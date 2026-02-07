Rose Day 2026: રિસાયેલી ગર્લફ્રેન્ડને મનાવવા રોઝ ડે પર કરો આ કામ, વેલેન્ટાઈન વીક બની જશે યાદગાર
Rose Day 2026: ફેબ્રુઆરી મહિનામાં વેલેન્ટાઈન વીક ઉજવવામાં આવે છે. પ્રેમી પંખીડા માટે આ અઠવાડિયું ખાસ હોય છે. વેલેન્ટાઈન વીકની શરુઆત 7 ફેબ્રુઆરી અને રોઝ ડેથી થાય છે. જો તાજેતરમાં કોઈ કપલ વચ્ચે ઝઘડો થયો હોય અને છોકરી રિસાઈ ગઈ હોય તો તેને મનાવવા માટે રોઝ પર શું કરી શકાય ચાલો જાણીએ.
Rose Day 2026: વેલેન્ટાઈન વીકની શરુઆત રોઝ ડે થી થાય છે. ઘણા લોકોના મનમાં પ્રશ્ન હોય છે કે રોઝ ડે ઉજવવાની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ અને તેની પાછળ કારણ શું છે ? તો તમને જણાવીએ દઈએ કે રોઝ ડેની ઉજવણી કોઈ પરંપરાના કારણે નથી થતી. કેટલાક રિપોર્ટ અનુસાર વિક્ટોરિયન સમયમાં લોકો પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરવા ગુલાબ આપતા તેવો ઉલ્લેખ મળે છે. ત્યાંથી રોઝ ડે શરુ થયો હોવાની માન્યતા છે. વેલેન્ટાઈન ડેના દિવસોમાં લોકો પોતાના પ્રેમને વ્યક્ત કરતા હોય છે. અને પ્રેમ વ્યક્ત કરવા માટે ગુલાબથી ઉત્તમ બીજું શું હોય શકે. ગુલાબ સુંદરતા અને પ્રેમનું પ્રતીક છે. તેથી લોકો એકબીજાને ગુલાબ આપી પોતાની લાગણી વ્યક્ત કરે છે. તેથી વેલેન્ટાઈન વીકના પહેલા દિવસે રોઝ ડે ઉજવવાનું શરૂ થયું જેનું અનુકરણ વર્ષોથી થતું આવે છે.
જેમ હવે વરસાદ કોઈપણ સમયે આવી જાય છે તે રીતે ગર્લફ્રેન્ડ-બોયફ્રેન્ડ વચ્ચે ઝઘડો પણ કોઈપણ વાત પર અને કોઈપણ સમયે થઈ જાય છે. વેલેન્ટાઈન વીક શરુ થઈ ગયું છે અને આ સમય એકબીજા સાથે પ્રેમથી રહેવાનો હોય છે. તેવામાં જો કોઈ કપલ વચ્ચે તાજેતરમાં લડાઈ થઈ હોય તો રોઝ ડે પર તે ઝઘડો પુરો કરવાનો બેસ્ટ મોકો છે. સામાન્ય રીતે ઝઘડો થાય એટલે ગર્લફ્રેન્ડ ઝડપથી રિસાઈ જતી હોય છે. રોઝ ડે પર જો રિસાયેલી ગર્લફ્રેન્ડને મનાવવી હોય તો શું કરી શકાય ચાલો તેના આઈડિયા પર નજર કરીએ.
રોઝ ડે પર રિસાયેલી ગર્લફ્રેન્ડને કેવી રીતે મનાવવી ?
ગર્લફ્રેન્ડ રિસાઈ ગઈ હોય તો તેને મનાવવી મુશ્કેલ કામ નથી. ઘણીવાર તો યુવતીઓ એટલા માટે રિસાઈ જતી હોય છે કે તેનો પાર્ટનર તેને મનાવવા માટે એક્સ્ટ્રા એફર્ટ કરે. આ જોઈને તેને આનંદ થતો હોય છે. તો ચાલો જાણીએ રોઝ ડે પર શું કરીને ગર્લફ્રેન્ડને ખુશ કરી મનાવી શકાય.
રોઝ બુકે આપી પ્રેમ વ્યક્ત કરો
ગર્લફ્રેન્ડને મનાવવા માટે યુનિક સ્ટાઈલમાં રોઝ બુકે તૈયાર કરાવી તેને ખાસ મેસેજ સાથે બુકે આપો. યુવતીઓને આવો રોમાન્ટિક અંદાજ ગમે છે. યુવતીને સરપ્રાઈઝ મળે તે રીતે અચાનક તેના સુધી બુકે પહોંચાડો. અથવા તો તેના માટે કોઈ ખાસ જગ્યાએ ડેટ પ્લાન કરી તેને ત્યાં બોલાવી સરપ્રાઈઝ આપો.
સોરી કહી દો
જો ઝઘડાનું કારણ મોટું હોય અને ગર્લફ્રેન્ડ તમારી કોઈ ભુલના કારણે રિસાઈ હોય તો ગર્લફ્રેન્ડને મળી પોતાની વાત સમજાવો અને સાથે જ પોતાની ભુલ માટે સોરી કહી દો. સામાન્ય રીતે સોરી કહેવું યુવકો ટાળતા હોય છે પરંતુ જેને પ્રેમ કરતા હોય તેની સામે પોતાની ભુલ પર સોરી કહેવામાં કંઈ જ ખોટું નથી.
સાથે સમય પસાર કરો
યુવતીઓના રિસાઈ જવાનું કારણ સમયનો અભાવ પણ હોય છે. જો પાર્ટનર કામમાં બીઝી રહે અને તેને સમય ન આપે તો તે વાત તેનાથી સહન થતી નથી. જો ઝઘડાનું કારણ સમયનો અભાવ હોય તો પછી પાર્ટનર માટે ખાસ ડેટ પ્લાન કરો અને થોડા કલાકો બસ તેની સાથે પસાર કરો. ગર્લફ્રેન્ડ મુવી જોવાની શોખીન હોય તો તેને મુવી જોવા લઈ જાવ, ફુડ લવર હોય તો ડિનર ડેટ પર લઈ જાવ, લોંગ ડ્રાઈવ પ્લાન કરો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
