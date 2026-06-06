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  • /Relationship Tips: છોકરામાં આ 5 ખૂબીઓ હોય તો યુવતી પહેલી મુલાકાતમાં જ ઈંમ્પ્રેસ થઈ જાય, પ્રપોઝ કરો તો જવાબ હા જ હોય

Relationship Tips: છોકરામાં આ 5 ખૂબીઓ હોય તો યુવતી પહેલી મુલાકાતમાં જ ઈંમ્પ્રેસ થઈ જાય, પ્રપોઝ કરો તો જવાબ હા જ હોય

Relationship Tips: આજે તમને યુવકોની એવી 5 ખુબીઓ વિશે જણાવીએ જેના પર યુવતીઓ ફીદા થઈ જાય છે. આજના જમાનાની યુવતીઓ પોતાના પાર્ટનરમાં કેટલીક ખાસ ખુબીઓ ઈચ્છતી હોય છે. આ ખૂબી જો કોઈ યુવકમાં હોય તો યુવતી તેની સાથે રિલેશનશીપ માટે ઝડપથી હા કહી દે છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 06, 2026, 11:31 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:31 AM IST
Relationship Tips: છોકરામાં આ 5 ખૂબીઓ હોય તો યુવતી પહેલી મુલાકાતમાં જ ઈંમ્પ્રેસ થઈ જાય, પ્રપોઝ કરો તો જવાબ હા જ હોય

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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