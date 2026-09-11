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Jealousy: તમારી ખુશી અને સફળતાથી લોકોને ઈર્ષા થતી હોય ત્યારે જોવા મળે આ સંકેતો

Jealousy in Friendship: દરેકના જીવનમાં એક કરતાં વધારે મિત્રો હોય છે. કેટલાક મિત્રો એવા હોય છે જે તમારી સફળતામાં સુખી થતા હોય અને કેટલાક મિત્રો એવા હોય જે તમારી સફળતાની ઈર્ષા કરતાં હોય. જ્યારે મિત્રો ઈર્ષા કરનારા હોય તો તેના વર્તનમાં આવા સંકેતો જોવા મળે છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 11, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 04:49 PM IST
Jealousy: તમારી ખુશી અને સફળતાથી લોકોને ઈર્ષા થતી હોય ત્યારે જોવા મળે આ સંકેતો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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