How To Control Overthinking: દરેક વાતમાં વધારે પડતું વિચારો છો ? આ 5 સ્ટેપ ફોલો કરી કંટ્રોલ કરો નેગેટિવ ઓવરથિકિંગને
How To Control Overthinking: જો તમે પણ દરેક વાતમાં નેગેટિવ વિચારો છો અને વધારે પડતું વિચારો છો ? તો આ જાણકારી તમને ઉપયોગી સાબિત થશે. મનમાં આવતા વધારે પડતા વિચારોને રોકવામાં આ 5 સ્ટેપ્સ તમને મદદ કરશે.
How To Control Overthinking: આપણા શરીરમાં આપણું મગજ એવું અંગ છે જે ક્યારેય અટકતું નથી સતત ચાલતું રહે છે. આપણે જ્યારે ઊંઘ કરીએ છીએ ત્યારે આપણું શરીર તો આરામ કરે છે પરંતુ ઊંઘ કરતા હોય ત્યારે પણ આપણું મગજ સતત ચાલે છે. આપણા મગજનો અને વિચારોનો જો યોગ્ય ઉપયોગ થાય તો તે અશક્યને પણ શક્ય બનાવે છે. પરંતુ જ્યારે આપણું મગજ નેગેટિવ અને વધારે પડતું વિચારવા લાગે ત્યારે આપણું મગજ જ આપણું દુશ્મન બની જાય છે. આજના સમયમાં અનેક લોકો એવા હશે જેઓ ઓવર થિંકિંગની સમસ્યાથી પીડિત હશે. આ સમસ્યા એવી હોય છે જેના વિશે લોકો ખુલીને વાત પણ કરતા નથી. ઓવર થિંકિંગની સમસ્યામાંથી બહાર આવવું હોય તો આ 5 સ્ટેપ તમને મદદ કરી શકે છે.
ઓવર થિંકિંગ એટલે શું ?
સૌથી પહેલા એ સમજો કે ઓવરથિંકિંગ એટલે શું ? ઓવરથિંકિંગ એવી સમસ્યા છે જે વ્યક્તિની માનસિક હાલતને ખરાબ કરી નાખે છે. જે વ્યક્તિને ઓવરથિકિંગની સમસ્યા હોય તે નાની નાની વાતમાં પણ વધારે પડતું વિચારે છે, ભૂતકાળમાં થયેલી ભૂલો પર પસ્તાવો કરે રાખે છે, નાનકડી સમસ્યામાં પણ વધારે પડતું વિચારીને ચિંતા કરે છે. જે પણ વિચારો આવે તેમાંથી મોટાભાગના વિચાર નેગેટિવ હોય છે. આ સ્થિતિને ઓવર થિકિંગની સમસ્યા કહેવાય છે. ઓવરથિંકિંગમાં વ્યક્તિનો આત્મવિશ્વાસ પણ નબળો પડી જાય છે અને ધીરે ધીરે ઊંઘ પર પણ અસર પડવા લાગે છે. ઓવરથિંકિંગને અટકાવવું હોય અને ઝડપથી નોર્મલ થવું હોય તો આ 5 સ્ટેપ તમને મદદ કરી શકે છે.
દિવસમાં એક કામ પોતાને ગમે એવું કરો
સૌથી પહેલા તો વિચાર વાયુને અટકાવવા માટે એક નિયમ બનાવી લો કે આખા દિવસમાં કોઈ એક કામ તમે એવું કરશો જેમાં તમને આનંદ આવતો હોય. ભલે તે કામ કોઈપણ હોય. ફક્ત દસ મિનિટ માટે કરો તો પણ પોતાના દિલની ઈચ્છા પૂરી થાય અને દિલથી ખુશી થાય તે કામ દિવસમાં એક વખત તો કરવું જ. તમે તમારી મરજીનું એક કામ કરી લેશો તો તેનાથી કોઈને કંઈ જ ફરક નહીં પડે. આ વાત જ્યારે તમને સમજાશે તો ઓવર થિંકિંગ અટકવા લાગશે.
બીજા સાથે સરખામણી ન કરો
વધારે વિચારોમાં નેગેટિવિટી આવી થઈ જાય તેનું સૌથી મોટું કારણ હોય છે કે જે વ્યક્તિનો આત્મવિશ્વાસ નબળો હોય તે પોતાની જાતને બીજા સાથે કમ્પેર કરવા લાગે છે. એક વાત હંમેશા ધ્યાનમાં રાખો કે દરેક વ્યક્તિ અલગ હોય છે બીજા સાથે પોતાની સરખામણી કરવાની જરૂર નથી. ખાસ કરીને સોશિયલ મીડિયા પર બીજાની લાઈફ જોઈને પોતાની જાતને કમ ન આપો.. તેના બદલે તમે જીવનમાં જે પ્રગતિ કરી છે તેના પર ધ્યાન આપો અને વધારે મહેનત કરો.
સ્ક્રિન ટાઈમ ઘટાડો
જો તમને ઓવરથિંકિંગની સમસ્યા હોય તો સ્ક્રીન ટાઈમ ઘટાડો એટલે કે સોશિયલ મીડિયા પર તમે જે સમય પસાર કરો છો તેને ઓછો કરી નાખો. સોશિયલ મીડિયા પર સફળ લોકોને જોઈને નેગેટિવ વિચારો વધી જાય છે. તેથી સ્ક્રિન ટાઈમ લિમિટમાં રાખો.
પાસ્ટને ભૂલી વર્તમાનમાં જીવો
ઓવર થીંકીંગ અને નેગેટિવિટીનું સૌથી મોટું કારણ એ હોય છે કે વ્યક્તિ પાસ્ટમાં થયેલી ભૂલોને ભૂલતા નથી અને વર્તમાનમાં પણ તેના અફસોસમાં જીવે છે. અફસોસ કરવાથી ભૂતકાળમાં જે થયું તે બદલી જવાનું નથી. તેનાથી વર્તમાન સમય પણ બગડશે. તેથી ભૂતકાળમાં થયેલી ભૂલ પર પસ્તાવો કરવાનો છોડી વર્તમાન પર ધ્યાન આપો.
થોડો સમય કુદરત સાથે પસાર કરો
વ્યક્તિ જ્યારે એક ને એક માહોલ અને વાતાવરણમાં રહે છે ત્યારે તેના મનમાંથી વિચારો દૂર થતા નથી. તમારા વિના કોઈપણ કામ અટકી જવાનું નથી.. તેથી દિવસની શરૂઆતમાં કે પછી સાંજના સમયે 15-20 મિનિટનો સમય કાઢો અને ગાર્ડન કે ખુલ્લી જગ્યામાં વોક કરવા માટે જતા રહો. થોડો સમય પ્રકૃતિ વચ્ચે પસાર કરો અને મગજને શાંત રાખવાનો પ્રયત્ન કરો. શરૂઆતમાં મગજમાં આવતા વિચારો બંધ નહીં થાય પરંતુ ધીરે ધીરે મગજ શાંત થવા લાગશે.. તેના માટે રોજ આ કામ કરતા રહો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
