/Self Love: બીજા પાસેથી પ્રેમની અપેક્ષા રાખવાનું છોડો, 4 ટીપ્સ ફોલો કરી પોતાની જાતને પ્રેમ કરવાનું શરુ કરો

Self Love Importance in Life: કોઈ તમને પ્રેમ કરે તેના પહેલા એ જરૂરી હોય છે કે તમે તમારી જાતને પ્રેમ કરો. કોઈ મને પ્રેમ કરે તેવી અપેક્ષા રાખતાં પહેલા પોતાની જાતને પ્રેમ કરતાં શીખવું જોઈએ. સેલ્ફ લવનું મહત્વ શું છે અને સેલ્ફ લવ તમારી લાઈફ કેવી રીતે બદલી શકે ચાલો જાણીએ.
Self Love Importance in Life: આજના સમયમાં યુવક-યુવતી નાની ઉંમરમાં ડિપ્રેશન, સ્ટ્રેસ, નિરાશા જેવા અનુભવ કરવા લાગે છે. જાણે તેમણે 25-30 વર્ષની ઉંમરમાં જીવનમાં મોટા મોટા સંઘર્ષનો સામનો કરી લીધો હોય. આવું થવાનું મુખ્ય કારણ હોય છે કે યુવક-યુવતી પોતાના કરતાં બીજાને ખુશ કરવા પાછળ વધારે સમય આપે છે. બીજા પાસેથી પ્રેમની અપેક્ષા, બીજા તરફથી વેલીડેશન મળે તેવી ઈચ્છા, બીજાની નજરમાં બેસ્ટ બનવા માટે પોતાની ઈચ્છા મારી અને બદલાવ કરવા લાગે છે. આ ફેરફારના કારણે વ્યક્તિની અંદરની પોતાની પોઝિટિવીટી ખતમ થઈ જાય છે અને પછી નિરાશા વધે છે.
બીજા પાસેથી પ્રેમની અપેક્ષા, પોતાના અસ્તિત્વની માન્યતા મેળવવાની રાહ જોવાને બદલે વ્યક્તિએ પોતાના માટે જીવન જીવવાનું શરુ કરવું જોઈએ. પોતાની જાતને પ્રેમ કરો, જેટલા કામ તમે બીજાને ખુશ કરવા માટે કરો છો એટલા કામ પોતાની ખુશી માટે પણ કરો. સેલ્ફ લવ એટલે કે પોતાની જાતને પ્રેમ કરવો એટલું મુશ્કેલ કામ પણ નથી. બીજા તમને ત્યારે પ્રેમ કરશે જ્યારે તમે પોતાની જાતને પ્રેમ કરશો, પોતાની જાતને મહત્વ આપશો. એટલા માટે જ જીવનમાં સેલ્ફ લવ સૌથી વધારે જરૂરી છે. જો તમે તમારી જાતને પ્રેમ ન કરો, પોતાની ઈચ્છા, પોતાની ખુશીને મહત્વ ન આપો તો બીજા પણ તમને ટેકન ફોર ગ્રાંટેડ માનશે. વર્ષોથી પોતાના સિવાય બીજાને જ મહત્વ આપ્યું હોય તો પછી એ વાતને લઈને પણ પ્રશ્ન હોય છે કે સેલ્ફ લવની શરુઆત કેવી રીતે કરવી ? તો ચાલો આ કામ સરળ કરીએ અને સમજીએ કે કઈ રીતે પોતાના માટે જીવન જીવવાની શરુઆત કરી શકાય.
સેલ્ફ લવની શરુઆત કેવી રીતે કરવી ?
પોતાની પસંદ નાપસંદને મહત્વ આપો
સૌથી પહેલા તો પોતાની પસંદ અને નાપસંદને મહત્વ આપો. ઘરમાં રસોઈ કરવાની વાત હોય કે નવા કપડા પહેરી બહાર જવાની વાત હોય. તેમાં બીજાને શું ભાવશે, બીજાને તમે કેવા લાગશો એ વિચારવાને બદલે તમને શું ગમે છે એ કામ કરો. ઘરમાં પરિવારની પસંદનું ભોજન બનાવો એમાં પોતાને ગમતી વસ્તુ પણ બનાવો. જે હોય તે ચલાવી લેવાનું છોડી દો. કોઈના માટે તૈયાર થવાને બદલે પોતાના સારું ફીલ થાય તે માટે રેડી થવાનું શરુ કરો.
સરખામણી ન કરો
કોઈ વ્યક્તિ સફળ, સુંદર કે સમજદાર છે તેના માપદંડ દરેક વ્યક્તિના અલગ અલગ હોય છે. બીજા વ્યક્તિને પોતાના કરતાં સફળ, સુંદર અને સમજદાર ગણી પોતાના પ્રત્યે હિન ભાવ ન રાખો. બની શકે કે તે વ્યક્તિ તમને જોઈને આવું જ વિચારતી હોય. તેથી પોતાની સરખામણી બીજા સાથે ક્યારેય ન કરો. જો કોઈ સરખામણી કરે તો પણ તેને ધ્યાનમાં ન લો અથવા તેને પણ અટકાવો.
પોતાના ગુણને ઓળખો
બીજા સાથે સરખામણી કરવાનું બંધ કરવાનું અને પોતાના મનમાંથી લઘુતાગ્રંથી કાઢવાનો સરળ રસ્તો છે કે પોતાના ગુણને ઓળખો. દરેક વ્યક્તિમાં ખાસ ગુણ હોય છે. પોતાની ખુબી, પોતાના ગુણને ઓળખો અને તેને મહત્વ આપો. તમારા ગુણ અને તમારી ખૂબી જ તમને બીજા કરતાં ખાસ અને અલગ બનાવે છે.
આ પણ વાંચો: સાસુ ત્રાસનું પડીકું હોય તો વહુએ કરવા આ 5 કામ
દરેક વાતનો દોષ પોતાને ન આપો
મોટાભાગે મહિલાઓ કોઈપણ સમસ્યા સર્જાય તો તેનો દોષ પોતાના માટે જાતે જ લઈ લેતી હોય છે. ઘર, પરિવારમાં કોઈ સમસ્યા સર્જાય તો દરેક વાત માટે પોતાની જાતને જવાબદાર ન ગણો. પોતાનાથી પણ જો ક્યારેય ભુલ થાય તો પોતાને માફ કરવાનું શરુ કરો. દરેક વ્યક્તિથી ભુલ થાય જ છે. તેથી થયેલી ભુલને ભુલી જાવ અને દરેક વાતનો દોષ પોતાના પર લેવાનું બંધ કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)