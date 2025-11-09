પતિ-પત્નીના ઝઘડા પાછળ છુપાયેલું છે સાયન્સ, જાણો શા માટે બંને વચ્ચે થાય છે ઝઘડા ?
Relationship Tips: પતિ-પત્ની વચ્ચે થતા લડાઈ-ઝઘડાનું કારણ શું હોય છે આજે તમને જણાવીએ. આ અંગે થયેલી એક રિસર્ચ પરથી સામે આવ્યું છે કે ઝઘડાનું કારણ કપલના મનમાં છુપાયેલું હોય છે.
Relationship Tips: પતિ, પત્ની હોય કે ગર્લફ્રેન્ડ અને બોયફ્રેન્ડ હોય તેમને વચ્ચે ઝઘડા થતા જ હોય છે. પ્રેમને લઈને વિજ્ઞાનમાં અલગ વ્યાખ્યા આપવામાં આવી છે. પ્રેમની વાત આવે તો એવું કહેવાય છે કે આ સ્થિતિ એવી હોય છે જેમાં 2 વ્યક્તિ એકબીજાના થઈ જાય છે અને બે શરીર એક જાન બની જાય છે. એટલે કે પ્રેમ કરતા હોય તે 2 વ્યક્તિએ પોતાનો અહમ વિસર્જિત કરી પાર્ટનરને સમર્પિત થવું પડે છે. પરંતુ વિજ્ઞાન આ સ્થિતિને નથી માનતું
વિજ્ઞાન અનુસાર પતિ અને પત્ની એક નહીં બે અલગ આઈડેંટિટિ હોય છે એટલે કે 2 શરીર અને એક જાન નહીં 2 શરીર અને 2 જાન. બંનેના વિચાર અલગ હોય છે. ક્યારેય આ વિચાર પાર્ટનરના વિચાર સાથે મેળ ખાય છે તો ક્યારેય પાર્ટનરના વિચાર સાથે મેળ નથી ખાતા. એટલે જ પતિ પત્ની વચ્ચે ક્યારેય મધ જેવો મીઠો માહોલ હોય છે તો ક્યારેક તેઓ એકબીજાને લીમડા જેવા કટુ વેણ કહે છે. તેના કેટલાક વૈજ્ઞાનિક કારણો પણ છે.
એક રિચર્ચમાં ખુલાસો થયો છે કે મહિલાઓ અને પુરુષોના મગજમાં 90 ટકા જીન એક જેવા હોય છે પરંતુ અલગ અલગ પ્રકારના પણ હજારો જીન હોય છે પુરુષના 610 અને મહિલાઓના 316 જીન વધારે સક્રિય હોય છે. જે એકબીજાથી અલગ હોય છે. જેના કારણે પતિ-પત્નીના વિચાર અને વ્યવહારમાં અંતર હોય છે. વૈજ્ઞાનિકોનું માનવું છે કે જીનના વ્યવહારમાં અંતર હોય છે તેની અસર મગજના કાર્યો પર પડે છે. જો કે સ્ટડી પછી એ પણ ખુલાસો થયો છે કે આ અંતર ફક્ત મનુષ્યમાં નહીં પ્રાણીઓમાં પણ હોય છે. એટલે પ્રાણીઓમાં પણ નર અને માદાના જીનમાં આ પેટર્ન હોય છે. એટલે કે નર અને માદાના જીનમાં જે અંદર હોય છે તે મતભેદનું મૂળ કારણ હોય છે.
પતિ અને પત્ની હોય કે પ્રેમી અને પ્રેમિકા તેમની વચ્ચે જે મતભેદ થાય છે તેનું મૂળ કારણ તેમના જીનમાં રહેલું અંતર હોય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
