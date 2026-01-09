Sleep Divorce: સ્લીપ ડિવોર્સ કપલને કરે છે ફાયદો, જાણો શું છે સ્લીપ ડિવોર્સ અને શું હોય તેના નિયમો
Sleep Divorce: ડિવોર્સમાં એક નવા પ્રકારના ડિવોર્સની ચર્ચા સોશિયલ મીડિયા પર સતત થઈ રહી છે જે છે સ્લીપ ડિવોર્સ. આ ડિવોર્સ કપલ્સના તુટતા સંબંધને બચાવી લે છે તેવું કહેવામાં આવે છે. હવે પ્રશ્ન એવો થાય કે ડિવોર્સથી સંબંધ કેવી રીતે બચે ? તો ચાલો જાણીએ આ નવા પ્રકારના ડિવોર્સ વિશે જે કપલ્સના તુટતા સંબંધને બચાવે છે.
Sleep Divorce: લગ્ન થાય ત્યારથી કપલ એક જ બેડરૂમમાં એક જ બેડ પર સૂતા હોય છે. આમ કરવાથી તેમને એકબીજાની નજીક આવવાની અને એકબીજાને સમજવાની તક મળે છે. જેના કારણે ધીરે ધીરે પતિ પત્નીનો સંબંધ મજબૂત અને ગાઢ બને છે. પરંતુ ઘણી વખત અલગ અલગ કારણોને લીધે પતિ પત્ની એક જ ઘરમાં રહેતા હોય તો પણ અલગ અલગ રૂમમાં અલગ બેડ પર સૂવાનું પસંદ કરે છે. આ પ્રક્રિયાને સ્લીપ ડિવોર્સ કહેવામાં આવે છે. આ શબ્દ આજકાલ ખૂબ જ ચર્ચામાં છે. તો ચાલો આપણે પણ સમજીએ કે સ્લીપ ડિવોર્સનું કારણ શું છે અને તેનાથી કપલને ફાયદો કેવી રીતે થાય છે.
સ્લીપ ડિવોર્સના કારણ
જ્યારે એક પાર્ટનર રાત્રે સૂતી વખતે નસકોરા લેતો હોય તેના કારણે બીજા પાર્ટનરની ઊંઘ પૂરી થઈ શકતી નથી. કેટલાક લોકોને રાત્રે લાઈટ રાખીને સૂવાનું પસંદ હોય છે તેના કારણે પણ તેના પાર્ટનરને સમસ્યા થઈ શકે છે, ઘણા લોકોને મોડી રાત સુધી કામ કરવું હોય છે જેના કારણે બીજા વ્યક્તિની ઊંઘ પ્રભાવિત થાય છે, કેટલાક લોકોને રાત્રે સુતા પહેલા ટીવી જોવાની આદત હોય છે તેનાથી પણ તેના જીવનસાથીની ઊંઘ ખરાબ થાય છે. આવી પરિસ્થિતિમાં કપલ અલગ અલગ બેડરૂમમાં સૂવાનું પસંદ કરે છે. જેથી એક વ્યક્તિની આદતના કારણે બીજાની ઊંઘ ખરાબ ન થાય.
સ્લીપ ડિવોર્સના ફાયદા
આજના સમયમાં દરેક વ્યક્તિનું જીવન દોડધામમાં પસાર થાય છે. સવારથી સાંજ સુધી લોકોને ખડે પગે કામ કરવું પડે છે. તેવામાં જો રાત્રે ઊંઘ પૂરી ન થાય તો હેલ્થ પ્રોબ્લેમથી લઈને સ્વભાવમાં ચીડીયાપણું આવી જાય છે. સ્લીપ ડિવોર્સના માધ્યમથી કપલ જો અલગ અલગ સૂવાનું રાખે તો ઊંઘ સાથે કોઈ જ સમજૂતી કરવી પડતી નથી અને બંને વ્યક્તિને આરામ મળે છે. સાથે જ કપલને પર્સનલ સ્પેસ પણ મળે છે. સ્વસ્થ જીવન માટે ઊંઘ જરૂરી છે. સ્લીપ ડિવોર્સ ના માધ્યમથી કપલ પોતાની ઊંઘ પૂરી કરે છે અને એકબીજા સાથે પ્રેમથી રહે પણ છે. ટૂંકમાં કહીએ તો સ્લીપ ડિવોર્સ શાંતિથી ઊંઘ કરવાનું માધ્યમ છે.
ડિવોર્સની વાત આવે એટલે લોકોના મનમાં આવે કે બે વ્યક્તિ વચ્ચે સમસ્યા હશે પરંતુ સ્લીપ ડિવોર્સનો મતલબ એવો નથી કે સંબંધમાં સમસ્યા હોય. સ્લીપ ડિવોર્સમાં પતિ પત્ની આપસી સમજૂતીથી અલગ સુવાનો નિર્ણય કરતા હોય છે. સ્લીપ ડિવોર્સનો નિર્ણય કપલ એકબીજાની કેર કરવા માટે લેતા હોય છે.. સ્લીપ ડિવોર્સ લેતા હોય એટલે કે રાત્રે અલગ અલગ રૂમમાં સુતા હોય તે પતિ પત્નીના સંબંધ ખરાબ હોય તેવું બિલકુલ નથી. આ નિર્ણય મહાનગરોમાં કપલ એટલા માટે લે છે કે તેઓ એકબીજાની ઊંઘ ડિસ્ટર્બ ન કરે અને બંનેને સારો આરામ મળે.
