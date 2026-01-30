Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝRelationship

Relationship Tips: સોશિયલ મીડિયા પર પરફેક્ટ દેખાતા કપલને જોઈ રિયલ લાઈફ કપલ વચ્ચે આ કારણે વધે તણાવ

Relationship Tips: આજના સમયમાં લોકો સોશિયલ મીડિયા પર એક્ટિવ રહેવા લાગ્યા છે. જેની અસર લોકોના અંગત જીવન પર પણ પડે છે. સોશિયલ મીડિયા પર પરફેક્ટ દેખાતા કપલનું જીવન જોઈ સામાન્ય લોકો પોતાના જીવન અને પાર્ટનરને બીજા કરતાં નબળા આંકવા લાગે છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 30, 2026, 01:37 PM IST

Trending Photos

Relationship Tips: સોશિયલ મીડિયા પર પરફેક્ટ દેખાતા કપલને જોઈ રિયલ લાઈફ કપલ વચ્ચે આ કારણે વધે તણાવ

Relationship Tips: આજના સમયમાં સોશિયલ મીડિયા દરેક વ્યક્તિના જીવનનો મહત્વ ભાગ બની ગયો છે. કેટલાક લોકો તો સવારે આંખ ખુલે એટલે સૌથી પહેલા મોબાઈલ જુએ છે. તો કેટલાક લોકોનો કલાકનો સમય instagram, facebook અને whatsapp પર પસાર થાય છે. આજના સમયમાં સ્થિતિ એવી છે કે જો ઇન્ટરનેટ બંધ થઈ જાય તો લોકોનું જીવન ચાલતું બંધ થઈ જાય.  સોશિયલ મીડિયાનો આ પ્રભાવ લોકોના સામાન્ય જીવનથી લઈને કપલ્સના રિલેશનશિપ પર પણ વધારે જોવા મળે છે. એમ કહેવું ખોટું નહીં હોય કે સોશિયલ મીડિયા પર પરફેક્ટ અને રોમેન્ટિક દેખાતા કપલને જોઈને કેટલાક રીયલ લાઈફ કપલના જીવનમાં તણાવ અને મુશ્કેલીઓ વધી જતી હોય છે. 

સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો શેર કરતાં કપલ એકબીજા સાથે ખુશ હોય છે, રોમેન્ટિક રિલ્સ બનાવે છે, એકબીજાને સરપ્રાઈઝ આપે છે, પરફેક્ટ ડેટ ના વિડીયો શેર થતા હોય છે. એકબીજા સાથે ફરવા જતી વખતે જે મસ્તી થાય છે તેના વિડીયો શેર થતા હોય છે. સોશિયલ મીડિયા પર જોવા મળતી કપલની આવી લાઈફ એકદમ પરફેક્ટ ફેરી ટેલ લાઈફ હોય છે. જેને જીવવાની ઈચ્છા દરેકના મનમાં હોય છે. પરંતુ સોશિયલ મીડિયા પર જે લાઈફ હોય છે તે રીલ્સ પૂરતી હોય છે તેમની રીયલ લાઈફ અલગ હોય છે. જે લોકો ફક્ત રીલ લાઈફ જોતા હોય તે સોશિયલ મીડિયાની ચમક ધમકની સરખામણી પોતાના જીવન અને જીવનસાથી સાથે કરવા લાગે છે. આ સ્થિતિ તણાવ ઉત્પન્ન કરનારી હોય છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

સોશિયલ મીડિયા પર એકબીજા સાથે પ્રેમથી રહેતા કપલની રીયલ જિંદગી પણ અલગ હોય છે. એ વાતને ન સમજતા લોકો રીયલ લાઇફમાં સંબંધોમાં સમસ્યા હોવાનું અનુભવ કરે છે અથવા તો પોતાના પાર્ટનરમાં કે પોતાનામાં કોઈ ખામી હોવાનો અનુભવ કરવા લાગે છે. અજાણતા જ લોકો પોતાની રીયલ લાઈફની સરખામણી સોશિયલ મીડિયાની ચમક ધમક સાથે કરવા લાગે છે 

સોશિયલ મીડિયાની રીયલ લાઈફ પર અસર 

પરફેક્ટ દેખાવાનું પ્રેશર 

સોશિયલ મીડિયા પર જે દેખાતું હોય છે તે બસ સારી બાબતો હોય છે.. સોશિયલ મીડિયા પર કપલ પોતાના લડાઈ, ઝઘડા, ગેરસમજ, મુશ્કેલ સમય શેર કરતા નથી. તેથી રીલ્સ જોનારા લોકોને લાગે છે કે તેમના જીવનમાં બધું પરફેક્ટ જ છે. જેના કારણે તેમના પર પણ પરફેક્ટ દેખાવાનું પ્રેશર વધી જાય છે. તે પોતાની લાઈફ પણ રિલ્સમાં દેખાતી હોય તેવી બનાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. 

