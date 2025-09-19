Relationship Tips: પાર્ટનરની આ 3 આદતો રોમાંટિક નહીં ટોક્સિક છે, રિલેશનશીપના સૌથી મોટા રેડ ફ્લેગ
Relationship Tips: પ્રેમ અને કેરના નામે કેટલાક કપલ ટોક્સિક બિહેવિયરને જસ્ટિફાઈ કરે છે. જો આ 3 રેડ ફ્લેગને પ્રેમ સમજી લેવામાં આવે તો તે જીવનમાં મોટી સમસ્યા સર્જી શકે છે. તેથી પ્રેમ અને રેડ ફ્લેગ વચ્ચેનું અંતર જાણવું જરૂરી છે.
Relationship Tips: સંબંધોમાં ઉતાર ચડાવ આવતા જ રહે છે. પરંતુ રિલેશનશિપમાં થોડા સમયમાં વધુ નોર્મલ પણ થઈ જાય છે. ઘણી વખત એકબીજાની આદતોના કારણે પાર્ટનર ઈરીટેટ થઈ જતા હોય છે. જેના કારણે સમસ્યા થતી હોય છે. વ્યક્તિની કેટલીક આદતો કે તેનું વર્તન તેના પ્રેમના કારણે પણ હોય છે. પરંતુ પ્રેમ અને સંભાળ ના નામે કેટલાક કપલ ટોક્સિક બિહેવિયરને જસ્ટીફાઈ કરી લેતા હોય છે. પ્રેમ અને કેર ના નામ પર જો પાર્ટનર ટોક્સિક બિહેવિયર કરે તો તેને સહન કરવું નહીં.
પાર્ટનરના ટોક્સિક વર્તનને તેનો પ્રેમ ગણીને સ્વીકારી લેવામાં આવે છે પરંતુ પ્રેમના નામે ટોક્સિક વર્તન એક્સેપ્ટ કરવું ખોટું છે. તેનાથી ભવિષ્યમાં મોટી સમસ્યા થઈ શકે છે. તમે પણ તમારી આસપાસ એવા કપલ જોયા હશે જેના સંબંધોમાં તમને આવી ટોક્સિક પેટર્ન જોવા મળી શકે. તો ચાલો તમને પણ જણાવીએ કે સંબંધોમાં કેવું વર્તન રોમેન્ટિક નહીં પણ ટોક્સિક ગણાય છે.
જરૂર કરતાં વધારે પઝેસિવ નેચર
ઘણા કપલ એવું વિચારે છે કે તેમનો પાર્ટનર નાની નાની બાબતમાં જેલેસ થઈ જાય છે અને તેને લઈને પઝેસિવ છે એટલા માટે વિચિત્ર વર્તન કરે છે. જરૂર કરતાં વધારે પઝેસિવ નેચરને પ્રેમ સમજવાની ભૂલ કરવી નહીં. વધારે પડતો પઝેસિવ નેચર સંબંધોને ટોક્સિક બનાવે છે. રોમેન્ટિક સંબંધોમાં થોડી જેલેસી હોય તે સ્વાભાવિક છે પરંતુ તેના નામે જો પાર્ટનર તમારા પર વિશ્વાસ ન કરે અને તમને થોડી સ્પેસ પણ ન આપે તો સંબંધ લાંબો સમય ટકાવી રાખવો મુશ્કેલ છે.
કંટ્રોલિંગ બિહેવિયર
જો પાર્ટનર હદ કરતાં વધારે કંટ્રોલિંગ બિહેવિયર રાખે તો તે પ્રેમ નથી. પ્રેમના નામે કંટ્રોલ કરવાને જસ્ટીફાઈ કરી લેવામાં આવે છે. જો તમારો પાર્ટનર સતત તમારા પર નજર રાખે તો તે ટોક્સિક વર્તન હોય છે. આ સ્થિતિમાં પાર્ટનર પોતાની જાતને તમારા બસ ગણવા લાગે છે અને તમારી દરેક ગતિવિધિ પર નજર રાખવા લાગે છે.
સ્પેસ ન આપે
સંબંધોની શરૂઆતમાં બે વ્યક્તિ એકબીજાને જ દુનિયા સમજી લે છે અને એકબીજાની સાથે જ સમય પસાર કરવા માંગે છે પરંતુ જો તમારો પાર્ટનર તમને થોડી પણ સ્પેસ ન આપે અને તમારી જિંદગી તમારી રીતે જીવવા ન દે તો તે ટોક્સિક બિહેવિયર છે. શરૂઆતમાં તો સારું લાગે છે પરંતુ રિલેશનશિપ જેમ આગળ વધે છે તેમ પાર્ટનરના બંધન તકલીફ કરાવે છે.
આ સિવાય રિલેશનશિપમાં પોતાના પાર્ટનરનું ટોક્સિક વર્તન એટલા માટે સહન કરવામાં આવે છે કે લોકો તેને પ્રેમ સમજી લે છે. આપણે ત્યાં કહેવત છે કે જ્યાં પ્રેમ હોય ત્યાં જ લડાઈ થાય પરંતુ પ્રેમનું નામ આપીને કોઈના ટોક્સિક વર્તનને જસ્ટીફાય ન કરી શકાય. પતિ પત્ની વચ્ચે પણ ઝઘડા થતા જ હોય છે પરંતુ જો કોઈ એક પાર્ટનર બીજાને સતત અપશબ્દો કહે, તેના પર ગુસ્સો કરે, ફિઝિકલ અબ્યુઝ કરે તો તેને પ્રેમ સમજવાની ભૂલ કરવી નહીં. આવા સંબંધોને ટોક્સિક રિલેશનશિપ કહેવાય છે રોમેન્ટિક નહીં.
