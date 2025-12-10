Prev
Relationship Tips: લગ્ન થતા પહેલા તુટી જાય તો દુ:ખ ભુલાવી આગળ વધવામાં મદદ કરશે આ 6 ટીપ્સ

Relationship Tips: ભારતીય મહિલા ક્રિકેટર સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશના લગ્ન તુટી ગયા છે અને બંને પોતાના જીવનમાં આગળ વધી રહ્યા છે. આવી ઘટના કોઈપણ કપલ સાથે બની શકે છે. કોઈપણ કારણસર જીવનમાં આવી સ્થિતિ સર્જાય તો તે તકલીફ ભુલી આગળ વધવામાં આ 6 વાતોને યાદ રાખવી. 
 

Dec 10, 2025

Relationship Tips: છેલ્લા કેટલાય દિવસોથી ભારતીય ક્રિકેટર સ્મૃતિ મંધાના અને મ્યુઝિક કમ્પોઝર પલાસ મુચ્છલના લગ્નની ચર્ચાઓ થઈ રહી છે. બંનેના લગ્નના વિવિધ પ્રસંગો પણ શરૂ થઈ ગયા હતા અને અચાનક જ એક દિવસ પહેલાં લગ્ન અટકી ગયા. જોકે થોડા દિવસ પહેલા જ સ્મૃતિએ સ્પષ્ટ કરી દીધું કે પલાશ સાથેના તેના સંબંધ પૂરા થઈ ગયા છે અને હવે લગ્ન પણ કેન્સલ થઈ ગયા છે. આ વાતથી બંનેના ચાહકો પણ દુઃખી થઈ ગયા છે. 

આવી સ્થિતિ કોઈપણ વ્યક્તિના જીવનમાં સર્જાઈ શકે છે. જ્યારે બે વ્યક્તિ રિલેશનશિપમાં હોય અને બ્રેકઅપ થાય તો પણ ખૂબ જ તકલીફ થાય છે તેવામાં લગ્નની તૈયારીઓ થઈ ગઈ હોય અને લગ્ન અગાઉ કોઈ પણ કારણસર સંબંધ તૂટી જાય તો ફક્ત બે વ્યક્તિને જ નહીં પરંતુ પરિવારના લોકોને પણ આઘાત લાગી જાય છે. બ્રેકઅપના દુઃખમાંથી બહાર આવવું પણ લોકો માટે મુશ્કેલ હોય છે તેવામાં લગ્ન અચાનક તૂટી જાય તો તે પરિસ્થિતિમાંથી બહાર કેવી રીતે આવવું તે તમને જણાવીએ. 

મનને શાંત કરો 

લગ્ન થવાના હોય અને અચાનક જ બધું કેન્સલ થઈ જાય તો તે પરિસ્થિતિ યુવક અને યુવતી માટે સૌથી મુશ્કેલ હોય છે. આ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિમાં પોતાની જાતને સંભાળો અને પડકારનો સામનો કરો. લગ્ન તૂટી જવાથી જિંદગી અટકી જતી નથી. આ વિચાર સાથે પોતાના ઈરાદાને મજબૂત કરો અને પોતાના પર વિશ્વાસ રાખી પોતાના કામ પર ફોકસ કરવા લાગો. લગ્ન તૂટે તો મન શાંત રહે તે જરૂરી છે. 

પોતાના ઈમોશન્સને એક્સેપ્ટ કરો 

લગ્ન અચાનક તૂટી જાય તો સૌથી પહેલા જરૂરી છે કે તમે તમારી લાગણી અને તમારા ઈમોશન્સને ઓળખી અને તેનો સ્વીકાર કરો. આ સમયે ઉદાસી, ગુસ્સો અને એકલતા સૌથી વધુ લાગે છે. અને તે સામાન્ય છે. પોતાનાથી એવી અપેક્ષા ન રાખો કે તુરંત જ નોર્મલ થઈ જાઓ. જો રડવું આવે તો રડી લેવું, લખવું ગમતું હોય તો લખી લેવું કે કોઈ વિશ્વાસુ વ્યક્તિ હોય તો તેની સાથે વાત કરી લેવી. લગ્ન તૂટવા જેવી ઘટના બને તો હીલિંગ પણ લઈ શકો છો. દુઃખમાંથી બહાર આવવા માટે કોઈની મદદ લેવી પડે તો અચકાવું નહી.

પોતાની જાતને સમય આપો 

કોઈપણ વ્યક્તિના કારણે જો સંબંધ તૂટી જાય તો તેનો મતલબ એ નથી કે તે દુઃખ જીવનભર સાથે રહેશે. લગ્ન તૂટવાનું દુઃખ થાય તો લોકોની સામે મજબૂત દેખાવાનો પ્રયત્ન ન કરો. તમને તકલીફ થઈ રહી છે તો તકલીફ વ્યક્ત પણ કરો. પોતાની જાતને સમયે આપો. જો તમે પોતાની જાતને સમય આપશો અને જે અનુભવી રહ્યા છો તેને વ્યક્ત કરવા લાગશો તો થોડા જ દિવસોમાં સ્થિતિ સુધરવા લાગશે. 

ખુલીને વાતચીત કરો 

લગ્ન તૂટવા જેવી પરિસ્થિતિમાં પરિવારના લોકો અને મિત્રો સૌથી મોટી તાકાત બની શકે છે. જે વ્યક્તિ પર તમને સૌથી વધુ વિશ્વાસ હોય તેની સાથે વાતો કરો અને પોતાનું મન હળવું કરો. પરિવાર સાથે સમય પસાર કરવાથી સ્ટ્રેસ ઓછો થઈ જાય છે. લગ્ન તૂટ્યા પછી એકલા રહેવાને બદલે હંમેશા કોઈની સાથે રહો. 

હેલ્થનું ધ્યાન રાખો 

લગ્ન તૂટે તો વ્યક્તિ મેન્ટલી ડિસ્ટર્બ થઈ જાય છે અને તેના કારણે હેલ્થ પણ બગડવા લાગે છે. ઘણા લોકો સરખી ઊંઘ કરતા નથી અને જમતા પણ નથી જેના કારણે તબિયત બગડે છે. આવી ભૂલ કરવી નહીં. મેડીટેશન જેવી એક્ટિવિટીસ કરી મનને શાંત કરો અને હેલ્ધી રૂટીન ફોલો કરો. 

પોતાની જાતને વ્યસ્ત રાખો 

લગ્ન તૂટી જય એનો મતલબ એ નથી કે જીવન અટકી ગયું. મનમાં પોઝિટિવિટી સાથે પોતાને જરૂરી કામમાં વ્યસ્ત કરી લો. જો તમે જોબ કરો છો તો ફરીથી જોઈન કરી લો. આ સિવાય તમે તમારા શોખ પૂરા કરવામાં સમય આપી શકો છો, પુસ્તક વાંચી શકો છો કે મ્યુઝિક સાંભળી શકો છો. જે પણ એક્ટિવિટી ગમતી હોય તે એક્ટિવિટી કરવા લાગો અને પોઝિટિવ રહો.

