લગ્ન પહેલા સોશિયલ મીડિયા સંબંધિત કેટલાક જરૂરી કામ પુરા કરી લેવા જોઈએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Dec 28, 2025, 07:32 PM IST

Relationship Tips: ટેકનોલોજીના આ સમયમાં ઘણા સંબંધો અને લગ્ન સોશિયલ મીડિયાના કારણે તૂટે છે. સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ સામે આવ્યા પછી લગ્ન તૂટવા જેવી ઘટનાઓ પણ બને છે. ઘણા લોકો વચ્ચે વિવાદ થવાનું કે પછી સંબંધ તૂટવાનું કારણ સોશિયલ મીડિયાની જૂની પોસ્ટ, ચેટ વગેરે બની જાય છે. આવું થાય ત્યારે બે વ્યક્તિ વચ્ચે વિશ્વાસ પણ તૂટી જાય છે. 

રિલેશનશિપ એક્સપર્ટ અનુસાર ટેકનોલોજીના આ યુગમાં લગ્ન થાય તે પહેલા જ સોશિયલ મીડિયા સંબંધિત કેટલીક બાબતો બે વ્યક્તિએ એકબીજા સાથે સ્પષ્ટ કરી લેવી જોઈએ. સંબંધમાં વિશ્વાસ રહે તે માટે સાચી વાત કરવી ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ લગ્ન પહેલાં યુવક-યુવતીએ કયા જરૂરી કામ પતાવી લેવા જોઈએ. 

લગ્ન પહેલા આ કામ કરવા જરૂરી 

- સોશિયલ મીડિયા પર કરેલી રિલેશનશિપની, મિત્રની કે કોઈ સંવેદનશીલ પોસ્ટ વિશે પહેલાથી જ સ્પષ્ટતા કરી લો. સોશિયલ મીડિયા ને લઈને કંઈપણ વસ્તુ પાર્ટનરથી છુપાવી નહીં. બધી જ વાત પહેલાથી કરી દેવી જેથી આગળ જઈને કોઈ ગેરસમજ ન થાય. 

- સોશિયલ મીડિયા પર કરેલી દરેક પોસ્ટ ડીલીટ કરી દેવી કોઈ સમસ્યાનું સમાધાન નથી. સોશિયલ મીડિયા પરથી પોસ્ટ ડીલીટ કરવાનો અર્થ પણ ખોટો નીકળી શકે છે. તેથી સમજદારી પૂર્વક પોસ્ટ કરવી. સોશિયલ મીડિયાને પ્રાઇવેટ રાખો અને જરૂરી વાતની ચર્ચા પોતાના પાર્ટનર સાથે પહેલાથી જ કરી લો. 

- લગ્ન પહેલાં સોશિયલ મીડિયા, પોતાના પાસ્ટ વિશે પાર્ટનર સાથે ચર્ચા કરી લેવી. પરંતુ લગ્ન પછી જૂની વાતને લઈને મનમાં શંકા રાખવી નહીં.. જૂની વાત મનમાં રાખીને શંકા કરવાથી સંબંધ પર ભારે પડી જાય છે..

- જો પોતાના પાર્ટનરની કોઈ પોસ્ટ કે મેસેજ દેખાય તો ગુસ્સામાં તુરંત જ લગ્ન તોડવા જેવો નિર્ણય ન કરી લેવો. શાંત મનથી પોતાના પાર્ટનર સાથે વાત કરી સત્ય જાણી લેવું અને પછી નિર્ણય કરવો. 

- દરેક વ્યક્તિનો એક પાસ્ટ હોય છે લગ્ન પહેલાં તે વાતને સ્વીકાર કરતા શીખી લો. કારણ કે લગ્નનો સંબંધ સમજ અને સન્માનથી ચાલે છે કોઈપણ કંટ્રોલ કરીને લગ્ન ચાલતા નથી. તેથી પાસ્ટને ભુલીને આગળ વધવાની પહેલ કરવી જરૂરી છે. 

- લગ્ન પહેલા સોશિયલ મીડિયાની સાફ-સફાઈ કરતાં જરૂરી એ છે કે તમે તમારા પાર્ટનર સાથે પારદર્શિતા સાથે વાતચીત કરી લો જેથી સોશિયલ મીડિયાના કારણે સંબંધમાં ગેરસમજ ઊભી ન થાય.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

Relationship Tipscouple goalરિલેશનશીપ ટીપ્સ

