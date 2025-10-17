શિવ પુરાણ અનુસાર પત્નીએ હંમેશા પત્નીની જમણી તરફ કેમ ન સૂવું જોઈએ? જાણો લગ્ન જીવનનું રહસ્ય
Husband Wife Sleeping Direction: શિવ પુરાણ શાસ્ત્રમાં પતિ-પત્નીની સૂવાની સાચી દિશા વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે. પતિની સાથે ખોટી દિશામાં સૂવાથી સંબંધમાં અસ્થિરતા અને તણાવની સ્થિતિ બને છે.
Shiv Puran: હિંદુ ધર્મમાં 18 મહાપુરાણોમાંથી એક શિવ પુરાણ પણ છે, જેમાં ભગવાન શિવ અને માતા પાર્વતીનો મહિમા, લીલાઓ અને અવતારોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. શિવ પુરાણમાં લગ્ન જીવનના જોડાયેલા રહસ્યો વિશે પણ જણાવવામાં આવ્યું છે.
હિંદુ શાસ્ત્ર અનુસાર પતિ-પત્નીનો સંબંધ પવિત્ર હોવાની સાથે સમર્પણનું પણ પ્રતીક હોય છે. આપણા શાસ્ત્ર જણાવે છે કે પતિ-પત્નીની સૂવાની રીત તેના સંબંધ અને ભાગ્યને પ્રભાવિત કરે છે. શિવ પુરાણ અનુસાર પત્નીએ હંમેશા પતિની ડાબી તરફ સૂવુ જોઈએ.
શાસ્ત્રો અનુસાર પતિ-પત્ની માટે સૂવાની યોગ્ય સ્થિતિ કઈ છે?
શાસ્ત્રો અનુસાર, પતિએ હંમેશા જમણી બાજુ અને પત્નીએ ડાબી બાજુ સૂવું જોઈએ. આ સ્થિતિ શાશ્વત શિવ-શક્તિ સંતુલનને પ્રતિબિંબિત કરે છે. ધાર્મિક ગ્રંથોમાં પણ દેવી પાર્વતીને ભગવાન શિવની ડાબી બાજુ બેઠેલી દર્શાવવામાં આવી છે, જે પુરુષ (સૂર્ય નાડી) અને સ્ત્રી (ચંદ્ર નાડી) શક્તિઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
આ નિયમનું પાલન ન કરવાથી નીચે મુજબ થઈ શકે છે:
પતિ અને પત્નીની ઉર્જા અસંતુલિત થઈ શકે છે.
સંબંધોમાં ગેરસમજણો
પતિ-પત્નીના સંબંધોમાં સુમેળ અને સમૃદ્ધિનો અભાવ
શિવ અને પાર્વતીના દૈવી આશીર્વાદથી વંચિત રહેવું
જો આ નિયમનું યોગ્ય રીતે પાલન કરવામાં આવે તો, પતિ અને પત્ની વચ્ચેનો સંબંધ મજબૂત બનશે, પ્રેમ અને વિશ્વાસ વધશે, અને ઘર શાંતિ અને સકારાત્મકતા, સમૃદ્ધિ અને વિપુલતાથી ભરાઈ જશે, અને શિવ અને પાર્વતીના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થશે.
સનાતન ધર્મમાં નાની-નાની આદતોની પાછળ ઊંડા આધ્યાત્મિક અર્થનું રહસ્ય છુપાયેલું હોય છે. શાસ્ત્ર અનુસાર સાચી મુદ્દામાં સૂવુ માત્ર આદત નથી, પરંતુ તે તમારા સંબંધને સંતુલન કરવાનું એક માધ્યમ પણ છે.
