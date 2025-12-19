Prev
Relationship Tips: લફરાંબાજ જીવનસાથીના આવા હોય લક્ષણ, મિનિટોમાં જાણી જશો કે ચાલી રહ્યું છે બહાર ચક્કર

Relationship Tips: જ્યારે જીવનસાથીનું બહાર ચક્કર ચાલતું હોય ત્યારે તેના કેટલાક સાઈન મળે છે. આ સંકેતો પરથી તમે તુરંત જાણી શકો છો કે તમારો પાર્ટનર તમને છેતરી રહ્યો છે. આ લક્ષણો કયા છે ચાલો તમને જણાવીએ.
 

Krupa Shah|Dec 19, 2025, 01:52 PM IST

Relationship Tips: સંબંધની શરુઆત વિશ્વાસ અને પ્રેમ સાથે થાય છે પરંતુ ઘણીવાર લગ્નજીવનમાં પતિ કે પત્નીનો વ્યવહાર બદલવા લાગે છે. તેના વર્તનમાં વિચિત્રતા જોવા મળે છે. આ વિચિત્ર વર્તન લગ્નજીવન માટે ખતરાની ઘંટી હોય શકે છે. મોટાભાગે આવું પુરુષો સાથે થતું હોય છે કે તેઓ પત્નીને છોડી બીજા સ્ત્રી પાત્ર સાથે સંબંધમાં જોડાઈ જાય. ઘણીવાર લગ્નજીવનમાં ત્રીજી વ્યક્તિની એન્ટ્રીને લઈને સંકેતો પણ સ્પષ્ટ રીતે દેખાતા હોય છે પરંતુ સ્ત્રીઓ તે સંકેતોને ધ્યાનમાં લેતી નથી. ધીરે ધીરે વાત વધતી જાય છે અને પતિ-પત્નીનો સંબંધ તુટવાની અણીએ પહોંચી જાય છે. આજે તમને એવા સંકેતો વિશે જણાવીએ જે દર્શાવે છે કે પતિ-પત્નીના સંબંધો જોખમમાં છે. 

વર્તનમાં અચાનક ફેરફાર

જો પતિ પહેલા કરતાં વધારે ઓપન માઈન્ડેડ, વાતો કરનાર અને સહજ બની જાય અથવા તો અચાનક ઘરમાં ચુપ રહેવા લાગે તો આ ફેરફાર સામાન્ય કારણથી ન હોય. ઘણીવાર ઘરમાં ખુશ રહેનાર પુરુષ અચાનક ઘરમાં ગુસ્સો કરવા લાગે, પત્નીથી દુર રહેવા લાગે, ઘરમાંથી બહાર જવાના બહાના શોધવા લાગે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે તેના જીવનમાં મોટો ફેરફાર થઈ રહ્યો હોય. આવા ફેરફારને ઈગ્નોર ન કરો અને તુરંત તેના અંગે વાતચીત કરો.

સોશિયલ મીડિયા પર પ્રાઈવસી

ફોન દરેક વ્યક્તિના જીવનનો મહત્વનો ભાગ બની ગયો છે. પરંતુ જો તમારો પતિ અચાનક તેનો ફોન તમારાથી દુર રાખે, ફોનમાં પાસવર્ડ ચેન્જ કરે, મેસેજ છુપાવે અથવા તો તમારા સુતા પછી અલગ રુમમાં જઈ ફોનમાં વ્યસ્ત જોવા મળે તો સમજી લેવું દાળમાં કંઈક કાળુ છે. 

સમયનો અભાવ અને બહાના

જો અચાનક પતિ વધારે બિઝી રહેવા લાગે. ઘરેથી ઝડપથી નીકળી જાય પણ આવે લેટ, કોઈ સવાલ કરો તો જવાબ આપવાને બદલે ઝઘડો કરે, બિઝી હોવાનું સ્પષ્ટ કારણ ન જણાવે તો સમજવું કે તેની વ્યસ્તતાનું કારણ કોઈ બીજું છે. 

ઈમોશનલ દુરી

સંબંધમાં બેવફાઈ ફક્ત શારીરિક નથી હોતી. ઈમોશનલ પણ હોય છે. જ્યારે પતિ તમારા માટે ઈમોશનલી અવેલેબલ ન હોય, તમારી સમસ્યામાં તમારી સાથે ન હોય, તમને સપોર્ટ ન કરે. તમારી તકલીફને ઈગ્નોર કરે, સાથે સમય પસાર કરવાનું ટાળે તો તે એક મોટો સંકેત હોય શકે છે બેવફાઈનો. 

અચાનક પોતાના પર ધ્યાન આપે 

જો તમારો પતિ અચાનક પોતાના વજન, લુક, કપડા અને ફિટનેસ પર વધારે ધ્યાન આપવા લાગે અને તેનું કારણ ન જણાવે તો આવો ફેરફાર અસામાન્ય હોય શકે છે. 

સત્ય જાણવા માટે પત્નીએ શું કરવું ?

કોઈપણ નિર્ણય પર આવતા પહેલા એ પાક્કું કરવું જરૂરી છે કે ખરેખર પતિનું અફેર ચાલે છે કે નહીં. આ વાત જાણવા માટે પતિ સાથે તેના વર્તનમાં થયેલા ફેરફાર અંગે સ્પષ્ટ રીતે વાત કરી લેવી. જરૂર જણાય તો કાઉંસેલિંગ કરો. 

 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

