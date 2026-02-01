Toxic Relationship: પાર્ટનરમાં આ 3 આદતો હોય તો સમજી લેજો તમે છો ટોક્સિક રિલેશનશીપમાં
Signs Of Toxic Relationship: મેરિડ લાઈફ હોય, લિવ ઈન હોય કે પ્રેમ સંબંધ હોય... કોઈપણ પ્રકારના સંબંધમાં તમે હોવ જો તમારા પાર્ટનરમાં તમને આ 3 રેડ ફ્લેગ્સ જોવા મળે તો સમય રહેતા ચેતી જવામાં ભલાઈ છે.
Signs Of Toxic Relationship: કોઈ વ્યક્તિ ગમી જાય તો તેની સાથે સંબંધ બનાવવા સરળ હોય છે. પરંતુ મુશ્કેલ હોય છે સંબંધ બનાવ્યા પછી તેને આજીવન નિભાવવા. ઘણી વખત બે લોકો વચ્ચે શરૂઆતમાં તો સંબંધો ખૂબ જ સારા હોય. પરંતુ ધીરે ધીરે સંબંધોમાં સમસ્યાઓ વધવા લાગે છે. સમસ્યા પણ દરેક કપલ વચ્ચે ઊભી થતી જ હોય છે. પરંતુ કેટલાક સંબંધ ધીરે ધીરે ટોક્સિક બનવા લાગે છે. ટોક્સિક રિલેશનશિપમાં રહેવું મુશ્કેલ થઈ જાય છે. ઘણી વખત રિલેશનશિપની શરૂઆતમાં વ્યક્તિ પરફેક્ટ લાગતી હોય છે પરંતુ ધીરે ધીરે તેને કેટલીક આદતો સંબંધને ટોક્સિક બનાવી દે છે. આવી આદતો વિશે પહેલાથી જાણવું પણ મુશ્કેલ છે જ્યારે તમે કોઈ વ્યક્તિના સંપર્કમાં આવો તેની સાથે સમય પસાર કરો પછી જ તેની આદતો અને સાચા સ્વભાવ વિશે ખબર પડે છે. જો વ્યક્તિનો સ્વભાવ હદ કરતાં વધારે ટોક્સિક હોય તો જીવન નરક બની જાય છે.
રિલેશનશિપ એક્સપર્ટ અનુસાર ઘણી વખત લગ્ન પહેલાં લિવ ઈનમાં રહેતા કપલની વચ્ચે હેલ્થી લાગતા રિલેશન ટોક્સિક રિલેશન બની જતા હોય છે. કેટલાક લોકો પાર્ટનરના ટોક્સિક સ્વભાવને ઇગ્નોર કરી દેતા હોય છે. કારણ કે તેમને ખબર જ નથી હોતી કે તેના પાર્ટનરનું વર્તન ટોક્સિક ગણાય છે. જો પાર્ટનરના સ્વભાવમાં આવા ફેરફાર જોવા મળે તો તે ટોક્સિક રિલેશનનું લક્ષણ હોય છે. આવા સંબંધથી સમય રહેતા જ બચી જવું જોઈએ. કારણ કે તેમાં બંને વ્યક્તિ દુઃખી જ થાય છે..
ટોક્સિક પાર્ટનરના 3 લક્ષણ
ખરાબ રીતે વાતચીત કરવી
દરેક વ્યક્તિની વાતચીત કરવાની રીત અલગ હોય છે. પરંતુ જો તમારો પાર્ટનર ક્યારેય તમારી સાથે સીધી રીતે વાત ન કરે, હંમેશા ખરાબ મૂડમાં વાત કરે, તમારી રિસ્પેક્ટ ન કરે, તમારી દરેક વાતમાં મજાક ઉડાવે, તમારી વાતોને સિરિયસલી ના લે અને પોતાની જ વાત મનાવવાનો પ્રયત્ન કરે તો સમજી લેવું કે તમારા પાર્ટનરનો નેચર ટોક્સિક છે. આવા વ્યક્તિ સાથે લાંબો સમય રહેવાથી વાત અપશબ્દો સુધી પણ પહોંચી શકે છે.
સપોર્ટ ન કરે
પાર્ટનર એકબીજાને દરેક વાતમાં સપોર્ટ કરતા હોય છે. પરંતુ જો તમારો પાર્ટનર તમને કોઈ વાતમાં સપોર્ટ ન કરે અથવા તો તમે આગળ વધતા હોય ત્યારે તમને અટકાવે તો તે રેડ ફ્લેગ છે. ઘણા લોકો પોતાની વાત મનાવવા માટે અને તમને અટકાવવા માટે વાત વાતમાં ઝઘડા પણ શરૂ કરી દે છે. આવા આવા વ્યક્તિનો ઉદ્દેશ ફક્ત તમને અટકાવવાનો હોય છે.
કોઈપણ વાતમાં ઝઘડો કરવા લાગે
જો તમારો પાર્ટનર કોઈપણ નાની મોટી વાતમાં તમારી સાથે ઝઘડવા લાગે છે તો સમજી લેવું કે તેનો સ્વભાવ ખરાબ છે અને આવી વ્યક્તિ સાથે શાંતિથી રહેવું અશક્ય હોય છે. આવા લોકોની સમસ્યા એ હોય છે કે તેમને ન ગમતી વાતનો ગુસ્સો પણ તે તમારા પર ઉતારશે અને નાની વાતમાં પણ ઝઘડા કરવા લાગશે. ઝઘડામાં પણ તે એવું દેખાશે કે દોષ તમારો જ હોય.
ટોક્સિક રિલેશનથી કેવી રીતે બચવું?
ટોક્સિક સંબંધમાંથી બહાર આવવા માટે સૌથી પહેલા મન મક્કમ કરી લેવું. કોઈપણ પ્રકારના સામાજિક દબાવ બદનામીનો ડર મનમાં ન રાખો અને સંબંધને તોડીને આગળ વધી જવું. સંબંધ તોડતા પહેલા પોતાના પાર્ટનર સાથે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં વાત કરી લો. જો તમારા પાર્ટનરનો સ્વભાવ વધારે ખરાબ હોય તો પરિવારના લોકોને મદદ લઈને સંબંધમાંથી અલગ થઈ જવાનો રસ્તો પસંદ કરો. અને જો તમને એવું લાગતું હોય કે તમારો પાર્ટનર એક તક આપવાથી સુધરી શકે છે તો પછી નિષ્ણાંતની મદદ લઈને સંબંધને એક તક આપો. પરંતુ જો તમને લાગતું હોય કે તમારા પાર્ટનરનો નેચર બદલે તેમ નથી તો આવા સંબંધથી દૂર થઈ જવું જ સારું
