પરિણીત પુરુષોના પ્રેમમાં કેમ પડી જાય છે નાની ઉંમરની છોકરીઓ? જાણો 5 મોટા કારણ

Relationship With Married Man: આજ કાલ એવા ઘણા કેસ તમને જોવા મળશે કે નાની નાની ઉંમરની છોકરીઓ કે યુવતીઓ પરણેલા પુરુષોના પ્રેમમાં પડી જાય છે. ત્યારે એ જાણવું જરૂરી છે કે આખરે એવા તે કયા કારણ છે કે યુવાનીના ઉંમરે ડગ માંડતી છોકરીઓ પરિણીત પુરુષો પ્રત્યે આકર્ષાય છે?

પ્રેમ એક એવો અહેસાસ છે જે ગમે તે ઉંમરે, ગમે ત્યારે, ગમે ત્યાં, ગમે તેની સાથે થઈ શકે છે. તેમાં કોઈ નિયમો જોવા મળતા નથી. પરંતુ ક્યારેક એવું જોવા મળે છે કે યુવાનીમાં ડગ માંડતી છોકરીઓ મોટી ઉંમરના કે  પરિણીત પુરુષોના પ્રેમમાં પડી જાય છે. બોલીવુડમાં પણ એવા અનેક ઉદાહરણ તમને જોવા મળશે જેમ કે ધર્મેન્દ્ર-હેમા માલિની, સંગીતા બિજલાણી- મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન વગેરે. આવા સંબંધો ખુબ ચર્ચામાં તો રહે જ છે પરંતુ સાથે સાથે સમાજમાં અનેક સવાલ પણ ઊભા કરે છે. 

આ ફક્ત ભાવનાઓનો  ખેલ નથી પરંતુ તેની પાછળ અનેક મનોવૈજ્ઞાનિક, સામાજિક અને વ્યક્તિગત કારણો છૂપાયેલા હોય છે. આવા સંબંધો ફક્ત ભારતમાં જ નહીં પરંતુ દુનિયાના ખૂણે ખૂણે તમને જોવા મળશે. આખરે એવું તે શું હોય છે કે આવી યુવા છોકરીઓ આવા સંબંધોમાં ઢળી પડે છે. તો તેના કારણો સમજવાની કોશિશ કરીએ. 

1. અનુભવનો અભાવ અને રોમાન્સની શોધ
નાની ઉંમરની છોકરીઓ મોટાભાગે જીવનના અનુભવોને સંપૂર્ણ રીતે સમજી શકતી નથી. જ્યારે પરિણીત પુરુષો થોડા વધુ પરિપકવ અને અનુભવી હોય છે. તેમની આ જ પરિપકવતા છોકરીઓને સ્માર્ટ, મજબૂત અને રહસ્યમયી લાગે છે. આથી તેઓ જલદી તેમના પ્રત્યે આકર્ષાય છે. 

2. સિક્યુરિટી અને અટેન્શનનો મોહ
અનેક છોકરીઓ પોતાની કરિયર કે લાઈફમાં અત્યારના સમયમાં સ્ટેબલ મહેસૂસ કરતી નથી. પરિણીત પુરુષો પોતાના કરિયર અને જીવનમાં સ્ટેબલ હોય છે અને તે છોકરીઓને સેફ્ટી અને અટેન્શનનો અનુભવ કરાવે છે. આ જ લગાવ અનેકવાર તેમને રિલેશનશીપમાં ધકેલે છે. 

3. ભાવનાઓની કિંમત કરવી
પરિણીત પુરુષો પોતાના વર્ક અને પર્સનલ લાઈફના સ્ટ્રક્ચરને કારણે છોકરીઓની વાત ખુબ ધ્યાનથી સાંભળતા હોય છે. તેમની ભાવનાઓને મહત્વ આપે છે. અનેકવાર આ કોમ્બિનેશન એટલે કે રોમાન્સની સાથે અટેન્શન મળવું એ છોકરીઓને તેમના તરફ વળવા માટે મજબૂર કરે છે. 

4. રોમાંચ અને અનુભવની ઈચ્છા
કેટલીક છોકરીઓ માટે પરિણીત પુરુષો સાથે સંબંધ થ્રિલ અને રોમાંચ જેવો અનુભવ હોય છે. આ તેમના માટે લાઈફનો એકદમ રોમાંચક અનુભવ બની જાય છે. રોમાંચની ઈચ્છા અનેકવાર તેમને ચેતવણીઓ અવગણવા પર મજબૂર કરે છે. 

5. સોશિયલ મીડિયાની અસર
આજની જનરેશન સોશિયલ મીડિયા પર ખુબ એક્ટિવ છે. છોકરીઓ મોટાભાગે આવા પુરુષોને સોશિયલ મીડિયા પર સફળ, કોન્ફિડેન્ટ અને એટ્રેક્ટિવ ગણી લે છે. મિત્રો અને સર્કલનું દબાણ પણ આ ટ્રન્ડને વધારે છે. અનેકવાર 'થોડું એક્સપ્લોર કરી લઈએ' એવી સોચ તેમને આ રસ્તે આગળ લઈ જાય છે. 

શું કહે છે એક્સપર્ટ
સાઈકોલોજિસ્ટના જણાવ્યાં મુજબ આ બધુ ઈમોશનલ અને માનસિક રીતે અસ્થિરતાનું પરિણામ  હોઈ શકે છે. નાની ઉંમરમાં પોતાની ભાવનાઓને સમજવી અને યોગ્ય નિર્ણય લેવો ખુબ જરૂરી છે. 

કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ
કોઈ પણ સંબંધમાં ડગ માંડતા પહેલા વ્યક્તિના ફેમિલી અને સોશિયલ બેકગ્રાઉન્ડને સમજી લેવું જોઈએ. પોતાની ઈમોશનલ હેલ્થ અને આત્મસન્માનને પ્રાયોરિટી આપો. ફ્રેન્ડ્સ કે એક્સપર્ટની સલાહ લેવાથી ખચકાવવું નહીં. સોશિયલ મીડિયા અને ઈમોશનલ દબાણમાં ઉતાવળો નિર્ણય લેતા બચવું. પોતાની લિમિટ અને પર્સનલ મર્યાદાઓ ક્લિયર રાખવી. 

પરિણીત પુરુષોના પ્રેમમાં પડવું એ શરૂ શરૂમાં તો રોમેન્ટિક અને એક્સાઈટિંગ લાગી શકે છે. પરંતુ લાંબા સમયે તે ઈમોશનલ સ્ટ્રેસ અને સોશિયલ કોમ્પ્લિકેશનનું કારણ બની શકે છે. આથી સમજદારી, આત્મસન્માન અને ભાવનાત્મક બેલેન્સ જાળવવું ખુબ જરૂરી છે. 

Disclaimer: પ્રિય વાંચક, અમારો આ લેખ વાંચવા બદલ તમારો આભાર. અમે તેને લખવા માટે સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

