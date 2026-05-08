/Weird Things: પ્રેમમાં પડે તે લોકો આ 5 વિચિત્ર કામ કરે જ, 40 વર્ષે પ્રેમ થાય તો પણ આ કામ પાર્ટનર સાથે કરવાનું મન થાય જ

Weird Things People do in Love: પ્રેમમાં પડે એ પાલગ થઈ જાય... આ વાત લોકોના વિચિત્ર હરકતો જોયા પછી જ ફેમસ થઈ હશે એવું લાગે છે. કારણ કે પ્રેમમાં પડે એ લોકો તેના પાર્ટનર સાથે આ વિચિત્ર કામો કરતાં હોય છે. આ 5 હરકતો કે કામ કયા છે ચાલો તમને જણાવીએ.
Weird Things People do in Love: પ્રેમમાં પડે તે વ્યક્તિની અંદર અલગ જ પ્રકારનો આનંદ હોય. પોતાના પ્રિય પાત્રને નજરની સામે જોવે ત્યારથી ચહેરો મલકાવાનું શરુ થઈ જાય છે. વ્યક્તિ જેના ગળાડૂબ પ્રેમમાં પડે તેની સામે તે બિંદાસ્ત રહે છે. તેને કોઈ જાતની શરમ કે સંકોચ રહેતા નથી. એમ કહી શકાય કે જેને પ્રેમ કરતાં હોય તેની સામે વ્યક્તિ નાના બાળક જેવું બની જાય છે. નાનું બાળક શું કરશે તે કોઈ કહી ન શકે તે રીતે પ્રેમમાં પાગલ વ્યક્તિ પણ અચાનક પોતાના પાર્ટનર સાથે આ 5 વિચિત્ર હરકત કરે છે.
પ્રેમમાં હોય તે કપલ એકબીજા પર જ્યારે અઢળક પ્રેમ ઊભરાય ત્યારે અચાનક આ કામ કરે છે. આ હરકતો નોર્મલ માણસને વિચિત્ર લાગી શકે છે પરંતુ જે કપલ પ્રેમમાં હોય તે કપલ માટે તો આ હરકતો ગાઢ પ્રેમ વ્યક્ત કરવાનું માધ્યમ હોય છે. જો તમે પણ કોઈના પ્રેમમાં છો તો તમે પણ આ હરકતો તેની સાથે કરી જ હશે.
પાર્ટનરને પ્રેમથી બટકું ભરવું
જ્યારે વ્યક્તિને પ્રિયપાત્ર પર અચાનક પ્રેમ ઊભરાઈ જાય ત્યારે તેને રમત રમતમાં બટકું ભરવું. આ કામ મોટાભાગના કપલે એકબીજા સાથે કર્યું છે. ખાસ તો યુવતીઓ આ કામ કરતી હોય છે. પોતાના પાર્ટનરને વાતો કરતાં કરતાં અચાનક બટકું ભરી લેવું તે પ્રેમ વ્યક્ત કરવાની રીત છે.
પાર્ટનરની સુગંધ લેવી
હવે આ કામ તો 100 ટકા નોર્મલ માણસને વિચિત્ર લાગે. પણ જ્યારે પ્રેમ નવો નવો હોય ત્યારે લોકો પોતાના પાર્ટનરના વાળ, તેના ગાલ, તેના કપડા, શોલ્ડર પર નાક રાખી તેની સ્મેલ ફીલ કરતાં હોય છે. પાર્ટનરની સુગંધ લેવી લોકોને ગમતી હોય છે.
પાર્ટનરના કપડા પહેરવા
આ કામ મોટાભાગે યુવતીઓ કરતી હોય છે. પોતાના પાર્ટરના ટીશર્ટ, શર્ટ પહેરવા એ પ્રેમ વ્યક્ત કરવાની રીત છે. રિચર્સ અનુસાર કપડામાંથી આવતી સુગંધ યુવતીઓને ગમતી હોય છે. પાર્ટનરના કપડા પહેરવાથી ઈમોશનલ બોંડિંગ વધે છે. તેથી આ કામ પણ પ્રેમમાં હોય તે લોકો કરે છે.
પાર્ટનરને ગલી ગલી કરવી
પાર્ટનર સાથે શાંતિથી સમય પસાર કરતી વખતે અચાનક મસ્તી સુજે અને તેને ગલી ગલી કરવાનું મન થઈ જાય. કપલ એકબીજા સાથે આ કામ કરતાં હોય છે. પ્રેમમાં હોય તે કપલને આ કામ કરવાનું મન થાય જ છે. અને મોટાભાગના કપલ આ કામ કરી ચુક્યા હશે.
નાના બાળકની જેમ વાત કરવી
આ હરકત પણ યુવતીઓ વધારે કરતી હોય છે. જ્યારે તેને પોતાના પાર્ટનર પાસેથી વધારે પ્રેમ કે અટેન્શનની જરૂર હોય છે ત્યારે તે પોતાના પાર્ટનર સામે નાના બાળકની જેમ તોતળી ભાષામાં વાત કરે છે. બેબી વોઈસમાં વાત કરવી કપલ વચ્ચે નોર્મલ છે પણ અન્ય લોકોને આ વાતા વિચિત્ર લાગી શકે છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)