/Relationship Tips: તમારા પાર્ટનરને ક્યારેય ન જણાવો આ વાતો, બાકી નર્ક બની જશે લગ્ન જીવન

Things You Should Never Tell Your Partner: આજના સમયમાં લગ્ન જીવન પહેલા જેવું રહ્યું નથી. હવે સંબંધમાં માત્ર પ્રેમ નહીં, પરંતુ સમજદારી, ભરોસો અને યોગ્ય સમયે યોગ્ય વાત કહેવી પણ જરૂરી થઈ ગઈ છે. ઘણા લોકો માને છે કે પતિ-પત્ની વચ્ચે કોઈ રાઝ ન હોવા જોઈએ, પરંતુ રિલેશનશિપ એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે કેટલીક વાતો એવી હોય છે, જેને સમજી-વિચારી શેર કરવી જોઈએ. ઘણીવાર જરૂરથી વધુ ઈમાનદારી સંબંધમાં અંતર અને તણાવ વધારી શકે છે.
આ વાતનું હંમેશા રાખો ધ્યાન
રિલેશનશિપ પ્રમાણે દરેક નાની-મોટી ભાવના કે માનસિક અશાંતિ પાર્ટનરને જણાવવી હંમેશા યોગ્ય નિર્ણય હોતો નથી. ઘણીવાર ગુસ્સો, તણાવ કે અસ્થાયી ઇમોશનમાં કહેવામાં આવેલી વાતો લાંબા સમય સુધી સંબંધમાં કડવાશ પેદા કરી શકે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ દરેક સમયે પોતાની નિરાશા, ગુંચવણ કે સંબંધને લઈને અસુરક્ષા વ્યક્ત કરે છે તો સામેની વ્યક્તિના મનમાં પણ ડર અને અસહજતા વધી શકે છે.
નાણાકીય વાતોનું પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ
રિલેશનશિપ નિષ્ણાંતોનું માનવું છે કે કરિયરને લઈને અસમંજસ કે આર્થિક અસ્થિરતાની વાતો પણ સંભાળીને કરવું જોઈએ. નોકરી છોડવા, કરિયર બદલવા કે ભવિષ્યને લઈને સતત ચિંતા જાહેર કરવાથી સંબંધમાં તણાવ વધી શકે છે. કારણ કે લગ્ન જીવન માત્ર ભાવનાઓથી નહીં, પરંતુ જવાબદારીથી ચાલે છે. તેવામાં પાર્ટનર ઘણીવાર આર્થિક સુરક્ષાને લઈને પરેશાન થઈ શકે છે.
ખામીઓ વિશે સીધી વાત કરતા બચવું જોઈએ
આ સિવાય ઘણા લોકો સંબંધમાં ઈમાનદારી દેખાડવાના નામ પર પાર્ટનરની ખામીઓ સીધી-સીધી જણાવવા લાગે છે. જેમ કે ગુસ્સામાં વ્યવહાર, વધુ ફોનનો ઉપયોગ કરવો કે ભાવનાત્મક અંતરની ફરિયાદ. એક્સપર્ટ કહે છે કે જો વાત કહેવાની પદ્ધતિ ખોટી હોય, તો સામેની વ્યક્તિ તેને સલાહ નહીં પરંતુ હુમલો સમજે છે. આ કારણ છે કે ઘણા સંબંધમાં નાની વાત પણ મોટા ઝઘડાનું કારણ બની જાય છે.
આ વાતનું જરૂર રાખો ધ્યાન
એક્સપર્ટ તે પણ માને છે કે બીજા લોકો પ્રત્યે એટ્રેક્શન જેવી વાતો પણ સંબંધમાં વધુ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. ઘણા લોકો તેને ઈમાનદારી સમજી કહી દે છે, પરંતુ આવી વાતો પાર્ટનરના મનમાં અસુરક્ષા અને અવિશ્વાસ પેદા કરી શકે છે. લગ્ન જીવનમાં વિશ્વાસ સૌથી મહત્વનો માનવામાં આવે છે અને આવા કન્ફેશન તે ભરોસાને નબળો પાડી શકે છે.
એકલતાને દોષ આપવો
આજકાલ મેન્ટલ એકલતા પણ લગ્ન જીવનની મોટી સમસ્યા બની રહી છે. ઘણા લોકો સંબંધમાં રહેતા પણ ખુદને એકલા અનુભવે છે. પરંતુ એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે આ પ્રકારની ભાવનાઓને વ્યક્ત કરવાની રીત ખુબ મહત્વ રાખે છે. જો વાત યોગ્ય રીતે અને યોગ્ય માહોલમાં ન કહેવામાં આવે તો સામેની વ્યક્તિ ખુદને દોષિ અનુભવી શકે છે અને સંબંધમાં અંતર વધી શકે છે.
દરેક વાત તત્કાલ કહેતાં બચવું જોઈએ
રિલેશનશિપ એક્સપર્ટ અનુસાર દરેક વાત તત્કાલ બોલવામાં સમજદારી હોતી નથી. ઘણીવાર સંબંધ બચાવવા માટે શબ્દોને સંતુલિત કરવા જરૂરી હોય છે. લગ્ન માત્ર પ્રેમનો સંબંધ નહીં, પરંતુ ભરોસો અને ભાવનાત્મક સંતુલનની ભાગીદારી પણ છે. તેવામાં કઈ વાત ક્યારે અને કઈ રીતે કહેવામાં આવે, તે સમજવું ખુબ જરૂરી માનવામાં આવે છે.