/Jealousy: તમારી ખુશી અને સફળતાથી લોકોને ઈર્ષા થતી હોય ત્યારે જોવા મળે આ સંકેતો

Jealousy in Friendship: જીવનમાં આવેલા મિત્રોમાંથી કેટલાક મિત્ર ખરેખર દિલથી મિત્રતા નિભાવે છે જ્યારે કેટલાક મિત્રતાનો દેખાડો કરે છે. આવા લોકો મિત્ર હોવાનું કહે તો છે પણ મનોમન ઈર્ષા કરતાં હોય છે. જ્યારે જીવનમાં ઈર્ષા કરનારા મિત્રો હોય તો તેના વિશે જાણવું મુશ્કેલ કામ નથી. ઈર્ષાળુ મિત્રોની વાતો પરથી તમે અંદાજ લગાવી શકો છો કે તે વ્યક્તિ ખરેખર તમારા મિત્ર નથી પણ ઈર્ષા કરનાર છે.
અહીં કેટલાક એવા લક્ષણો વિશે જણાવેલું છે જે ઈર્ષાળુ વ્યક્તિમાં જોવા મળે છે. આ સંકેતો પરથી તમે અંદાજ લગાવી શકો છો કે વ્યક્તિના મનમાં ઈર્ષા છે.
દરેક વાતમાં બરાબરી કરે
ઈર્ષા કરનાર લોકો નાની-મોટી દરેક વાતમાં બરાબરી કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. આવું એટલા માટે કરતાં હોય છે કે તેમને સાબિત કરવું હોય છે કે તેઓ તમારા કરતાં બેસ્ટ છે. એટલા માટે કોઈપણ વાત હોય તે પોતાની સરખામણી તમારી સાથે કરશે.
તમારી સમસ્યાથી ખુશ થવું
જે વ્યક્તિને તમારી ઈર્ષા હશે તે વ્યક્તિ તમારી પરેશાનીમાં ખુશ થશે. જ્યારે તમે આર્થિક સંકટમાં કે અન્ય તકલીફમાં હશો ત્યારે તે મનોમન રાજી થશે. જ્યારે તમારી સમસ્યા દુર થશે તો તે એટલા ખુશ નહીં હોય.
મહેનતને ઈગ્નોર કરે
કોઈ કામને સફળ કરવા માટે તમે મહેનત કરી હોય, તમારી મહેનતના વખાણ દરેક વ્યક્તિ કરશે પણ ઈર્ષાળુ વ્યક્તિ તમારી મહેનતને ઈગ્નોર કરશે. મોટાભાગે આવા લોકો મહેનતના વખાણ કરવાને બદલે ભાગ્યનો સાથ મળ્યો એવું કહી દેશે.
વખાણ ન કરે પણ ટોણાં મારે
ઈર્ષાળુ વ્યક્તિની સૌથી મોટી ઓળખ છે કે તે વખાણ કરવાના સમયે કંઈ બોલશે નહીં પણ જ્યારે ભુલ થશે ત્યારે સૌથી પહેલા આગળ આવશે ટોણાં મારવા માટે. ઈર્ષાળુ વ્યક્તિની આ સૌથી મોટી ઓળખ છે કે તે વખાણ ન કરે પણ ખરાબ બોલવામાં આગળ હોય.
નકલ કરે
જે વ્યક્તિના મનમાં તમારા માટે ઈર્ષાનો ભાવ હશે તે વ્યક્તિ તમારી નકલ કરવાનો પ્રયત્ન સતત કરશે. જે કામ કરશો તે કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. તમારા જેવા કપડા પહેરવાનો પ્રયત્ન કરશે. બધું જ કરીને તમારા જેવા બનવાનો પ્રયત્ન કરશે.
સફળતા જોઈ દુ:ખી થાય
ઈર્ષા કરનાર વ્યક્તિની સૌથી મોટી ખામી એ હોય છે કે તે તમારી સફળતા જોઈને ખુશ થવાને બદલે દુ:ખી થઈ જાય છે. સફળતાના સમયમાં તે તમારાથી દુરી બનાવી લે છે. કારણ કે ઈર્ષાના ચક્કરમાં તે પોતાના માટે કંઈ કરતાં નથી અને પછી તમને સફળ જોઈ દુ:ખી થઈ જાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)