તુલના અને નિરાશા 

સોશિયલ મીડિયા પર કપલના અલગ અલગ વિડીયો જોવા મળે છે વારંવાર જોવાથી આવા વીડિયોની સરખામણી રીયલ લાઇફના સંબંધો સાથે પણ થવા લાગે છે.. તેમાં પણ કોઈ એવી વસ્તુ જોવા મળે જે વ્યક્તિ પોતાના સંબંધમાં પણ ઇચ્છતી હોય તો તેને જોઈને વ્યક્તિને પોતાના સંબંધની ખામીઓ દેખાવા લાગે છે. જેમકે પતિ મને સરપ્રાઈઝ કેમ નથી આપતો, મને આટલી વાર ફરવા કેમ નથી લઈ જતો.. આવા પ્રશ્નો ધીરે ધીરે અસંતોષ અને નિરાશાની લાગણી ઉત્પન્ન કરે છે જે પતિ પત્નીના સંબંધ પર અસર કરવા લાગે છે. 

સંબંધમાં દેખાડો વધવો 

ઘણી વખત પોતે પણ પરફેક્ટ કપલ છે તેનો દેખાડો કરવા માટે અને ફોટો પોસ્ટ કરવા માટે કપલ એકબીજા સાથેના ખાસ સમયને માણવાને બદલે દેખાડવામાં સમય પસાર કરે છે. જેમકે કેમેરો ઓન હોય ત્યારે એકબીજા સાથે ખુશી ખુશી અને પ્રેમથી ફોટો ક્લિક કરવાના અને કેમેરો બંધ થાય એટલે એકબીજા સાથે ચૂપચાપ બેસી રહેવાનું. આ સ્થિતિ સંબંધોમાં વધતા દેખાડાની અસર હોઈ શકે છે જેના કારણે સંબંધ મજબૂત થવાને બદલે નબળો પડવા લાગે છે. 

વાતચીત ઓછી થવી 

સોશિયલ મીડિયા પર પરફેક્ટ દેખાતા કપલને જોઈને લોકો પોતાના જીવનની ખામીઓ પર અફસોસ કરતા હોય છે આ સ્થિતિમાં તેમની વચ્ચેની વાતચીત પણ ઓછી થઈ જાય છે. પતિ પત્ની મોટાભાગે સોશિયલ મીડિયા પર સમય પસાર કરે છે જેના કારણે સાથે બેઠા હોવા છતાં પણ તેઓ વાત કરવાનું ભૂલી જાય છે. 

શું છે સમાધાન ?

આ સ્થિતિમાં દરેક કપલ એ વાત સમજવી જરૂરી છે કે દરેકનું જીવન અલગ હોય છે તે રીતે જ તેના સંબંધો પણ અલગ હોય છે. સોશિયલ મીડિયા પર કપલની જે લાઈફ દેખાતી હોય છે તે એડિટેડ હોય છે. જરૂરી નથી કે કપલ જે દુનિયાને દેખાડે છે તે જ સાચું હોય છે અને રીયલ લાઇફમાં પણ તેમની વચ્ચે પ્રેમ છે જ. સોશિયલ મીડિયા પર દેખાતી કપલ લાઈવ ફિલ્ટર વાળી હોય છે. તેથી સોશિયલ મીડિયા પર દેખાતા કપલના સંબંધોની સરખામણી પોતાની સાથે ક્યારે કરવી નહીં.. સોશિયલ મીડિયા પર સમય પસાર કરવો ખોટો નથી પરંતુ તેને ધ્યાનમાં લઈને પોતાના સંબંધો યોગ્ય નથી તેઓ વિચારવું નહીં. પોતાના સંબંધમાં ઈમાનદારી, વિશ્વાસ અને પોતાના પણ વધે તેના પર ધ્યાન આપવું..

પરફેક્ટ સંબંધો સોશિયલ મીડિયાના વીડિયોમાં દેખાતા હશે પરંતુ રિયલ લાઇફમાં એકબીજાનો સાથ આપીને ઉતાર ચઢાવવામાં જીવન પસાર કરવાથી જ સંબંધ મજબૂત બને છે..

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Relationship Tipscouple lifecouple goalરિલેશનશીપ ટીપ્સસોશિયલ મીડિયા

Trending news