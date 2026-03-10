સ્માર્ટ-દેખાવડા છો..છતાં છોકરી ભાવ નથી આપતી? આ 5 વાતનું ધ્યાન રાખો, પહેલી મુલાકાતમાં પ્રેમમાં પડી જશે

Prev
Relationship Tips: ઘણીવાર છોકરાઓને એમ થતું હોય છે કે છોકરીઓ તેમને ભાવ કેમ નથી આપતી? તો તેની પાછળ એક નહીં પરંતુ અનેક કારણો હોય છે. આજે અમને તમને આ લેખમાં એ કારણો વિશે જણાવીશું. 

Written By  Viral Raval |Last Updated: Mar 10, 2026, 09:11 PM IST

આજકાલ તો છોકરાઓની એક નવી જ સમસ્યા છે કે છોકરીઓ તેમને શાં માટે પસંદ નથી કરતી? ભાવ નથી આપતી? હવેના સમયમાં તો છોકરાઓ પણ પોતાના લૂક્સ પ્રત્યે એટલા જ સજાગ રહે છે જેટલી છોકરીઓ હોય છે. પોતાને આકર્ષક બનાવવા માટે ખુબ મહેનત કરતા હોય છે. પરંતુ આટલું બધું કરવા છતાં પણ જ્યારે છોકરીઓ ભાવ ન આપે તો છોકરાઓ નિરાશ થઈ જાય છે. જ્યારે કોઈ સુંદર છોકરી દેખાવમાં સાવ સામાન્ય હોય તેવા છોકરા સાથે મેળ મિલાપ કરતી ત્યારે તો છોકરાઓને અવશ્ય એવું મનમાં ફીલ થાય છે કે આખરે તેનામાં એવું તે શું છે જે તેમનામાં નથી. જો તમને પણ એવું થતું હોય તો અમે તમને કેટલીક એવી વાતો જણાવીશું જે તમને આ મામલે મદદ કરી શકે છે. તમારી પર્સનાલિટી એવી જબરદસ્ત  બનાવી શકો જેના કારણે છોકરીઓ તમને પસંદ કરી શકે. તો ચાલો ખાસ જાણો. 

છોકરીઓને ગમે છે દાઢીવાળા છોકરા
દરેક છોકરીને દાઢીવાળા છોકરા ગમે એવું ન પણ હોય પરંતુ મોટાભાગે છોકરીઓને દાઢીવાળા છોકરા  ગમતા હોય છે. જો તમારે પણ દાઢી હો તો તે એક સારી વાત છે. પરંતુ તમારે એટલું ધ્યાન રાખવું કે દાઢી તમારી ટ્રીમ અને ક્લીન હોય. અનેકવાર છોકરીઓ નાની નાની વાત પર ધ્યાન આપતી હોય છે અને છોકરાને ના પાડી દે છે. 

વાત કરવાની રીત
અનેક છોકરાઓ છોકરીઓ સાથે તુ તુ કરીને વાત કરે છે. પરંતુ જો તમે કોઈ નવી છોકરી સાથે વાત કરતા હોવ તો અને તમને તેને તમે કહીને વાત કરો તો છોકરીઓને તે ખુબ સારું લાગે છે. આ સાથે જ તમે જો તેની સાથે તમારી દરેક નાની મોટી વાત શેર કરો, સમય આપો વગેરે ચીજો પણ છોકરીઓને ખુબ ગમે છે. પરંતુ જો તમે ટોકિંગ ફેઝમાં હોવ અને તુ કહો કે દરેક વાતે મજાક કરતા હોવ અને ચીજોને ગંભીરતાથી ન લેતા હોવ તો સ્પષ્ટ છે કે  છોકરી પછી તમને બહુ ભાવ આપશે નહીં. 

છોકરાઓના સ્કીન કેર ઉપર આપે છે ધ્યાન
આજકાલના છોકરા અને છોકરીઓ બંને સ્કીન કેરને ડેઈલી રૂટિનનો ભાગ બનાવી રહ્યા છે. આવામાં જો તમે તમારી સ્કિનનો ખ્યાલ નહીં રાખતા હોવ તો પણ છોકરી તમને નાપસંદ કરી શકે છે. સ્કીન કેરથી મળતી ચહેરાની ચમકને છોકરીઓ સારી રીતે ઓળખી લે છે.

વાળનું ધ્યાન રાખો
છોકરીઓની પહેલી નજર છોકરાઓના વાળ પર જાય છે. જો તમે પ્રયોગો કરવાના ચક્કરમાં તમારા વાળ ખરાબ કરશો કે કોઈ વિચિત્ર હેરસ્ટાઈલ કે કલર કરાવશો તો છોકરી તમને નાપસંદ કરી શકે છે. આમ તો છોકરો જો સારો હોય તો ટકલો હોય તો પણ છોકરીને ગમી જાય છે પરંતુ વાળ સાચવવા સારી વાત છે. તમારા વાળ સેટ રાખો, ફેસ કટ પ્રમાણે વાળ કપાવો અને હેર ટાઈપ પ્રમાણે વાળની દેખભાળ કરો. 

બોડી હાઈજીનનું ધ્યાન રાખો
અનેક છોકરા એવા હોય છે કે જે રોજ ન્હાતા નથી કે તેમના પગમાંથી વાસ આવતી હોય છે વગેરે. આ ઉપરાંત પુરુષો પોતાના કાન અને નાકના વાળ પણ કપાવતા નથી. જે છોકરીઓને ખુબ વિચિત્ર લાગે છે. આથી તમે શરીરની સાફ સફાઈનું બરાબર ધ્યાન રાખો. 

Disclaimer: પ્રિય વાંચક, અમારો આ લેખ વાંચવા બદલ તમારો આભાર. અમે તેને લખવા માટે સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. કઈ પણ અપનાવતા પહેલા એક્સપર્ટ  કે તમારા ડોક્ટરની સલાહ ચોક્કસપણે લો. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

 

